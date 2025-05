David Luna arremetió contra Petro por accionar criminal de disidencias de ‘Calarcá’: “Sus hombres matan militares mientras el Gobierno calla”

David Luna ha sido uno de los críticos de la estrategia de seguridad del Gobierno de Gustavo Petro, que hoy tendría expuestos a los miembros de la fuerza pública - crédito Colprensa - EFE

En un nuevo y vehemente pronunciamiento, el exministro, exsenador y precandidato presidencial David Luna arremetió contra la política de Paz Total del presidente de la República Gustavo Petro, al considerar que esta estrategia ha fallado frente a los recientes ataques de grupos ilegales; especialmente, los del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc, al mando de Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá.

En un hilo en su perfil de X, el lunes 5 de mayo de 2025, Luna denunció que el cese de operaciones ofensivas contra estos grupos armados ha sido producto de una “decisión política” del Gobierno; pues reveló que la misma no fue una determinación reciente, sino que venía ejecutándose, prácticamente, desde que el jefe de Estado asumió el poder. Lo que desató su indignación a juzgar por las múltiples publicaciones en este sentido, en las que cuestionó los alcances de la hoja de ruta trazada por el primer mandatario.

En efecto, según Luna, el comandante del Ejército Nacional, general Luis Cardozo, confirmó que las tropas llevan 826 días sin realizar operaciones contra las disidencias de las Farc. “No es por falta de capacidad, es por decisión política”, afirmó el exsenador. Y en consecuencia, dijo que, a pesar de la captura de alias Calarcá en Antioquia, en julio de 2024, este fue liberado por orden de Petro, que lo reconoció como un gestor de paz. “Alias Calarcá fue capturado con armas y dinero, pero fue liberado por orden de Petro. Hoy, sus hombres matan militares mientras el Gobierno calla”, sostuvo.

El senador David Luna, de Cambio Radical, lanzó sus críticas al cese al fuego con disidencias de alias Calarcá, responsable del cruento ataque a las FF. MM. - crédito @lunadavid/X

En sus cuestionamientos al Ejecutivo, el precandidato presidencial también se mostró alarmado por lo que consideró un trato permisivo hacia las disidencias, al mencionar que el Decreto 0448 del 17 de abril de 2025, que creó una zona de distensión, contribuyó a una mayor impunidad de estos grupos. “Declaró un cese al fuego unilateral, sin exigir nada a cambio, ni siquiera la dejación de armas o el sometimiento a la justicia. Petro les entregó el territorio, la ventaja y la impunidad. Renunció al deber de defender la Nación”, denunció Luna.

La indignación de David Luna frente a la política de Paz Total de Gustavo Petro

Cabe destacar que, hace más de una semana, el 27 de abril, el excongresista había advertido sobre la grave situación de seguridad en el país, al comparar la situación actual con el fracaso del proceso de paz de los años 90. “Entregaron el Catatumbo, será el Caguán 2.0. ¡NO lo permitiremos!”, expresó el precandidato presidencial, que también señaló que, con el Decreto 0448, el Gobierno suspendió “toda acción militar y oficializó una zona de distensión”; lo que, según él, permitió la reagrupación de grupos armados ilegales. “Se cancelaron patrullajes, se apagó la inteligencia y se abrió el camino a la reagrupación de grupos armados ilegales”, aseveró el político bogotano.

El precandidato presidencial señaló las incoherencias, a su juicio, de la política de Paz Total de Gustavo Petro - crédito Colprensa

Y es que si algo es claro es que la molestia del exsenador opositor no solo se enfoca hacia el Gobierno por su manejo frente a las disidencias de las Farc, también se refirió a la creciente violencia del Clan del Golfo, que ha intensificado su plan pistola: macabra ofensiva que ha costado, al menos, 18 policías en los últimos días. En ese sentido, denunció la inacción del Ejecutivo y la Fiscalía frente a este grupo narcotraficante., al considerar que “la inacción del Gobierno y de la Fiscalía” frente a esta estructura criminal de narcos ‘pura sangre’ coincide con los diálogos que, desde agosto, se han sostenido con ese grupo. “La pregunta es inevitable: ¿paz total o impunidad total?”, cuestionó.

El exsenador también expresó su rechazo a la idea de dialogar con estructuras criminales del narcotráfico. “Colombia nunca había presenciado un proceso de diálogo con estructuras puras del narcotráfico. No puede volver a ocurrir. Esta debe ser la última vez que suceda esta práctica. Si quieren hablar, que sea con un juez”, indicó Luna en su hilo en las plataformas digitales, que causó reacciones. Además, instó al Gobierno a levantar cualquier canal de comunicación con el Clan del Golfo, al considerar que lo que se presenta como una estrategia de paz es, en realidad, una “concesión inaceptable a una estructura criminal”.

En cuanto al papel del ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, que reemplazó a Iván Velásquez, Luna expresó su desaprobación por la falta de responsabilidad del Gobierno en este tema. “El general Sánchez, hoy ministro de Defensa, intenta evadir su responsabilidad señalando supuestas infiltraciones del Clan del Golfo en la Policía. En lugar de asumir sus errores, prefiere culpar a la institución. Esa es su estrategia: una excusa”, afirmó el exsenador, que se perfila como una de las fichas independientes en la contienda del 2026.

Con este hilo en la red social X, el exsenador David Luna expresó sus comentarios sobre el plan pistola contra miembros de la fuerza pública - crédito @lunadavid/X

Teniendo en cuenta el delicado panorama que involucra a la fuerza pública, frente a los ataques de la criminalidad, Luna destacó la importancia de respaldar a la Policía Nacional sin titubeos. “Hoy más que nunca, el Gobierno debe respaldar sin titubeos al director de la Policía Nacional. No se puede exigir resultados mientras se debilita la autoridad. La institución necesita respaldo real, recursos inmediatos y un mensaje claro: no están solos”, dijo el también exministro de las Tecnologías de la Información (Tic), durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Es por tal motivo que hizo un urgente llamado a la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. “Romper el diálogo con el Clan del Golfo es también abrirle la puerta a la cooperación internacional con gobiernos como el de EE. UU. y el Reino Unido. Colombia no puede quedar sola en esta lucha”, enfatizó el exsenador, que reafirmó su postura firme frente al narcotráfico. “A los criminales no se les sienta en la mesa, se les enfrenta con decisión. La seguridad no se negocia. Se garantiza”, concluyó.