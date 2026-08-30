Lalis ‘puso contra las cuerdas’ a Abelardo de la Espriella por la contratación pública al acusarlo de “montar su propia ‘rosca’”

Lalis cuestionó al presidente Abelardo de la Espriella por sus decisiones en materia de contratación y nombramientos - crédito Joel González/Presidencia - Lalis/Facebook

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La representante a la Cámara por el Pacto Histórico Laura Beltrán, más conocida en redes sociales como Lalis, cuestionó de manera directa las decisiones del presidente Abelardo de la Espriella sobre la contratación pública y afirmó que el mandatario terminó “gobernando con los de siempre”.

El pronunciamiento de la congresista se dio luego de las medidas anunciadas por el Gobierno tras un Consejo de Ministros de más de siete horas realizado en Barranquilla el sábado 29 de agosto.

En dicho encuentro, el jefe de Estado ordenó una revisión integral de la contratación y de la estructura de la administración pública para identificar sobrecostos, intermediaciones y concentraciones de convenios estatales.

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció que investigará contratos y convenios interadministrativos para detectar roscas - crédito suministrada a Infobae Colombia

A través de su cuenta en la red social X, la legisladora petrista criticó la coherencia del mandatario y cuestionó el cumplimiento de las promesas hechas durante la campaña electoral.

“Lo de anoche de @ABDELAESPRIELLA es muy gracioso y no sé cómo le siguen comiendo cuento... Ordenó ‘desmontar roscas’ en la contratación pública mientras su ‘Banco de Talentos’ (con +270.000 hojas de vida de los colombianos de a pie) se quedó en promesa (sic)”, expresó la representante.

La congresista enfatizó que, en lugar de dar oportunidad a los aspirantes sin influencias políticas, las designaciones en las entidades estatales han beneficiado a personas cercanas a círculos específicos.

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Lalis aseguró que existe una contradicción entre el discurso del Gobierno contra las “roscas” - crédito @smilelalis/X

“Prometió ‘gobernar con los nunca’, pero en los primeros 300 nombramientos pesó más haber pasado por De La Espriella Lawyers, la Sergio Arboleda o la politiquería tradicional que postulantes sin palanca. ¿Esta fue la meritocracia que prometió en campaña?”, agregó Beltrán.

La lideresa política concluyó que las acciones del presidente contradicen sus intenciones de eliminar los privilegios dentro del sector público: “Al final, lo que hizo fue gobernar con los de siempre y montar su propia rosca... FIN!”.

De la Espriella anunció revisión de contratos estatales

Los cuestionamientos de la representante surgieron en respuesta a los anuncios realizados por el presidente De la Espriella en la capital del Atlántico. Durante la jornada, el mandatario ordenó la construcción de un mapa de concentración contractual del Gobierno nacional.

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De la Espriella anunció la creación de un mapa para identificar la concentración de contratos estatales, incluyendo los montos, modalidades de contratación y resultados obtenidos - credito Isaac Bechara/Presidencia

Este instrumento permitirá determinar quiénes contrataron recurrentemente con el Estado, qué montos han recibido, bajo qué modalidades fueron seleccionados y cuáles han sido los resultados obtenidos.

El análisis gubernamental pondrá especial atención en la contratación de prestación de servicios, abogados externos, firmas jurídicas, interventorías, consultorías, auditorías, supervisiones y contratos de eventos y logística, conocidos como BTL, que es Below the Line (que se traduce como “por debajo de la línea”).

“Hay que romper la rosca”, afirmó De la Espriella durante su intervención, al asegurar que no habrá privilegios para contratistas ni organizaciones, y que toda vinculación deberá responder a criterios de necesidad, idoneidad, precios, resultados y cumplimiento de la ley.

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El Gobierno anunció que revisará especialmente contratos de prestación de servicios, asesorías jurídicas, interventorías, consultorías, auditorías y servicios de logística - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Ejecutivo planteó cambios en los procesos de selección de abogados externos, liquidadores y asesores, promoviendo mecanismos públicos y abiertos cuando la norma lo permita.

El objetivo señalado por la Presidencia es evitar que determinados negocios permanezcan concentrados durante años en las mismas personas o firmas.

La instrucción presidencial incluyó la revisión de contratos con universidades públicas, convenios interadministrativos y negocios fiduciarios encargados de administrar recursos estatales. En estos últimos se auditarán las comisiones, los costos, los sistemas de selección y los resultados logrados, de acuerdo con el jefe de Estado.

El presidente De la Espriella afirmó que el objetivo de la revisión es evitar que determinados contratistas o firmas permanezcan vinculados al Estado durante largos periodos - credito Isaac Bechara/Presidencia

De la Espriella advirtió que no habrá contratistas eternos en el Estado y rechazó que se realicen renovaciones automáticas justificadas únicamente en la costumbre de la administración.

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Adicionalmente, el plan del Ejecutivo contempla evaluar la estructura interna de las entidades nacionales para detectar burocracia, duplicidad de funciones, programas traslapados y organismos que compitan por iguales competencias.

“No necesitamos un Estado más grande, necesitamos un Estado que funcione mejor”, sostuvo el mandatario, al final de su Consejo de Ministros para los medios de comunicación.

Los cuestionamientos de Lalis a los nombramientos del Gobierno nacional

La crítica de Lalis también parte de la expectativa que generó el Banco Nacional de Talentos, presentado como una plataforma para seleccionar funcionarios por mérito y competencias, dejando atrás las recomendaciones políticas.

Lalis centró parte de su cuestionamiento en el Banco Nacional de Talentos, una plataforma presentada por el Gobierno como mecanismo para identificar perfiles mediante criterios de mérito y competencias - crédito Lalis/Facebook

Sin embargo, surgieron cuestionamientos por algunos nombramientos, entre ellos el del padre Rodolfo Londoño de la Espriella —sobre quien la Presidencia aclaró que no tiene parentesco con el mandatario, pero la oposición dice que son primos— y las menciones al exsenador Miguel Alfonso de la Espriella, cuyo vínculo familiar también resultó ser lejano.

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A esto se suma la contratación de líderes políticos con amplia trayectoria en política tradicional, lo que alimentó la percepción de que no se cumplió plenamente la promesa de incorporar caras nuevas y perfiles seleccionados por mérito, uno de los principales argumentos con los que se presentó el Banco Nacional de Talentos.