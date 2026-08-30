Daniel Briceño no descarta que Gustavo Petro se lance a la Alcaldía de Bogotá y explicó sus motivos: “Para recuperar el poder necesitan...”

El representante Daniel Briceño se mostró cauteloso ante lo que podría ser la estrategia del expresidente Gustavo Petro con miras a las elecciones regionales del 227 - crédito Presidencia - Daniel Briceño/Presidencia

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En un análisis de lo que sería la contienda electoral venidera, en la que las grandes fuerzas políticas se disputarán el poder en las regiones el 31 de octubre de 2027, el representante a la Cámara Daniel Briceño, que hace parte de la bancada del centro Democrático, advirtió sobre lo que para él sería la estrategia del expresidente Gustavo Petro: que a 23 días de haber salido de la Casa de Nariño ya estaría enfocando su estrategia hacia un nuevo desafío.

De acuerdo con Briceño, el congresista más votado de la presente legislatura, Petro necesita Bogotá para recuperar su caudal político. Por tal motivo, dejó en claro que una de las tareas de su colectividad y de los partidos de derecha será evitar que la izquierda vuelva a controlar la alcaldía de la capital; más allá de que reconoció que existen diferencias con figuras de su partido sobre cómo leer el mapa político de la ciudad para lo que viene.

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En una entrevista con Caracol Radio, el congresista dijo que hoy enfrenta más choques dentro de su propio espectro que fuera de él. “La forma como yo hago política genera contradicción, pues es una conversación completa de un lado y el otro, pero algo que he venido experimentando en los últimos meses es que tengo más contradicciones adentro que afuera y eso llama la atención”, señaló en primer lugar el parlamentario.

Daniel Briceño fue el congresista más votado en la pasada contienda parlamentaria, con más de 262.000 votos - crédito @Danielbricen/X

Así pues, Briceño sostuvo que se ha apartado de algunos asuntos del partido por diferencias de posición y porque ha pedido que se respete su independencia. Cabe destacar que la excandidata presidencial Paloma Valencia dijera el viernes 31 de julio, en un encuentro convocado por el expresidente Álvaro Uribe en Antioquia, expresó que el Centro Democrático “no es un partido de derecha”; una afirmación con la que él marcó distancia.

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“A mí sí no me da pena decir que yo soy de derecha. Siempre lo he dicho. Yo políticamente siempre he estado ubicado ideológicamente hacia la derecha. He creído en los postulados económicos y en la visión de sociedad de un gobierno de derecha”, señaló sin vacilaciones, antes de adentrarse en lo que cree que es uno de los asuntos en los que deberían estar enfocados: impedir que Petro, él o por interpuesta persona, gobierne la capital.

La disputa por el poder en Bogotá: un tema al que Daniel Briceño ya le puso la lupa

El congresista fue claro en señalar que Petro entiende que para recuperar poder necesita controlar Bogotá y, por eso, no se le puede entregar la alcaldía al Pacto Histórico. Y explicó los motivos de su postura: la capital se ha convertido en una pieza decisiva para el proyecto del petrismo, que quiere reconstruir su proyecto político tras la dura derrota sufrida en los comicios presidenciales, sumado a lo sucedido a nivel local en la contienda de 2023.

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El expresidente Gustavo Petro ahora ejerce como líder político del Pacto Histórico, junto al senador Iván Cepeda - crédito suministrada a Infobae Colombia

“No sé si vaya a presentar él, pero sí va a hacer todo el ejercicio como si se fuera a presentar. Puede que termine de candidato o le ceda el pase a, no sé, una (María José) Pizarro o a otra persona, pero creo que él va a hacer el ejercicio dentro de Bogotá. Ha estado hablando mucho de Bogotá y ellos saben que para recuperar el poder necesitan tener Bogotá; Cali, el Valle, y ellos ya no son de los que van a hacer oposición en la calle”, reiteró.

Asimismo, explicó que la capital tiene casi $50 billones en presupuesto, 25.000 funcionarios y 70.000 contratistas. “Imagínese usted hacer oposición con una alcaldía de Bogotá, que eso va a ser desastroso para la ciudad. Y por eso es que ahora estoy llamando a la responsabilidad a los actores; es que nosotros no podemos entregarle en bandeja de plata una alcaldía a la izquierda y como vamos, vamos mal”, sentenció Briceño.

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Si Petro regresara a la Alcaldía de Bogotá, la ciudad “se aislaría del Gobierno nacional” y esto traería “una especie de bloqueo”, advirtió Briceño. Según su análisis, la ciudad experimentaría retrocesos en proyectos clave, porque “Petro es una persona opositora a la ampliación de la Autopista Norte” y “es un enemigo de la primera línea del Metro de Bogotá”, siendo este un impacto político y social que considera a todas luces profundo.

Entre los planes del expresidente Gustavo Petro, según advirtió el representante Daniel Briceño, estaría regresar al Palacio Liévano, sede del poder distrital - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

“La burocracia y los recursos de Bogotá se convertirían en una herramienta de pelea frente al Gobierno nacional”, adelantó, por lo que prevé que el objetivo principal del expresidente, en caso tal de que vuelva al poder distrital, dejaría de ser la gestión de obras o la mejora de la vida de los ciudadanos, para enfocarse en “hacer campaña para recuperar el poder en el 30 (2030)”; a lo que se sumaría que habría “bloqueo desde las regiones”.

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“Buscaría ganarse las principales alcaldías y gobernaciones para no trabajar armónicamente con el gobierno de Abelardo (De la Espriella)”, explicó. Pese a esto, resaltó que el hoy mandatario “ha planteado un país desde las regiones” con un modelo de colaboración entre alcaldes, gobernadores y Gobierno central; algo que, bajo la gestión de Petro, se vería reemplazado por “focos políticos” que no traerían resultados a la ciudad.

Durante la conversación, el representante llevó esa diferencia al terreno de su relación con el expresidente Uribe y al referirse al exmandatario, señaló que ha habido respeto, pero no coincidencia plena en todos los temas. “Tenemos muchas posiciones encontradas, por ejemplo, el tema de Bogotá. Yo siempre le he explicado y me dice: ‘Bueno, Daniel, vote como quiera o tenga la posición que quiera’”, reveló el congresista en este diálogo.

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Daniel Briceño reconoció que tiene diferencias con algunos sectores de su partido, por cuenta de la autodefinición de que no son un partido de derecha - crédito Colprensa

Briceño dejó en claro que sus contradictores no son enemigos

El exconcejal de Bogotá también fue consultado por la larga lista de choques que ha acumulado; aunque en su respuesta evitó el lenguaje de confrontación total y rechazó hablar de enemigos. Según explicó al medio, esos actores son “solo contradictores”, en una precisión con la que quiso describir un escenario en el que la tensión política no proviene únicamente de la izquierda, sino también de sectores de su misma orilla ideológica.

Por último, en otro tramo de la entrevista, Briceño llevó la discusión al terreno ideológico y personal, en el que relató cómo sectores del petrismo lo interpelan por su origen social. “El petrismo me dice a mí que yo soy un traidor de clase; así me dicen todo el tiempo y es porque ellos creen que por uno ser de origen humilde, pues uno se debe mantener humilde, y es que lastimosamente lo que busca la izquierda no es que la gente salga de la pobreza”, dijo.

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