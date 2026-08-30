Inició el séptimo ciclo de pagos de Colombia Mayor para casi 3 millones de personas: hay nueva plataforma de consulta para beneficiarios

El Gobierno nacional inició el séptimo ciclo de pagos de Colombia Mayor para beneficiar a cerca de tres millones de personas mayores en todo el país - crédito Prosperidad Social

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El Gobierno nacional, a través de Prosperidad Social, dio inicio al séptimo ciclo de pagos del programa Colombia Mayor, beneficiando a cerca de tres millones de personas mayores en todo el país.

Entre el jueves 3 y el domingo 13 de septiembre, los participantes recibirán las transferencias monetarias correspondientes. Para este ciclo, Prosperidad Social gestionó y aseguró los 639.643 millones de pesos necesarios para los pagos.

Modalidades de pago y nuevas opciones para los beneficiarios

A partir del séptimo ciclo, 24.598 participantes que registraron exitosamente su cuenta bancaria o depósito electrónico a través del Gestor de Información Financiera (GIF) recibirán el incentivo directamente en el producto financiero escogido.

La nueva modalidad tiene como objetivo facilitar el acceso, hacer la entrega de los recursos más segura y reducir la necesidad de que los adultos mayores deban desplazarse a puntos físicos de pago, evitando así largas filas y esperas.

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Prosperidad Social programó las transferencias monetarias de Colombia Mayor entre el 3 y el 13 de septiembre - crédito Prosperidad Social

El registro de una cuenta bancaria o depósito electrónico trae ventajas adicionales. Los beneficiarios pueden recibir su transferencia de manera anticipada según el cronograma, y el dinero es consignado directamente, lo que elimina barreras territoriales y permite el acceso seguro y eficiente a los recursos. Prosperidad Social invitó a quienes aún no han registrado su producto financiero a realizar el trámite a través del GIF, disponible en el sitio web de la entidad.

Para hacerlo, los usuarios deben ingresar a la página principal de Prosperidad Social, buscar el enlace del Gestor de Información Financiera en el menú “Programas” o acceder mediante el botón flotante que dirige directamente al aplicativo. Allí podrán registrar, consultar y actualizar la información de la cuenta bancaria o del depósito electrónico en el que desean recibir las transferencias.

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Proceso de pago ágil y seguro

El sistema de pagos utiliza las capacidades del Sistema Integrado de Información Financiera (Siif) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que permite la dispersión masiva de los recursos a los productos financieros registrados. Para acceder a este servicio, los beneficiarios deben asegurarse de tener su producto financiero activo, estar debidamente inscritos y ser titulares de la cuenta.

Un total de 24.598 beneficiarios de Colombia Mayor recibirán el incentivo en su cuenta bancaria o depósito electrónico registrado en el GIF - crédito Prosperidad Social

El proceso, según la entidad, representa un paso importante en el fortalecimiento y empoderamiento de los adultos mayores para el acceso a servicios financieros básicos, eliminando obstáculos que puedan dificultar el cobro en puntos físicos. El registro y la actualización de la información pueden realizarse en cualquier momento, y Prosperidad Social se encarga de validar la información y asegurar que los pagos lleguen de manera puntual y directa.

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Canales oficiales y recomendaciones para los beneficiarios

Prosperidad Social recuerda a los participantes del programa que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. Para evitar fraudes o inconvenientes, se recomienda consultar únicamente los canales oficiales de la entidad:

Página web: www.prosperidadsocial.gov.co

Canal de WhatsApp: https://onx.la/chwp

Formulario web para PQRSDF: https://onx.la/delta1

Gerencias regionales: https://prosperidadsocial.gov.co/en-los-territorios/

La entidad invita a los beneficiarios a mantenerse informados a través de estos canales y a registrar o actualizar sus productos financieros en el Gestor de Información Financiera para acceder a una experiencia de cobro más ágil, segura y cómoda.

Prosperidad Social recordó que los trámites de Colombia Mayor son gratuitos, no requieren intermediarios y deben hacerse por canales oficiales para evitar fraudes - crédito Prosperidad Social

Quiénes reciben el pago de Colombia Mayor

Para acceder a los pagos de Colombia Mayor, las mujeres deben tener al menos 54 años y los hombres 59 años, es decir, tres años menos de la edad requerida para acceder a una pensión de vejez.

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¿En qué consiste el programa Colombia Mayor?

El Programa de Protección Social al Adulto Mayor o Colombia Mayor está orientado a brindar un subsidio económico a adultos mayores en condición de vulnerabilidad que no cuentan con pensión ni ingresos suficientes para subsistir.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser colombiano.

Haber residido en el país durante los últimos diez años.

No contar con rentas ni ingresos suficientes, según la clasificación en el Sisbén IV (grupos A, B y C hasta el subgrupo C1).

¿Cuál es el monto del subsidio?

El subsidio es de 80.000 pesos mensuales para personas menores de 80 años y de 225.000 pesos mensuales para quienes superan los 80 años. En Bogotá, por convenio con la Alcaldía Mayor, los beneficiarios menores de 80 años reciben 130.000 pesos mensuales.

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