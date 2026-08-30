Encontraron muerto a un adolescente Lgbti+: tenía signos de violencia y una tela atada a su boca

Las autoridades adelantan la investigación para establecer las circunstancias en las que murió Johan Alexis Naranjo Cuesta -crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

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La investigación por la muerte violenta de un adolescente Lgbt+ avanza en Medellín mientras las autoridades intentan establecer qué ocurrió dentro de una vivienda donde fue encontrado sin vida. El caso quedó en manos de los investigadores, que trabajan en la recolección de elementos para reconstruir las últimas horas de Johan Alexis Naranjo Cuesta.

El joven fue encontrado por su propia madre en una casa ubicada en la carrera 65 con calle 59. Tras el hallazgo fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, pero llegó sin signos vitales, de acuerdo con el reporte conocido por las autoridades. La inspección permitió establecer que Naranjo presentaba varias lesiones. Entre ellas, en el cuello, aparentemente producidas por rasguños, además de lesiones en el tobillo izquierdo y en uno de los dedos del pie derecho. También fue encontrada una funda de almohada atada a su boca.

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El adolescente fue encontrado en una vivienda ubicada en inmediaciones de La Iguaná, cerca del cerro El Volador - crédito Hospital Pablo Tobón Uribe

Este último elemento hace parte de las circunstancias que deberán ser esclarecidas durante la investigación. La víctima era identificada como integrante de la población Lgbt+, por lo que las autoridades deberán determinar las condiciones en las que ocurrió el crimen y establecer las responsabilidades correspondientes. De manera preliminar se estableció que Naranjo Cuesta llevaba cerca de tres años viviendo con su abuela en el barrio La Aurora. Sin embargo, algunos fines de semana acostumbraba quedarse con su madre en el sector de La Iguaná, cerca del cerro El Volador. Fue precisamente en esa vivienda donde su madre encontró al adolescente.

Con este caso, Medellín registra 176 muertes violentas en lo corrido de 2026, según el reporte citado por las autoridades. La cifra representa 46 hechos menos frente al mismo periodo del año anterior. Ahora, la investigación deberá determinar qué circunstancias rodearon la muerte del joven y si el crimen estuvo relacionado con su pertenencia a la población Lgbtiq+.

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El caso ocurre en un contexto nacional de violencia persistente contra esta comunidad. Informes de la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, Caribe Afirmativo y la Red Sin Violencia Lgbtiq+ advierten que, pese a la existencia de normas destinadas a proteger sus derechos, continúan presentándose hechos de violencia y discriminación en diferentes espacios de la vida cotidiana.

La inspección de la escena permitió identificar varias lesiones en el cuerpo de la víctima - crédito Alcaldía de Medellín

Las cifras de la Defensoría del Pueblo indican que durante 2026 se registraron 24 asesinatos de integrantes de la población Lgbtiq+. De ese total, 14 corresponden a transfeminicidios. Antioquia, Bogotá y Cauca aparecen como los territorios que concentran el mayor número de casos reportados.

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Sin embargo, el mismo organismo advierte que el número real podría ser superior. Un seguimiento de la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, con corte a abril y mayo de 2026, recopiló información de organizaciones sociales como Caribe Afirmativo y reportes de prensa. Ese ejercicio elevó preliminarmente el balance a 32 homicidios y 16 transfeminicidios.

La diferencia entre ambos registros evidencia las dificultades para establecer un panorama completo sobre los asesinatos de personas Lgbtiq+ y el subregistro que todavía existe frente a este tipo de violencia. Por ello, la documentación de cada caso resulta relevante para conocer la dimensión del fenómeno y orientar las acciones de protección.

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Organizaciones y entidades han advertido sobre la persistencia de la violencia contra la población Lgbtiq+ en Colombia -crédito Infobae México

La violencia contra esta población tampoco se limita a los espacios públicos. La Defensoría señaló que la violencia intrafamiliar continúa entre las principales formas de afectación. Según datos de la Fiscalía, en 2026 se han contabilizado 430 víctimas de este delito.

De ellas, 235 corresponden a mujeres lesbianas, bisexuales y trans, mientras que 185 son hombres gays, bisexuales y trans. Bogotá concentra el mayor número de denuncias, con 218 casos, seguida por Antioquia, con 73, y Cundinamarca, con 22. Estos registros muestran que las agresiones pueden ocurrir incluso dentro de los espacios familiares y que el hogar no siempre representa un lugar seguro para quienes hacen parte de esta población.

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