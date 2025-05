Andrés Parra se refirió a su faceta en la actuación y no descartó su retiro: “Me hago actor para sanar unos traumas”

Solamente tiene dos proyectos en mente y de ahí dependerá su decisión definitiva - crédito @desnuedateconeva/TikTok

Andrés Parra es un reconocido actor que se hizo popular en la actuación gracias a su participación en producciones como Escobar: el patrón del mal y El comandante, inspirada en la vida de Hugo Chávez, el fallecido expresidente de Venezuela.

Sin embargo, su participación en la pantalla chica se ha visto minimizada, por lo que muchos se preguntan qué pasó, pues son pocas las veces en las que Parra ha formado parte de producciones en Colombia. Recientemente, estuvo como invitado en el programa Desnúdate con Eva, donde se refirió a la idea de retirarse de la actuación, tema que no descarta y ve mucho más cerca que lejos.

La comedia es la nueva faceta que explorará el actor con su espectáculo 'Venga que si es pa' eso' - crédito Andrés Parra

Según contó inicialmente, el artista tomó la decisión de inclinarse definitivamente en la comedia, por lo que el 28 de mayo de 2025 dará inicio a su gira de stand-up comedy que llevará por nombre Venga que sí es pa’ eso.

Al respecto, Andrés Parra ha dicho que se trata de una mirada profunda, con observaciones críticas sobre la cotidianidad, así como reflexiones cómicas de la sociedad en la que vivimos.

“Yo creo que el retiro está… Ya lo empecé a ver. Tengo dos compromisos a los que ya no puedo renunciar”, y es ahí donde se dará cuenta si ya es tiempo de retirarse definitivamente, o si simplemente se trata de una pausa para dedicarse de lleno a la comedia, a lo que agregó: “Es bien factible que estemos ante mis últimos dos proyectos”.

Andrés Parra reveló que un reguetonero lo invitó a una presentación, pero que fuera vestido como Pablo Escobar - crédito @soyandresparra/IG

Pero ahí no terminó la discusión, pues el actor abrió su corazón y expuso una realidad que pocos o quizá nadie conocía sobre la decisión que lo llevó a meterse de lleno a la actuación y tiene que ver con la salud mental.

“Yo me hago actor para sanar unos traumas, de eso me entero mucho tiempo después… se sanan y es como decirle a la actuación ‘gracias’”, mientras siente que esta profesión le dice que ya no hay nada más que hacer.

Andrés Parra estará de gira mundial con su nuevo show de comedia - crédito @soyandresparra/Instagram

“En este mismo momento me acabo de dar cuenta que ella me está diciendo: ‘Andicito, terminó mi labor. Ahora te toca seguir solo, como es’”, concluyó diciendo el actor en conversación con la periodista española, provocando una serie de comentarios de sus seguidores, quienes sorprendidos piden que reevalúe su idea.

Algunos de los comentarios que reposan en la publicación de la española en sus redes sociales, destacan: “Se retire o no, sigue siendo el mejor actor de Colombia, no le debe nada a nadie”; “si él se siente feliz dejando la actuación, lo mejor que puede hacer es hacerse a un lado”; “el papel de Escobar le hizo bastante daño”, entre otros.

La producción en la que actuó Andrés Parra y desapareció

Andrés Parra consideró que interpretar a "El Comandante" (Chávez) fue el papel más difícil de su vida y que fue el personaje que estudió por más tiempo, un año y medio - crédito redes sociales

En Miami, Estados Unidos, el actor colombiano Andrés Parra estuvo en el programa del venezolano Rodolfo Soules, quien le recordó la ocasión en la que fue protagonista de una serie biográfica sobre Hugo Chávez, titulada El Comandante. Sin embargo, el locutor señaló que no pudo verla porque fue censurada en su país.

Ante esta afirmación, Parra reveló que dicha producción no solo está oculta en Venezuela, sino que, desde su estreno en 2017, no comprende por qué ha dejado de ser emitida y está bloqueada en algunos países en la plataforma de streaming que adquirió los derechos de transmisión.

“Parce, esa serie desapareció, nadie la ha podido ver, no está en ningún lado, es raro ... “Pasó muy poco tiempo, pero yo tengo la esperanza de que algún día alguien la compre y la emita. Hay que esperar. A mí me encantó; es de los personajes que más he disfrutado interpretar”, declaró el colombiano.”, comentó Andrés Parra.