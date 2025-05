Diseñador de Yina Calderón en ‘La casa de los famosos’ denunció incumplimiento sus hermanas: “No han publicado nada”

Abel Andrade, diseñador venezolano que vistió a Yina Calderón 'La casa de los famosos' denunció que las hermanas de la 'influencer' no le cumplieron trato - crédito cortesía Canal RCN

Abel Andrade, diseñador venezolano que aceptó trabajar en exclusiva con el estilismo que lució Yina Calderón en las primeras semanas de La casa de los famosos Colombia 2025, rompió su silencio y reveló estar siendo víctima de un veto impuesto por las hermanas de la influencer.

Según denunció en redes sociales, el vestuarista aseguró que el equipo de la DJ opita –en el que se encuentran Leonela Calderón y Juliana Calderón– no ha querido ejecutar la estrategia de contenido acordada con la empresaria de fajas antes de su ingreso al reality de convivencia. “No hay ninguna mención”, afirmó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Días después de que Abel Andrade anunciara que dejaba de trabajar para Yina Calderón por nuevos compromisos laborales, el controversial diseñador detrás de los excéntricos vestidos que lució la influencer en la anterior etapa del concurso ahora expuso malos tratos por parte de las hermanas Calderón.

Abel Andrade, diseñador de Yina Calderón para 'La casa de los famosos', habló de los malos tratos que recibió por parte de las hermanas de la 'influencer' - crédito @diversitante/Instagram

“Resulta que me escribe, yo pongo un mensaje el martes… no, perdón, yo pongo un mensaje el lunes: ‘Hola, ¿cómo estás?’ O sea, le escribo a su equipo. Yo te escribo la semana siguiente, el martes: ‘Hola, ¿cómo estás?’ y me mandan un mensaje en el grupo: ‘Ay, hola, ¿cómo estás? Que qué irresponsable, que dejaste el trabajo tirado, que qué maluco, que qué mal’. Oye, no respondí, pero ustedes no fueron capaces ni siquiera de preguntarme: ‘Hola, Abel, ¿cómo estás?’. Otra vez preguntando qué vamos a hacer. Yo no tengo por qué estar detrás de nadie. Así de sencillo”, relató Abel a través de un video en redes sociales.

De acuerdo con lo mencionado, Andrade tuvo problemas de comunicación con Leonela y Juliana, hermanas de Yina Calderón, encargadas de llevar a cabo los acuerdos entre la creadora de contenido y el diseñador, algo que ninguna de las dos ejecutó, hecho que desató la molestia e inconformidad del vestuarista, que decidió hacerse a un lado en plena competencia.

Abel Andrade, diseñador de Yina Calderón en 'La casa de los famosos Colombia 2025' denunció amenazas en su contra - crédito @construye_tumejorhistoria/Instagram

“Bueno, pasa todo eso, me escribes, me dices un montón de cosas... Básicamente, el resumen de la conversación que dan es que yo tengo que prestarle atención a ella porque, gracias a Yina, me dio la publicidad. Sí, claro que Yina me dio la publicidad. Pero ahí fue cuando les dije: ‘Pero ustedes no, porque el acuerdo no lo han cumplido’. Hubo varios acuerdos que estaban por escrito, donde se establecía que ustedes, como equipo, tenían que hacerme la publicidad y nunca la hicieron. Vayan a su Instagram a ver si hay alguna mención mía. No hay ninguna mención. O sea, pueden ir, porque —gracias a Dios— internet no borra nada", expuso Abel Andrade.

Esta es la razón por la que a Yina Calderón le renunció el diseñador que la vestía en ‘La casa de los famosos’

Abel Andrade es el diseñador y asesor de imagen detrás del controversial vestuario que ha lucido Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025 y que ha puesto a la empresaria de fajas en el ojo del huracán por la excentricidad de los diseños que luce, siendo centro de burlas y críticas.

Abel Andrade, diseñador de Yina Calderón dijo adiós a la tarea de seguir vistiendo a la 'influencer' para 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @elescandalotv/Instagram

Tras acompañar a la Dj opita en la mitad de la competencia, el encargado de su estilismo decidió dar un paso al costado, a pesar de que firmó un contrato de exclusividad con la polémica participante. “Ella me dijo que no sería tanto tiempo, no pensé que fuera a durar mucho allá adentro”, mencionó el vestuarista.

De acuerdo con lo que declaró el mismo diseñador de modas en sus redes sociales, el acuerdo legal con la creadora de contenido llegó a su fina, ya que, ella proyectó que su paso por el reality no se extendería más allá de las 20 semanas, razón por la que acordaron trabajar por ese plazo determinado. “Ella lo ha dicho un montón de veces, Yina no pensaba llegar tan lejos, eso mismo me dijo a mí, por eso me contrató por 2 meses, plazo que ya se cumplió”, aclaró Andrade.

Si bien Abel contó que la relación con Calderón y sus equipo de trabajo es la mejor, él ya cuenta con varios compromisos que atender y por esta razón no podrá seguir acompañando a la empresaria de fajas en la nueva etapa del programa.

“Paso para acá para aclarar varias cositas que están surgiendo desde hace varios días. Yo, Abel Andrade y mi marca como tal en estas semanas no va a poder estar apoyando a Yina en el tema de vestuario, ya que yo tengo un compromiso desde hace alrededor de 3 o 4 meses con una reina que representará al país en un concurso internacional. Y, mi contrato, pues terminó justamente la semana pasada”, detalló.

Yina Calderón se quedó sin diseñador para 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @elescandalotv/Instagram

A pesar de que, en algunas entrevistas, Andrade aseguró que este trabajo con Yina Calderón más que beneficiarlo, afectó su trayectoria por los comentarios negativos que recibía acerca de sus diseños, también afirmó que, el único motivo por el que dio un paso al costado es porque se debe concentrar en un nuevo objetivo junto a una miss.