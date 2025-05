Mariana Zapata habría defendido a Karina García por la nominación de La Toxicosteña y mencionarle problemas del pasado

Mariana Zapata intervino en pelea entre La Toxicosteña y Karina García -crédito cortesía Canal RCN y @mariana.zapata13/IG

La más reciente jornada de nominación en La casa de los famosos Colombia desató una nueva ola de reacciones dentro y fuera del programa, luego de que la cantante barranquillera conocida como La Toxicosteña decidiera nominar a Karina García y, en medio de su argumento, trajera a colación una vieja polémica entre ella y la influenciadora Mariana Zapata.

Durante la noche del miércoles 30 de abril, “La Toxi” sorprendió a los televidentes al justificar su voto recordando el distanciamiento entre Karina y Mariana, originado –según versiones que circularon en redes sociales– por un presunto triángulo amoroso con el cantante de reguetón Blessd.

La participante usó ese argumento para indicar que García no era una buena amiga porque le había quitado el novio a Zapata y por ende cree que no puede esperar nada mejor de su parte.

El comentario encendió la tensión dentro de la casa porque en ese momento Karina le contestó que “era una mala persona”, a lo que la Toxicosteña refutó con un “Zorra” y después se escuchó a García decir: “Más perra serás vos”.

La Toxicosteña le recordó a Karina García su pelea con Mariana Zapara para nominarla - crédito cortesía del Canal RCN

La situación hizo que la presentadora Carla Giraldo interviniera y les pidiera respeto porque es un programa que se ve las 24 horas del día por varias personas, tanto menores como adultos, pero como era de esperarse, la situación repercutió en el exterior.

Mariana Zapata, que no hace parte del reality, pero ha sido una figura cercana al formato porque estuvo en la convocatoria y es la implicada en el pleito con Karina, no tardó en responder. A través de una transmisión en vivo, acompañada por dos amigos, la creadora de contenido expresó su inconformidad con la forma en la que fue mencionada por la cantante y de cierta manera terminó defendiendo a Karina García.

“¿Para qué le dice eso a Karina después de que ya pelearon? Y cuando eran amigas le daba la razón, pero ahora que pelearon ahí sí me da la razón a mí. Es una razón para hacerle dar rabia a Karina, pero no porque de verdad piense que yo la tenga”, expresó Zapata con evidente molestia, dejando claro que no se sintió aludida de forma sincera y también atacando la actitud de la cantante barranquillera.

Más allá del conflicto pasado con Karina García, Mariana dejó en evidencia que no apoya la forma en que “La Toxi” utilizó su nombre para defenderse en el posicionamiento. Aseguró que en su momento la mujer le dio la razón a García y la apoyó en la situación, así que no sería leal su pensamiento y finalmente le tiró por la forma en la que se expresa en el programa.

“No me parece y no me parece. ‘La Toxi’ no me gustó, aunque me haya ‘defendido’, no me parece justo. Al César lo que es del César y siento que a veces es muy grosera, aunque Karina también… uno da lo que recibe”, añadió.

Mariana Zapata se molestó porque La Toxicosteña la mencionó en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito montaje @mariana.zapata13 @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

Las declaraciones no pasaron desapercibidas entre los internautas, que se dividieron en opiniones. Mientras algunos aplaudieron la postura crítica de Mariana y su rechazo a la manipulación del conflicto, otros consideraron que revivir el pasado sentimental entre las influenciadoras solo alimenta el drama externo que rodea al reality.

Por su parte, dentro de la casa, la tensión entre Karina García y La Toxicosteña continúa en aumento. La nominación dejó a Karina en la cuerda floja junto a otros participantes como Altafulla, La Jesuu, Yina Calderón, Fernando Solórzano y Norma Nivia. Uno de ellos deberá abandonar la competencia y renunciar al anhelado top 10 del programa.

Mientras tanto, Mariana Zapata se mantiene al margen del juego, pero no del debate, sumando su voz a una conversación que sigue dando de qué hablar entre los fanáticos de La casa de los famosos Colombia.