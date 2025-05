General (r) Guatibonza, nuevo jefe de Seguridad de Petro, habló de su absolución por caso de chuzadas: “La justicia colombiana funciona bien”

El general en retiro Humberto Guatibonza ahora se encargará del cuidado del presidente Petro - crédito @JNeiraN/X

El general en retiro Humberto Guatibonza, exdirector del Gaula y de la Policía Metropolitana de Bogotá, y que ahora fue designado como jefe de Seguridad del presidente Gustavo Petro fue absuelto recientemente en el proceso judicial que lo vinculaba con el polémico caso de las chuzadas.

El fallo fue emitido por el Juzgado 35 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que determinó que no existían pruebas suficientes para vincular penalmente a Guatibonza por los delitos de concierto para delinquir, interceptación ilegal de datos y uso de software malicioso.

Durante la audiencia, el juez fue enfático al calificar la acusación de la Fiscalía como “profundamente imprecisa y abstracta”.

La Fiscalía anunció que apelará la decisión, aunque ha sido fuertemente cuestionada por la forma en que condujo la investigación.

Hoja de vida del general (r) Humberto Guatibonza fue publicada por la Presidencia - crédito Presidencia

Incluso, el el sinsabor con el ente de control fue compartido por José Otálora, abogado del general, no escatimó críticas: “Fue un papel vergonzoso de la Fiscalía desde el principio del proceso”.

El general Guatibonza, quien estuvo privado de la libertad tras su captura en 2018, celebró la decisión judicial que lo exoneró después de más de seis años de proceso.

En entrevista con W Radio, habló de su actual condición de libertad: “Yo tuve un juicio justo y logré en ese juicio defenderme y demostrar que no había cometido ningún delito. Obviamente que se pasa sin sabores, pero siempre tuvimos la convicción de demostrar nuestra inocencia”.

Sobre su detención, que calificó como una dura prueba personal y familiar, Guatibonza señaló que la experiencia le permitió descubrir quiénes eran realmente sus amigos.

“Un sacerdote muy cercano me dijo: «Tal vez usted necesitaba esto para darse cuenta de que todo tiene una razón de ser. Para saber quiénes son sus amigos, cómo iba a luchar por la vida y para reafirmar sus convicciones»”.

General (r) Humberto Guatibonza fue absuelto por caso de ‘chuzadas’ tras siete años de proceso judicial . No se hallaron pruebas en su contra - crédito X

No obstante a lo largo del diálogo, el ex uniformado agregó que confía en las instituciones nacionales y agradeció a la justicia colombiana, pese a las aparentes trabas de la Fiscalía.

“Hay que creer en la justicia colombiana. La justicia colombiana funciona bien, pues tiene sus sus sus errores como toda como toda institución, pero hay que creer en ella y y ver que al final siempre tratan de ser justos”, dijo.

Las acusaciones contra Guatibonza

El general fue señalado inicialmente de pertenecer a una red conformada por exoficiales del Ejército y una exfuncionaria del Ministerio de Tecnologías de la Información, supuestamente dedicada a interceptar comunicaciones de altos funcionarios y particulares.

Sin embargo, su defensa alegó durante años que no había pruebas directas de su participación.

Luego de su absolución, Guatibonza recibió una llamada del presidente Gustavo Petro para solicitarle que se encargara de su protección.

Según relató: “El presidente me llamó y me dijo que contaba conmigo, que quería que trabajara con él y que asumiera la jefatura de su seguridad. Yo le pedí unos días para consultar con mi familia. La mayoría me dijo que era una buena oportunidad de servirle al país y así tomamos la decisión”.

Su designación se oficializó este viernes tras la publicación de su hoja de vida por parte de la Presidencia. Reemplazará en el cargo al coronel Carlos Feria, quien fue apartado tras verse salpicado en el escándalo de interceptaciones a Marelbys Meza, la exniñera de la hoy canciller Laura Sarabia.

La Fiscalía anunció que presentará recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá - crédito Colprensa

Guatibonza asume un rol de alta responsabilidad en un entorno de crecientes riesgos contra la integridad del mandatario.

“Lo más difícil de cuidar a un presidente es prevenir que algo le ocurra. Colombia es una democracia antigua, y nuestra misión es garantizar que los presidentes terminen su mandato con seguridad”, aseguró.

En cuanto a su relación con Petro, recordó que se conocieron cuando este era alcalde de Bogotá: “Tuvimos una relación muy respetuosa. Cuando enfrenté este problema, él siempre estuvo pendiente de mi caso”.

Consultado sobre quién podría estar detrás del montaje judicial que lo llevó a prisión, Guatibonza fue reservado. Dijo que “no puedo señalar a nadie con nombre propio. Lo único que sé es que, días después de mi detención, la Fiscalía me informó que la investigación se había iniciado con base en un informe de inteligencia de la Policía Nacional”.

El general también enfatizó que mantiene su aprecio por la institución a la que sirvió por décadas: “Amo a la Policía, y seguiré apoyándola desde donde esté. Sé que ahora mi rol, aunque como general retirado, es el de garantizar la seguridad del presidente”.