Alejandra Urrea contó la historia de por qué fue “mal vestida” a la premier del documental de Karol G: “Yo no sabía que había alfombra”

Alejandra Urrea reaccionó a paso por la alfombra en la premier del documental de Karol G - crédito @alejandraurreaa/IG

La noche del miércoles 30 de abril, Medellín vivió un momento inolvidable con la premier mundial del documental de Karol G, Mañana fue muy bonito, una producción que sigue los pasos de la estrella colombiana durante su exitosa gira Mañana Será Bonito World Tour, realizada entre 2023 y 2024.

El evento se llevó a cabo en el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), y reunió a figuras del espectáculo, medios de comunicación y seguidores de “La Bichota”, los cuales celebraron junto a ella el estreno de esta obra que estará disponible en Netflix desde el 8 de mayo.

Dentro de los invitados estuvieron famosos como Daiky Gamboa, Laura Toboón, La Liendra, Dani Duke, Karen Sevillano, Cristina Hurtado, Marko Pérez, Paula Galindo, Lina Tejeiro, Alejandra Urrea, entre otros.

Cada uno de ellos lució su mejor traje para la noche, pasó por la alfombra roja que tenía el lugar, posaron para las fotos de los medios, saludaron al público y entraron al recinto para ver el documental en exclusiva.

Varios famosos colombianos acompañaron a Karol G en la premier de su documental - crédito Juan David Duque/Reuters

Luego de eso tuvieron un momento de encuentro con Karol G y una fiesta de cierre, tal como cada una de las celebridades comentó en sus respectivas redes sociales.

Sin embargo, hubo una historia que se reveló en TikTok y que está dando de qué hablar entre el público y fue la de la influenciadora Alejandra Urrea, la cual confesó en un video que “se fue mal vestida” para el evento y la tomó por sorpresa toda la situación que vivió.

“Me fui mal vestida para verme con Karol G, me fui con un vestido marranero (cuando una prenda queda corta), pero todo tiene un porqué”, empezó contando la influenciadora.

Alejandra comentó que cuando la invitaron a asistir a la premier, de manera tranquila y sin mayor detalle, le comentaron que iba a poder ver el documental y que asistiera, pero nada más. Entonces ella tomó la situación como que la iban a llevar a ver una película y ya.

“Entonces yo toda descomplicada. Yo no conseguí quién me maquillara, yo no conseguí quién me hiciera stylist, es más, yo estaba siendo tan ridícula que yo me pedí un vestido una semana antes del evento. De hecho, yo dije: ‘Ay no, pero este vestido me parece demasiado, si voy así a este evento voy a parecer overdressed‘“, explicó Alejandra Urrea.

Alejandra Urrea contó su experiencia en la premier del documental de Karol G y cómo le fue con su vestido - crédito @alejandraurreaa/IG

A la influenciadora paisa le tocaba llegar al recinto sobre las 6:00 p. m., le indicaron que no podía llevar carro porque no había zona de parqueo, entonces resolvió irse en un vehículo pedido por plataforma de transporte.

“Yo pedí Indriver, ni siquiera Uber, pedí Indriver, porque es que no me cogían los carros. Cuando es que voy llegando al evento y estaba todo cerrado, con seguridad por todo lado y éramos los únicos huevones vestidos de la manera en la manera en la que estábamos vestidos (ella y su acompañante). Yo muy bonita, pero con mi vestido marranero”, confesó Urrea.

De acuerdo con su historia, la zona en la que se realizó la alfombra roja estaba cerrada de tal manera que los famosos pudieran llegar en los respectivos carros e hicieran su pasarela por al frente de las cámaras, los medios y el público, pero ella no tenía conocimiento de esa indicación.

“Amiga, entramos a pie a esa pink carpet, mientras adelante había unas camionetas blindadas, negras, de vidrios oscuros, de las cuales se estaba bajando toda la farándula colombiana y nosotros a pie. Igual a mí no me importó, yo me fui saludando cual Hannah Montana, gritaron mi nombre y yo grabé. (...) Cuando veo había una pink carpet, nunca me dijeron que iba a haber una alfombra. Cuando yo vi eso y yo vi que había un fotógrafo y la gente haciendo fila para pasar, yo miré hacia abajo y vi mi vestido marranero, esos zapatos que tenía nada que ver, yo soy consciente, parecían unas chanclas. Ese día yo mostré, escote, talón, uña gorda y tobillo", contó la influenciadora.

Este fue el vestido que usó Alejandra Urrea en la premier del documental de Karol G - crédito @alejandraurreaa/IG

Finalmente, Alejandra dijo que no le había importado y que trató de sacar adelante la situación, puso su mejor actitud y cara, conoció muchas celebridades, la pasó increíble y agradeció por la invitación.