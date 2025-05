Emiro Navarro, de ‘La casa de los famosos’, reveló que atentó contra su vida: “Me sentía muy mal y me tomé unas pastillas”

El creador de contenido compartió un episodio personal sobre salud mental que conmovió a televidentes y compañeros del ‘reality’ - crédito cortesía del Canal RCN

En una actividad reciente dentro de La casa de los famosos Colombia, el creador de contenido Emiro Navarro compartió un testimonio personal que conmovió tanto a los participantes como a los televidentes del programa.

Durante una dinámica propuesta por el Jefe, los concursantes fueron invitados a reflexionar sobre sus experiencias más difíciles relacionadas con su salud mental y su apariencia física.

En este contexto, se planteó una pregunta que generó un profundo impacto en los concursantes: “¿Alguna vez se han intentado hacer algún autodaño por tener algún conflicto existencial?”. Navarro reveló un episodio de su vida en el que, en medio de la tristeza, consumió una gran cantidad de medicamentos con la intención de terminar con su vida.

El creador de contenido narró un momento difícil de su vida en el que intentó autolesionarse, pero superó la adversidad y se levantó con fuerza- crédito @R82838383/TikTok

El joven, de 23 años, relató frente a las cámaras que, tras ingerir las pastillas, despertó al día siguiente sin mayores consecuencias físicas. “Sí, una vez me tomé unas pastillas porque me sentía mal y pensé que me iba a pasar algo, pero al día siguiente, me levanté y estuve normal”, expresó.

Sin embargo, aprovechó el momento para enviar un mensaje de esperanza a quienes pudieran estar enfrentando situaciones similares. “Eso no lo hagan, la vida es muy bonita para uno hacerse daño a uno mismo, al contrario, hay que tener fe, fortaleza en Dios para poder salir adelante y darla toda”, añadió.

El mensaje del influencer generó una ola de apoyo por parte de sus seguidores, que destacaron su valentía al compartir su experiencia: “Que tierno Emiro, entre chiste y chanza va contando su dura vida”; “Yo amo a Emiro cada día más lo juro, no se cómo hay gente que no lo apoya si es un ser humano hermoso y da contenido sano, cuando esto finalice seré la fans las orgullosa y fiel 😌“; ”La verdad que Emiro le sacar la risa a uno en momentos de angustia y tristeza 😔“; ”Amo que lleva a Dios presente 💜 ✨ y por eso va a ganar"; “tan bello yo también lo hice y casi me voy con San Pedro”.

Tras compartir su historia, Emiro Navarro motivó a sus seguidores a no rendirse y a tener fe en los momentos de crisis - crédito cortesía del Canal RCN

Emiro Navarro, originario de Magangué, Bolívar, y reside en Soledad, Atlántico, desde los siete años, es conocido por su carisma y espontaneidad en redes sociales. Su contenido en plataformas como Instagram y TikTok, donde acumula más de un millón de seguidores, se centra en comedia, estilo de vida y viajes. En noviembre de 2024, fue confirmado como el segundo participante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, tras obtener más del 70% de los votos en una dinámica de selección.

Dentro del reality, Navarro ha destacado por su sentido del humor y su capacidad para conectar con los televidentes del programa. El lunes 28 de abril, ganó la prueba de líder de la semana, asegurando su lugar en el top 10 del concurso y obteniendo inmunidad frente a las nominaciones.

Además, ha compartido aspectos íntimos de su vida, como su orientación sexual y su interés en explorar posibles romances dentro de la casa. Su historia de vida, marcada por episodios de violencia intrafamiliar y bullying, ha generado una conexión emocional con el público.

En ‘La casa de los famosos Colombia’, Emiro se destacó al ganar la prueba de líder de la semana, asegurando su lugar en el top 10 del programa - crédito cortesía del Canal RCN

A pesar de su popularidad, el creador de contenido no ha estado exento de controversias. Una de las más destacadas fue la expulsión de Andrés Altafulla, una decisión que provocó críticas en redes sociales y amenazas hacia su familia.

“Como equipo jurídico y de management del señor Emiro Enrique Navarro Coa, participante de la segunda edición de La casa de los famosos Colombia, rechazamos de manera enfática y categórica cualquier tipo de manifestación de odio, afirmación violenta, mensaje homofóbico, actitud discriminatoria y amenaza que atente contra su integridad, dignidad y tranquilidad, así como la de toda su familia y todo su equipo de trabajo”, se puede leer en un comunicado compartido por el equipo legal del influencer. Sin embargo, Emiro ha mantenido una postura firme y ha continuado siendo una figura relevante dentro del programa.