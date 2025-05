Alejandro Ocampo instaurará queja en la Procuraduría contra el concejal Andrés Escobar

Para Escobar, el uso de vidrios polarizados puede salvar vidas - crédito @andresescobar2023 / Instagram

Continúan las reacciones por la nueva controversia que suscitó el controversial concejal de Cali Andrés Escobar, tristemente célebre por el video en el que se evidencia que le dispara a manifestantes del paro nacional en contra del Gobierno del expresidente Iván Duque.

En su nueva polémica, el cabildante protagonizó un altercado con el edil Andrés López en medio de una intervención de la corporación local sobre la Comuna 20 el pasado fin de semana.

De acuerdo con grabaciones del bochornoso momento, López le reprochó a los concejales por el desconocimiento que tiene de las necesidades de las comunidades en la capital vallecaucana.

Seguido, recordó que el cabildante del Centro Democrático fue procesado penalmente por los mencionados ataques contra las personas que protestaban en esa ciudad.

“Vemos cómo personajes imputados como Andrés Escobar, hoy concejal de Cali, que le disparó en el estallido social a manifestantes, no sé qué hace ahí sentado”, afirmó.

Y aunque el presidente del Concejo, Edison Lucumí, medió para calmar los ánimos, Escobar lanzó un improperio contra el edil, y este a su vez lo intentó confrontar físicamente, lo que a su vez conllevó a la reacción de lo escoltas de Escobar.

Tras el incidente, el representante a la Cámara del Pacto Histórico instauraría una queja contra el cabildante en la Procuraduría General de la Nación.

“No puede ser que un funcionario, que un servidor público, elegido por voto popular utilice su poder y sus escoltas para agredir a personas que no están a favor de él. Personas que simplemente le criticaron, no lo agredieron. Personas que en el uso de la palabra pueden manifestar lo que sienten en contra de cualquier persona”, anunció en un video que publicó en su cuenta oficial en la red social X el congresista oficialista.

Ocampo reprochó que los miembros del esquema de seguridad de Escobar resultaran involucrados en una presunta agresión contra el edil, cuando su función es la de garantizar la vida de sus protegidos, no la de atacar personas.

“Los escoltas que nos dan a nosotros, yque pagan los colombianos, es para defendernos de cualquier atentado de cualquier altercado que implique que se pone en riesgo su vida. Un intento de secuestro, robo, sicariato, no para perseguir, no para golpear, no para matonearlo, para maltratar personas”, reiteró.

Finalmente conminó al cabildo de Cali para que condenen ese nuevo hecho en el que se vio involucrado el concejal Escobar.

Más temprano, la también congresista del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal instó al ente de control para que iniciaran también las indagaciones correspondientes contra el concejal.

“Exijo una sanción ejemplarizante contra el concejal IMPUTADO @escobarandres90 por agredir a un líder social en Cali. ¿Cuántas veces más tiene que demostrar ese señor de comportamiento paramilitar que es un peligro para la sociedad? [sic]”, publicó en su cuenta de X.

La representante a la Cámara también recordó que el cabildante fue procesado por atacar a las personas que se manifestaron contra el Gobierno del expresidente Iván Duque.

“Le disparó con un arma a manifestantes en Cali durante el estallido, violenta constantemente a sus hoy colegas, particularmente si son mujeres, y ahora agrade físicamente a un líder social por expresarse públicamente. Si así se comporta ante los ojos de todos, cómo será en privado @FiscaliaCol @PGN_COL [sic]”, agregó.

De prosperar la queja, sería el segundo proceso disciplinario que le llevarían a Escobar en la Procuraduría, luego de que tuviera expresiones presuntamente transfóbicas contra la jefa de la Dirección para las Mujeres en Actividades Sexuales Pagas del Ministerio de la Igualdad y Equidad, Charlotte Schneider Callejas, en marzo del año pasado.