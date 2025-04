Ejército Nacional abrió convocatoria para 15.000 aspirantes: ¿quiénes pueden postularse al servicio militar?

El Ejército Nacional busca 15,000 jóvenes para el servicio militar desde el 1 de mayo - crédito Fuerzas Militares

Desde el 1 de mayo, el Ejército Nacional de Colombia abrió una convocatoria con 15.000 cupos disponibles para jóvenes interesados en prestar el servicio militar. Según informó el coronel Hugo Pérez, líder del Comando de Reclutamiento y Control de Reservas, esta oportunidad está dirigida a hombres y mujeres entre los 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24, sin importar su nivel de escolaridad.

Sin embargo, los aspirantes deben superar exámenes médicos, odontológicos y psicológicos para determinar su aptitud. En diálogo con La FM de RCN Radio, el coronel Pérez abordó una de las principales inquietudes de los jóvenes: si los tatuajes o expansiones corporales son un impedimento para ingresar al servicio militar.

Según explicó, los tatuajes no representan un problema, siempre que no contengan mensajes de extremismo, odio o hagan apología a grupos ilegales como el ELN o el Clan del Golfo. Además, se prohíben figuras polémicas como esvásticas o cruces invertidas. No obstante, los tatuajes en el rostro no están permitidos bajo ninguna circunstancia.

Tatuajes aceptados siempre que no contengan mensajes de odio o referencias ilegales - crédito redes sociales

En cuanto a las expansiones o piercings, Pérez señaló que los aspirantes deben retirarlos durante el tiempo que permanezcan en servicio. No obstante, las expansiones de gran tamaño pueden ser motivo de exclusión, ya que podrían interferir con las actividades propias del servicio militar.

El proceso de selección también incluye una evaluación médica exhaustiva que descarta ciertas condiciones de salud que podrían limitar la capacidad de los aspirantes para cumplir con las exigencias físicas y mentales del servicio. “Dentro del examen médico hay una serie de excepciones. Básicamente, el tema de columna, el pie plano, hay un rango de tolerancia en la visión para quienes tengan gafas“, comentó el oficial en el medio citado.

El Ejército también establece una lista de enfermedades y trastornos que impiden el ingreso. Entre estas se encuentran enfermedades neurológicas como epilepsia, esclerosis múltiple y migrañas severas; trastornos psiquiátricos como esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión mayor, trastornos de ansiedad severos, trastornos de la personalidad.

Enfermedades respiratorias graves y neurológicas están entre las restricciones médicas del Ejército - crédito Ejército Nacional

Enfermedades cardiovasculares como cardiopatías, hipertensión arterial no controlada, entre otras. Asimismo, se excluyen enfermedades respiratorias graves, como asma severa o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) y fibrosis quística; enfermedades endocrinometabólicas como diabetes mellitus no controlada, hipertiroidismo o hipotiroidismo severo. Enfermedades inflamatorias intestinales crónicas, úlceras pépticas complicadas.

Otras condiciones médicas que limitan el ingreso incluyen enfermedades infecciosas crónicas, como VIH/SIDA o tuberculosis activa, y enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide con compromiso funcional significativo

También se consideran factores excluyentes cualquier tipo de cáncer activo o en remisión reciente que pueda recaer o afectar la capacidad física; trastornos de la piel como enfermedades dermatológicas crónicas y severas que limiten la función o puedan empeorar con las condiciones del servicio. Obesidad mórbida con comorbilidades significativas, trastornos alimenticios severos, anomalías congénitas que afecten la función y el uso activo o la dependencia de sustancias que alteren la capacidad física o mental, así como estar bajo tratamientos médicos continuos que puedan interferir con las actividades propias del servicio militar.

Hombres y mujeres entre los 18 y 24 años pueden postularse al servicio militar en Colombia - crédito Ejército Nacional

El coronel Pérez destacó que, aunque no se exige un nivel educativo específico, los exámenes médicos y psicológicos son determinantes para garantizar que los aspirantes puedan cumplir con las demandas del servicio militar. Además, subrayó que el proceso de selección busca asegurar que los jóvenes estén en condiciones óptimas para desempeñar sus funciones dentro de las fuerzas armadas.

Esta convocatoria representa una oportunidad para miles de jóvenes que buscan definir su situación militar, pero también establece criterios claros sobre las condiciones físicas, médicas y de apariencia que deben cumplir los aspirantes. Según el Ejército Nacional, estas medidas buscan garantizar la seguridad y el desempeño adecuado de quienes ingresan a sus filas.