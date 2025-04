Lina Tejeiro y Felipe Saruma despertaron rumores de un nuevo romance: la pareja fue captada cenando feliz en Bogotá

Lina Tejeiro y Felipe Saruma crearon expectativa de posible nuevo romance entre ellos - crédito @felipesaruma y @linatejeiro/Instagram

Lina Tejeiro y Felipe Saruma prendieron las alarmas entre sus seguidores al dejarse ver juntos de paseo por Bogotá, donde además los captaron bastante cerquita y cenando muy felices.

En las imágenes que se viralizaron en internet se puede ver a la pareja disfrutar de su compañía, pues las risas y miradas fijas hicieron parte de la complicidad que reflejan ambos. Estos videos crearon expectativas entre sus seguidores, que ya especulan sobre un posible nuevo noviazgo.

Lina Tejeiro y Felipe Saruma fueron pillados compartiendo en Bogotá - crédito @santamaria1.1/TikTok

Tanto Lina Tejeiro como Felipe Saruma son dos de los solteros más cotizados y seguidos por la prensa rosa desde que pusieron fin a sus últimas relaciones, pues a la actriz llanera no se le ha conocido pareja desde que tuvo su fugaz romance con el cantante Juan Duque, mientras que, por el lado del realizador audiovisual bumangués, él tampoco ha confirmado a ninguna pareja luego de divorciarse de Andrea Valdiri.

Desde entonces, ni sus seguidores ni los medios de comunicación han parado de seguirles la pista buscando encontrar rastros de un nuevo amor, motivo por el que este encuentro creó expectativas entre quienes apuestan por un romance entre ellos Puesto que Andrea Valdiri y Andy Rivera presentaron ya oficialmente a sus nuevas parejas.

“Sería algo divinoooo. Él es hermoso y ella uff, bellísima”, “Este sí sería un verdadero cambio de Casio por Rolex para los dos”, “Ambos están solteros y pueden hacer lo que quieran”, “No lo vi venir, pero de ser cierto, sería la bomba del año”, “Una unión que cuenta con toda mi aprobación”, “Ojalá que sí sean pareja. Se ven muy lindos”, “eso huele a noviazgo a la vista”, “yo veo pasión, esta pareja sería bonita”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas en las publicaciones.

Lina Tejeiro y Felipe Saruma fueron vistos juntos paseando en centro comercial de Bogotá y su cercanía generó sospechas de que podrían ser pareja - crédito @maria.c535/TikTok

Si bien se desconocen las razones de la cita, que para muchos fue romántica por la forma en que conversaban e intercambiaban sonrisas, tampoco se tienen detalles del día en que se dio el encuentro. Son varios los admiradores que han expresado el deseo de verlos juntos en una relación.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre los videos que están siendo compartidos en redes sociales.

No obstante, Saruma sí confirmó que se encuentra de visita en la capital colombiana, pues el creador de contenido, radicado en Barranquilla, subió una historia en Instagram en la que anunciaba su estadía en Bogotá. En esa foto lucía el mismo outfit con el que se le vio junto a Lina Tejeiro, hecho que confirmaría que las imágenes son recientes.

Lina Tejeiro habló de los planes que tiene a futuro como actriz

En una entrevista con Caracol Televisión, la actriz habló sobre su futuro profesional y personal, dejando claro que no tiene planes de retirarse de la actuación, a pesar del éxito de su emprendimiento.

Lina Tejeiro compartió su proceso personal tras enfrentar críticas sobre su físico - crédito @linatejeiro/Instagram

“Me veo en 10 años haciendo televisión, cine, haciendo lo que me apasiona y me gusta. Amo actuar, disfruto de interpretar otros personajes porque siento que despierta en mí una empatía por esas personas que se sienten identificadas con mis personajes”, afirmó y desmintió cualquier rumor sobre un posible alejamiento de los escenarios para dedicarse exclusivamente a su faceta empresarial.

El camino de Lina Tejeiro en la actuación comenzó a los 9 años, cuando participó en la serie Expedientes. Sin embargo, fue a los 11 años cuando alcanzó notoriedad al interpretar a Samantha Pava en la icónica serie Padres e hijos, un papel que desempeñó durante cinco años y que marcó el inicio de su fama.

Desde entonces, su carrera ha estado llena de éxitos, con participaciones en producciones como Muñoz vale por 2, La hipocondríaca, Los graduados y La ley del corazón, donde interpretó a Catalina Mejía, un personaje que le otorgó el premio a Mejor Actriz de Reparto en los Premios TVyNovelas de 2017.

En 2025, Tejeiro asumió su primer papel protagónico en la serie Nuevo rico, nuevo pobre, interpretando a Rosmery Peláez. Su talento también la ha llevado a participar en proyectos internacionales, como la serie Paraíso blanco, donde dio vida a Griselda Blanco, y en producciones de plataformas de streaming como Netflix y Prime Video.