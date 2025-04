Ciudadana venezolana enlistó las tres cosas que prefiere de Colombia, pese a dificultades de la migración

Gastronomía, transporte y organización urbana están en la lista - crédito @milatelocuentares / TikTok

Debido a la crisis económica y política de los últimos años en Venezuela, Colombia se convirtió en hogar de 2,8 millones de venezolanos, según cifras de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela.

Una de estas personas es la joven creadora de contenido conocida en redes sociales como Mila te lo cuenta, quien, a través de su perfil en la plataforma TikTok, compartió las tres cosas que más valora del país cafetero, como una forma de agradecimiento por abrirle las puertas.

“Lo primero y lo más importante son los pueblos. Los pueblos en Colombia son maravillosos, hermosos, tienen una gran cultura y están muy bien organizados. Están diseñados para el turismo y, quizá, si en Venezuela no hubiéramos atravesado la recesión, a lo mejor sería igual, pero los pueblos en Colombia, al menos para mí, son de lo mejor”, comentó en un video que ha acumulado miles de vistas.

Además de la organización urbana, Mila incluyó aspectos del transporte y la gastronomía en su lista, siendo este último el que generó mayor debate entre sus seguidores:

“Puede ser polémico y sé que muchos venezolanos me van a decir que estoy loca, pero también prefiero los chocolates colombianos. Nosotros (en Venezuela) nos quedamos con los mismos de siempre, mientras que aquí (en Colombia) lanzan constantemente nuevas presentaciones. En Venezuela nos falta variedad, pero es porque los venezolanos se casan con cierta marca y no salen de ahí”.

Por otro lado, Mila ofreció una perspectiva externa sobre un tema sensible para los colombianos. Aunque reconoció que el transporte en ciudades como Bogotá podría mejorar, destacó que, en general, es más eficiente que en Venezuela.

“El sistema de transporte aquí es impresionante, mucho mejor. Obviamente, la gente de Colombia se queja mucho, sobre todo en Bogotá, por el Transmilenio, debido a la gran cantidad de personas que se movilizan, pero, al final de cuentas, hay muchas opciones y, en cualquier lugar de Colombia al que vayas, hay un buen sistema de transporte y cuentan con sus terminales”, agregó.

Venezolano se despachó en elogios hacia Bogotá tras volver a su país

Tras vivir en la ciudad, destacó las oportunidades con las qu ellegó a encontrarse en la capital - crédito @ultimahoracol_ / X

Desde el cerro de Monserrate, un turista venezolano compartió una reflexión sobre su experiencia en Bogotá, destacando cómo la ciudad lo acogió en un momento de necesidad. A pesar de la lluvia y la vista limitada por las nubes, el visitante aprovechó la ocasión para responder a quienes critican la capital colombiana, señalando que muchos no logran apreciar lo que realmente ofrece. Según dijo, Bogotá fue un refugio en tiempos difíciles, brindándole apoyo y alimento cuando más lo necesitaba.

El ciudadano venezolano, que actualmente reside en su país natal y planea viajar a Europa próximamente, expresó su gratitud hacia Bogotá y sus habitantes. En su mensaje, hizo referencia a una tendencia en redes sociales que utiliza las palabras del humorista y presentador Santiago Moure para criticar la ciudad, mostrando escenas negativas como peleas entre conductores o actos de delincuencia. Sin embargo, el turista decidió contrarrestar esta narrativa, afirmando que quienes ven a Bogotá como un lugar gris, inseguro y frío no logran comprender su verdadera esencia.

Ya de regreso en su país natal, recordó con nostalgia cómo lo abrazó la ciudad en un momento de necesidad - crédito @ultimahoracol_ / X

En sus palabras, comparó la vista nublada desde Monserrate con la percepción que algunos tienen de la ciudad: “Así como no puedo ver la ciudad (por las nubes), hay personas que estando en medio de ella no logran verla, solo se fijan en lo malo: en un chofer que se agarró a golpes con otro, en una persona que se robó un celular, pero no se dan cuenta que detrás de todas esas nubes hay una ciudad de más de diez millones de habitantes que le ha matado el hambre a más de uno”.

El visitante recordó con especial emoción cómo Bogotá lo ayudó durante la crisis económica que afectó a Venezuela. En ese momento, la capital colombiana se convirtió en un segundo hogar para él, brindándole no solo sustento, sino también solidaridad: “Yo soy venezolano y cuando vino una crisis terrible a Venezuela –que ya no está, porque ahora vivo en Venezuela, pero estoy disfrutando de Bogotá porque me voy para Europa el lunes– esta ciudad me mató el hambre, increíblemente me mató el hambre, mucha gente me dio de comer y no solo es esto”.