Air-e le pidió plata al Gobierno para cumplir con pagos que debe hacer para funcionar: “Estamos jugando con candela”

Air-e presta su servicio a tres departamentos de la región Caribe colombiana - crédito Air-e

En medio del 14 Seminario de Eficiencia Energética, liderado por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), la agente especial de Air-e Intervenida, Diana Bustamante pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), un salvavidas financiero para cumplir con las obligaciones con las generadoras y proveedores.

A la fecha, de acuerdo con la funcionaria, la deuda con las generadoras supera los $1,1 billones, luego de la toma por parte de la entidad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Bustamante dejó claro que el insumo básico de la operación de la compañía es la energía y por eso se requiere una inyección de recursos que permita seguir garantizando el servicio a los usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

El comunicado de Air-e Intervenida fue calificado como absurdo - crédito Air-e Intervenida

De igual forma, se espera que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público cumpla con el giro de subsidios de ley que ayudarían en gran medida de la caja de la compañía para el cumplimiento de obligaciones pendientes.

“Esperamos la urgente intervención de la Superservicios para que se garanticen los dineros que se requieren para las generadoras y proveedores. Por un lado, está la energía que requerimos para distribuir y por otro los materiales para la operación de la empresa”, sostuvo Diana Bustamante.

Por otro lado, aseguró en su intervención en el evento liderado por Andesco, que la compañía le sigue apostando al programa “Colombia solar” del Ministerio de Minas y Energía para garantizar que los usuarios del caribe accedan a paneles solares para sus casas o establecimientos comerciales.

La Superintendencia de Servicios Públicos intervino Air-e desde septiembre de 2024 - crédito urnadecristal.gov.co

El potencial de energía solar es muy importante en la región, por eso la puesta en marcha de proyectos fotovoltaicos permiten disminuir el costo de la factura de energía.

“No permitiremos que el Atlántico, Magdalena y La Guajira se apaguen, por eso adelantamos un trabajo articulado con el gobierno nacional”, puntualizó la agente especial de Air-e intervenida.

Cosas absurdas del Gobierno

Por supuesto, lo informado por Air-e tuvo reacciones inmediatas. El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, por medio de X, calificó el comunicado de la empresa como algo “absurdo”.

Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg, indicó que la deuda de Air-e con las generadoras es de $1,5 billones - crédito @Alejo_Castan/X

“Es de las cosas absurdas del Gobierno de Gustavo Petro”, comentó al explicar con más detalles la situación:

En septiembre, la Superintendencia de Servicios Públicos intervino la empresa Air-e porque no tenía la suficiencia financiera para garantizar la operación.

La agente especial de Air-e, es decir, la gerente designada por la Superintendencia de Servicios, le pide a quien la nombró un salvavidas financiero.

Es claro que la Superintendencia de Servicios no ha hecho ninguna gestión para garantizar que la empresa cuente con los dineros que permitan pagar a generadores y proveedores.

El comunicado nos está dando la razón a los generadores, a Andeg, respecto de las deudas que para nosotros ya suman $1.5 billones.

Al respecto, Castañeda apuntó que el Gobierno, en cabeza y responsabilidad de la Superintendencia de Servicios, con el acompañamiento del Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda, debe asegurar que los pagos de esta deuda de noviembre a la fecha se lleven a cabo en los próximos días.

“Estamos jugando con candela, nos podemos quedar sin energía, porque los generadores no aguantan seguir produciendo energía sin el pago. Y esto se volvería un problema no solamente de tres departamentos, si no de todo el país”, advirtió el dirigente gremial.

Alejandro Castañeda también puntualizó que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, conoce el tema en detalle por haber sido el gerente interventor y por eso se esperan sus buenas gestiones para destrabar la compleja situación.