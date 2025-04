Mauro Urquijo regresó a la actuación 8 años después de haber sufrido un accidente cerebrovascular: “Fue fuerte”

Mauro Urquijo y su novia Gabriela Isler protagonizan nueva serie digital llamada 'Caídos del cielo' - crédito cortesía producción Caídos del cielo

Mauro Urquijo habló de su proceso de recuperación del habla y la memoria luego de que en 2017 sufriera un accidente cardiovascular en el que de acuerdo con lo que contó, alcanzó a perder la vida por unos minutos: “Estuve ausente por media hora”.

Sin embargo, gracias a terapía y ejercicios de expresión tanto corporal como facial durante estos 8 años, el actor manizaleño volvió a la actuación de la mano de su novia, la modelo trans Gabriela Isler.

“Ya dándole juicioso y retomando otra vez ese ritmo y viendo a ver cómo arranco, esto fue retomar de cero”.

Mauro Urquijo y su novia Gabriela Isler protagonizan nueva serie digital llamada 'Caídos del cielo' con la que regresó a la actuación luego de 8 años de ausencia pro su accidente cerebrovascular - crédito @laredcaracol/Instagram

En el programa La Red de Caracol Televisión, el actor Mauro Urquijo dio un parte actual sobre su salud y las dificultades que enfrenta a sus 56 años para hablar y ejercer su profesión artística.

“Proceso de mucha calma. Toca llevarlo con con calma, llevarlo bien, pero se está haciendo bien. Estoy preparando muy bien el personaje. Estoy Me toca preparar muy bien los textos porque todavía ya soy mucho mejor, pero todavía me encuentro un poquito con dificultad para hablar un poco”, compartió.

Si bien Mauro ya retomó su carrera actoral, en la serie que trabaja le ayudaron con las pausas requeridas y con el ajuste de texto para no forzarlo, pues aseguró que, por ahora, todo sigue siendo nuevo para él a pesar de sus 30 años de trayectoria en las pantallas.

“Los textos son son eh son escritos también, por lo menos los míos, son escritos pensando en mí, en el inconveniente que tengo y también eh con tiempo de estudiarlos y de prepararlos”, agregó.

Mauro Urquijo y Gabriela Isler trabajan juntos por primera vez en la serie digital ' Caídos del cielo' - crédito cortesía producción Caídos del cielo

Aunque Urquijo debe aprender a convivir con esta discapacidad, su experiencia en televisión le ha servido para aconsejar a su pareja Gabriela Isler, ya que, la modelo trans debuta a su lado como fórmula protagónica.

“para nosotros ha sido un reto muy grande, es algo maravilloso porque eh actuar actuar con mi esposo y ser los protagonistas, entonces es como algo divertido, es una dinámica muy chévere y más para él porque vuelve otra vez a la actuación”, mencionó Gabriela.

Esta es la serie con la que Mauro Urquijo actúa por primera vez junto a su novia

A partir de mayo, llega a YouTube, Instagram, Facebook y TikTok la producción Caídos del Cielo, una historia que combina el humor y lo sobrenatural en una trama única y entretenida. Con un elenco encabezado por Mauro Urquijo, Gabriela Isler y Luis Carlos San Martín, la serie promete ofrecer una experiencia inolvidable para los amantes de las historias originales y divertidas.

Equipo 'Caídos del cielo' serie en la que actúan Mauro Urquijo y Gabriela Isler - crédito cortesía producción Caídos del cielo

“Yo cuando me siento algo así le pregunto, “Amor, ¿y se esto bien?” o me puedes corregir algo. Eh, ¿qué te ¿Qué debo hacer? Algo de expresión con corporal, expresión facial o para interpretar el libreto o cómo hago yo para meterme en el personaje, hacerlo vivir y hacerlo sentir a las demás personas. Entonces, siempre tengo como esa ayuda y eso es que me dedico mucho a estudiar, me miro al espejo todos los días y empiezo a desarrollar el personaje", contó Isler sobre su debut actoral

La trama de esta serie se centra en las desventuras de una “diablita”, bella y seductora, que tiene la difícil tarea de conquistar el corazón de un soltero muy cotizado. Bajo las órdenes del mismísimo bajísimo, este personaje emprende una serie de estrategias de seducción que, de forma hilarante, siempre terminan en caos. Con elementos sobrenaturales y un tono humorístico, la miniserie promete arrancar sonrisas en cada capítulo.

La primera temporada, ya grabada en locaciones de Bogotá y Cajicá, cuenta con seis capítulos llenos de situaciones cómicas y sorpresas. La producción y dirección están a cargo de José Manuel Henao y Luis Carlos San Martín, quienes han logrado crear un universo donde lo fantástico y lo cotidiano se entrelazan de manera ingeniosa.

Con el éxito que se espera de la primera temporada, la grabación de la segunda temporada está programada para iniciar grabaciones a comienzos de abril de 2025, continuando con la historia que va a capturar la atención de los espectadores.