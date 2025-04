Lady Tabares es la nueva eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’ con 6,48% de las votaciones

Lady Tabares quedó eliminada en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

La historia de Lady Tabares se remonta a 1998, cuando el mundo entero conoció su historia de vida en las calles, vendiendo rosas para alcanzar el sustento suficiente para su familia. La historia que llevó por nombre La vendedora de rosas llevó a que la joven promesa de la actuación se diera a conocer a nivel internacional, mostrando la cruda realidad de los niños en esa época en las calles de Medellín.

Fue tal la fama que alcanzó Tabares con la producción colombiana, que llegó a ser reconocida en importantes festivales como el Festival de Cine de Cannes, donde la película recibió una nominación a la Palma de Oro; sin embargo, el destino de la joven actriz para ese momento dio un giro inesperado, cuando fue condenada a pasar una larga temporada en la cárcel por encontrarla culpable de un asesinato.

En 2002, el asesinato de un taxista en el municipio de Bello, Antioquia, la puso tras las rejas, pues la condenaron a 26 años de prisión de los cuales pagó 12 en la cárcel y el resto permaneció en detención domiciliaria. No obstante, mantiene su versión de ser inocente.

Mientras cumplía la prisión domiciliaria, un año y medio después aseguró que contaba con un permiso para asistir a unas conferencias a las que había sido invitada a Bogotá, pero a su regreso a Medellín las cosas cambiaron por una mala jugada con unas fotografías y una visita a un centro comercial.

“De las fotografías solo tengo que decir que siempre me abordan muchas personas y soy una persona dada a la gente (…). Puede haber sido ingenuidad, pero yo no puedo tener una reacción distante con la gente”, señaló Tabares acerca de las imágenes que se tuvieron en cuenta para comprobar su violación a la detención domiciliaria.

Según dijo Lady, mintió con la hora de llegada a su domicilio, razón suficiente para que un juez revocara su medida de prisión domiciliaria y tuviera que regresar a la cárcel.

Cómo fue su paso por la competencia

Su llegada a la casa estudio estuvo marcada por la tranquilidad y las alianzas, también hubo espacio para una nueva ilusión en el amor, ya que siempre se sintió atraída por Karina García a pesar de las advertencias que le hacían sus compañeras de equipo Yina Calderón y la Toxi Costeña. También se enfrentó a la polémica, pues a pocos días de avance de la competencia tuvo un fuerte altercado con La Abuela.

“Es tan hipócrita y tan falsa que no ha tenido las tetas de decirme en la cara su inconformidad conmigo. Tengo todavía mucho aguante, sí, tengo mucho aguante. Uno de los motivos por los cuales se hizo esta reunión fue por eso … Para pasar a mi habitación, estaba aquí la señora en la habitación de ella. Entonces, tuve la decencia de saludarla, yo ahí sentí su falsedad y su hipocresía, pero igual ella se rió … Pero ella no tuvo la valentía de decirme en mi cara que no le agradaba o no”, contó Tabares en su momento.

Tras quedar por primera vez en la placa de nominados, la actriz natural no dudó en enviarles un mensaje a sus hijos por la decepción que sentía de sus compañeras del equipo Fuego, ya que tuvo un encontronazo con Karina por la falta de compromiso y responsabilidad en la competencia.

“Hijos míos, los amo mucho. Si lo están viendo, deben estar pegados del techo, pero no, las cosas de Dios son perfectas, lo que ha de ser será en su momento, ni antes ni después. Estoy bien, quiero que sepan eso, que estoy bien, que estoy tranquila, que hasta me desconozco en este momento, pero estoy bien (...) o sé que ustedes van a estar ahí dándola toda por mí y se los agradezco, obviamente, pero ya saben que arriba de Dios no hay nadie, lo que Dios quiera así será (...) estoy fuerte, estoy firme, agradecida, contenta y ya, la expectativa, obviamente. Así que pues nada, ya esta noche terminó, este día se acabó, ya tenemos resultados, ahora para adelante, los días que quedan, a pasarla bien, a disfrutarla, a ser la misma de siempre y pues nada, los amo mucho, los amo mucho, yo sé que van a estar ahí dándolo y les agradezco bacano. Los amo, hijos míos, padre, hijo, espíritu santo, Dios bendiga, los proteja y hágale, que con toda la actitud”, expresó.