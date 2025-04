Andrea Valdiri se habría casado con su pareja: en redes sociales especulan sobre la prueba que lo confirmaría

Andrea Valdiri se habría casado con su pareja y pasan la luna de miel en Marbella - crédito @andreavaldirisos y @laredcaracol/Instagram

El nombre de Andrea Valdiri es uno de los que mayor interés despierta entre los internautas, gracias al reconocimiento que ha alcanzado a lo largo de los años con el contenido que promueve a través de sus redes sociales; sin embargo, su vida sentimental también ha sido tema de conversación en los diferentes portales de entretenimiento.

Debido a esta situación que ha provocado opiniones divididas y comentarios en los que, incluso, la envidia se hace evidente, en sus más recientes apariciones confesó que será más cuidadosa con lo que hable sobre sus parejas. Esto después de que su novio, Juan Daniel Sepúlveda protagonizara un encuentro a los golpes con fans que aparentemente atacaron a la bailarina.

La bailarina agradeció a sus seguidores por el apoyo que le brindaron con su regreso al Carnaval de Barranquilla - crédito @andreavaldirisos/IG

Con el objetivo de proteger la integridad de sus hijas, Andrea tomó la decisión de controlar lo que se habla sobre su vida privada, pero recientemente parece haber omitido un detalle en una publicación en su cuenta de Instagram, lo que provocó un rumor que la llevaría al altar.

Una reciente publicación en sus historias de Instagram, donde aparece brindando con el que sería su nuevo esposo, debido a que en la carta que aparece sobre la mesa de la habitación del hotel se leería el agradecimiento por haberlos seleccionado para pasar su luna de miel. La fotografía se habría tomado en Marbella, donde la pareja pasa esta temporada de amor y unión.

Andrea Valdiri se habría casado con su novio, una de sus historias sería la prueba reina por la frase "luna de miel" que se alcanza a leer - crédito @andreavaldirisos/IG

“Gracias por elegir MC Marbella para pasar su luna de miel”, es el texto que se alcanza a leer en la parte superior de la misiva, por lo que prendió las alarmas de un matrimonio por segunda vez, después de haberse separado de Felipe Saruma.

Esto se sumaría a una reciente publicación en la que se puede ver que Andrea Valdiri hizo unas modificaciones a uno de los tatuajes que lleva en el brazo, lo que al parecer confirmaría lo que hasta ahora solo han sido suposiciones del romance.

Aunque Andrea no ha hecho declaraciones directas sobre los tatuajes ni ha confirmado oficialmente la identidad de su nueva pareja, la publicación del tatuador en Instagram fue suficiente para que sus seguidores comenzaran a armar el rompecabezas.

Estos son los nuevos tatuajes de Andrea Valdiri - crédito @rechismes/IG

En la imagen, se observa el nombre de Adhara, su hija menor, el rostro de una novillo y luego están escritas claramente una combinación de letras que coincidirían con el nombre de Juan David Sepúlveda, ya que dice “J. D. Sepúlveda”. Además, fuentes cercanas a la pareja aseguran que él también habría decidido tatuarse el rostro de Valdiri, como una muestra de compromiso mutuo.

Su actual pareja la salvó de millonaria pérdida

A través de una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, la bailarina barranquillera contó a sus seguidores cómo su pareja la salvó de haber perdido una millonaria suma de dinero por las malas decisiones que había tomado en el pasado.

Andrea Valdiri compartió a sus seguidores la importancia de dejarse apoyar por la pareja sentimental - crédito Andrea Valdiri Stories/Youtube

“Miren, con la pareja que yo tengo actualmente, de verdad, que esa persona fue un angelito en este momento de mi vida, porque yo no me imaginé que, cuando tú haces empresa, machi, tú tienes que saber de contaduría, hasta abogada… Todo el mundo abre empresa, pero la vaina es cuando vienen los chicharrones. La persona cometió un error en mi empresa y hoy lo estoy pagando. No fueron 100, 200 pesos. Te estoy hablando de más de $500 millones de pesos. Y yo dije: ¡Dios mío, qué es esto!”.

Pero ahí no terminó todo, pues es en ese momento en el que comprendió que son las parejas que se convierten en un apoyo, las que llegan a la vida de las personas incluso para que “sea emocional, sea lo que sea… Pero, un apoyo. Yo dije: no me siento sola, me dio ánimo”.