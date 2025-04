Actriz que interpretó a la madre de ‘Betty, la fea’ continúa batalla legal por robo de su finca: “Se hará justicia”

Adriana Franco, actriz de 'Betty la fea', mantiene esperanza en la justicia colombiana para recuperar su finca - crédito @finafranco/Instagram

Adriana Franco, actriz que encarnó a doña Julia Solano de Pinzón en la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea, dio nuevos detalles de cómo avanza el proceso legal que libra contra una presunta estafadora que puso en riesgo su patrimonio y seguridad económica. “No puede ser que una persona venga y te diga, firma aquí, te engañe, se lleve las cosas y termine haciendo negocios con lo tuyo”, mencionó.

Ya son cinco años de batalla los que completa la artista escénica, recordada por su papel de madre en la icónica historia de Fernando Gaitán. Sin embargo, no pierde la esperanza de que recuperará sus bienes: “Yo sé que se hará justicia”.

Con 70 años de edad, Adriana Franco y su esposo, el también actor Rafael Bohórquez no bajan la guardia frente al caso legal en el que esperan salir victoriosos y recuperar el patrimonio por el que tanto se esforzaron para garantizar un techo en el que vivir durante su etapa de adultos mayores.

Adriana Franco, actriz de 'Yo soy Betty, la fea' contó a 'La Red' cómo procede el caso de estafa del que fueron víctima y que tiene en riesgo una propiedad - crédito @laredcaracol/Instagram

Las finanzas de los actores se vio amenazada cuando una mujer, que primero se ganó su confianza, les propuso un negocio, comprarles una propiedad. No abstente, nunca les pagó el dinero acordado y actualmente están en un litigio legal por el incumplimiento de ese trato. ”La señora Paula nos robó la finca, pero estamos bien gracias al gremio de actores que nos acogió con el subsidio pensional al actor mayor. estamos esperando porque aquí el la la práctica es dilatar, dilatar, dilatar, dilatar hasta que prescriben los casos“, contó Adriana en charla con el programa La Red de Caracol Televisión.

El negocio, que se planteó como una oportunidad de compra, pronto se reveló como un fraude. Aunque inicialmente la actriz y su esposo recibieron un pago de 30 millones de pesos, no volvieron a ver más dinero ni noticias de su supuesta amiga, que desapareció sin dejar rastro y, hasta la fecha, no ha respondido ante la justicia. El monto por el que se cerró el contrato fue por 400 millones de pesos, cifra que supera el monto establecido por la ley nacional para considerar el robo como un delito castigable con prisión.

“La justicia se inventó un otra figurita, Si el monto de la del delito no supera los 234 millones, no sé, en la cifra no es, pero más o menos es Entonces, no hay cárcel, no hay detención, no no hay delito, mejor dicho. En nuestro caso, el monto es superior a ese a ese El de nosotros es muy superior, que eso puede ayudar”, añadió Rafael Bohórquez, esposo de la actriz que por efectos legales no pueden revelar más detalles para no afectar el proceso.

Adriana Franco lamentó engaño del que fue víctima - crédito @laredcaracol/Instagram

Así fue como Adriana Franco terminó siendo estafada

Según expuso el programa de entrenamiento a través de su equipo periodístico, existen más denuncias por estafa contra esta persona en la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca, aunque no pueden revelar más detalles por motivos legales, agradecen el respaldo de actores, Sociedad Colombiana de Gestión, que ha reconocido sus trayectorias y les ha brindado apoyo económico.

Recientemente, la actriz y su esposo, Rafael Bohórquez, también actor, fueron víctimas de un millonario robo. La pareja, que ha estado casada por más de cuatro décadas, sufrió una traición devastadora por parte de una persona en quien confiaban plenamente - crédito La Red/Facebook

Para Adriana Franco, la traición fue un golpe devastador en muchos sentidos. Más allá del daño económico, la situación también ha afectado profundamente su confianza y su círculo de apoyo. En declaraciones a los medios, Franco expresó su desilusión y su tristeza, señalando que esta estafa ha afectado su economía y su estabilidad emocional y la de su esposo. “Nosotros confiábamos plenamente en ella, era alguien cercano, alguien de quien jamás esperábamos un acto así”, comentó Franco, visiblemente afectada.

La situación resulta especialmente compleja, ya que Franco y Bohórquez dependen de su labor como artistas como única fuente de ingresos para antes de su retiro de las pantallas. Sin otro sustento económico a largo plazo, la pérdida de esta suma representa un duro desfalco a su futuro patrimonial.