Hernán Penagos seguirá al frente de la Registraduría Nacional: Consejo de Estado negó demanda que tumbaba su elección

Hernán Penagos, registrador nacional, estaba bajo la mira por una demanda que pedía su salida del cargo - crédito Registraduría Nacional

Había polémica desde hace unos meses por la elección de Hernán Penagos, registrador Nacional, que desde el 6 de diciembre de 2023 se encuentra en el cargo, pero durante más de un año afrontó un proceso en el que pedían su salida por supuesta inhabilidad.

Sin embargo, el Consejo de Estado resolvió la demanda con la que se buscaba la desvinculación del funcionario, por una acción ciudadana que argumentaba razones por las que no estaba en condiciones para ser elegido, así como irregularidades en el proceso de elección.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De esta manera, Penagos continuará en el cargo de cara a las elecciones de 2026, para el Congreso y la Presidencia de la República, pero primero se encontrará con lo que pase con la consulta popular, a falta de aprobación en el Senado, y las consultas internas de varios partidos para definir sus candidatos.

Decisión del Consejo de Estado

Había mucha expectativa por la demanda ciudadana que buscaba la salida del registrador Nacional, que reemplazó a Alexander Vega a finales de 2023 y en un momento clave para el país, porque se empiezan a descubrir los aspirantes para llegar al Congreso y los precandidatos presidenciales.

Durante el 24 de abril, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó la acción judicial contra Hernán Penagos, por lo que el funcionario seguirá en su cargo para el periodo 2023-2027, para liderar procesos como las elecciones de 2026 y los comicios regionales de 2027.

Hernán Penagos seguirá en el cargo de registrador nacional, luego de la decisión del Consejo de Estado - crédito @UltimaHoraCR

“La Sala Electoral no accedió a las pretensiones de la demanda, al encontrar que ninguna de las irregularidades alegadas estaba acreditada y, en este sentido, concluyó que no tenían la entidad de afectar la legalidad del acto de elección del registrador nacional”, mencionó el alto tribunal.

El Consejo de Estado añadió en su fallo que “se acreditó que Penagos Giraldo fue elegido el 22 de noviembre de 2023, fecha en la que había transcurrido más de un año desde el momento en que dejó de ostentar su calidad de miembro del Consejo Nacional Electoral”.

Hernán Penagos reemplazó a Alexander Vega al frente de la Registraduría Nacional en 2023 - crédito Registraduría

De esta manera, no se encontraron pruebas que demostraran que el funcionario estaba inhabilitado para el puesto, así como tampoco las supuestas irregularidades en el proceso de inscripción y concurso de méritos, además de que se hizo todo con garantías para los aspirantes.

“Colombia va a estar en permanente proceso electoral”

Con su cargo ratificado, Hernán Penagos ahora tiene la tarea de garantizar las condiciones para las elecciones que se vienen desde 2025 hasta 2027, empezando con la posible consulta popular, que en caso de aprobarse en el Senado, dejó claro que no se realizará al mismo tiempo que las consultas internas: “No es posible, la ley, si no estoy equivocado, 1757, señala claramente que no es posible que se convoque con otro mecanismo o ejercicio electoral”.

“Prácticamente, Colombia va a estar en permanente proceso electoral tres años. Y déjeme decirle, porque aquí estamos hablando de si el recurso, de si el proveedor, de si el Ejecutivo, de si el Legislativo, estamos hablando de una serie de cosas muy importantes, pero no estamos hablando de una más relevante aún, pues nada más y nada menos que de la democracia”, dijo el funcionario, citado por La FM.

Colombia tendrá varias elecciones entre 2025 y 2027, empezando con la consulta interna en los partidos para sus candidatos de 2026 - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

De otro lado, Penagos garantizó que los proveedores para las elecciones no tendrán ninguna injerencia en los resultados: “Ese es el grave error en el que tenemos que trabajar todos los días para explicarle a la sociedad colombiana, y ahí sí lograr que la gente entienda la legitimidad”.

“Y si quiere que le hable de legitimidad, le puedo decir también qué vamos a hacer para tener más legitimidad y para garantizar, como estoy seguro, así es, hoy lo puede asegurar la Registraduría, miles de funcionarios que llevan años en esa entidad pueden garantizar transparencia”, finalizó.