Ciudadano denunció retención de la Policía tras perder a su mascota en TransMilenio: “Lógico que me altero”

El ciudadano se mostró alterado por la pérdida de su mascota dentro del sistema - crédito Redes sociales/Instagram

Un ciudadano denunció a través de un video una presunta detención arbitraria por parte de agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá. El hombre, cuyo nombre se desconoce, aseguró que fue retenido por las autoridades tras advertir que su perrita, Sativa, se había perdido en TransMilenio. Al parecer, su mascota, entró a un bus del sistema de transporte masivo, dejando atrás a su dueño.

“Entonces, hoy queda la constancia de que se me fue el animal en TransMilenio y la Policía, en vez de ayudarme buscarla, me retiene”, denunció el hombre, que fue esposado a una de las rejas de la estación.

El patrullero de la Policía Everlyn Padilla, que fue grabado por el ciudadano, intervino asegurando que el motivo de la detención es que el sujeto estaba alterado. En consecuencia, el hombre confirmó que, en efecto, estaba en ese estado porque perdió a su mascota. “Porque se me perdió un animal. O sea, es un animal de apoyo emocional. Se me perdió. Lógico que me altero, ¿no entiende?”, aseveró.

El hombre insultó a las autoridades por no soltarlo y no ayudarle en su búsqueda de su mascota - crédito TransMilenio y redes sociales

En el sitio hicieron presencia otros funcionarios de TransMilenio y varios usuarios del sistema permanecieron en el lugar para evidenciar lo que ocurría. En la grabación se escucha a una mujer informar que los guardias habían sido informados sobre la pérdida de la perrita Sativa. Pero, el dueño del animal de apoyo, visiblemente molesto, pidió que le permitieran buscar a su mascota, porque esta podría no bajar del bus en el que se subió o alguien más podría robarla.

“Déjeme ir a buscarla, ¿por qué no me dejan ir a buscarla a mí? Es como si a usted se le fuera un hijo y a usted la esposa. Qué chimba de policía, no sirve pa’ nada. Pero, ¿por qué no me sueltan? O sea, yo quiero ir a buscar al animal”, dijo con la voz entre cortada.

En ese momento, insultó al agente de la Policía que lo estaba custodiando, solicitando en repetidas ocasiones que se le permitiera buscar a la perrita. No obstante, el uniformado se negó y le puso una condición: “Si se calma, lo suelto”, indicó, insinuando, además, que si continuaba con los insultos, no iba a conseguir su objetivo.

El policía que atendió la situación se negó a liberar al ciudadano con la justificación de que debía calmarse - crédito Policía Nacional

El hombre continuó alterado y cuestionó a las autoridades por pedir que se calmara en una situación de estrés y preocupación como esa. Por ahora, se desconoce si el ciudadano fue liberado y si pudo hallar a su mascota.

La situación generó todo tipo de comentarios en redes sociales y un amplio debate sobre la conducta de las autoridades en este caso. Algunos ciudadanos respaldaron al hombre que se mostró alterado por la pérdida de su mascota, mientras que otros dieron la razón a los uniformados e, incluso, pusieron en duda las afirmaciones del sujeto en cuento a la tenencia del animal.

“Demanda a ese Policía”; “Si fuera su mascota de acompañamiento no se refiera así como se me perdió el animal, lo tratará con más cariño”; “Debe calmarse y no decir groserías y malas palabras, pero la policía está también para entender y ayudar”; “A un delincuente de verdad si lo dejan tranquilo y lo llaman ciudadano”, señalaron algunos internautas en Instagram.

¿Cómo viajar con animales de compañía en TransMilenio?

Los perros en TransMilenio siempre deben tener collar y correa - crédito @TransMilenio/X

Según la empresa, los ciudadanos que aborden los buses de TransMilenio y que transiten por las estaciones en compañía de sus mascotas deben tener correa y sus dueños deben sujetarla en todo momento. En el caso de los gatos, deben ir siempre en un aguacal, para garantizar su protección y en las situaciones en las que se requiera, los perros deben tener bozal.