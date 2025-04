System Of A Down en Colombia: este sería el setlist de la banda en El Campín

System of a Down brindará uno de los shows más esperados del año en Colombia, el próximo 24 de abril en el estadio El Campín - crédito cortesía Breakfast Live

Uno de los conciertos más esperados en Colombia para 2025 está a dos días de concretarse. System Of A Down, una de las agrupaciones más importantes en el panorama del rock de los 2000, está por regresar al país para brindar el que será su show más grande hasta la fecha.

Luego de una presentación que todavía se comenta entre los seguidores del cuarteto armenio-estadounidense en el Parque Deportivo 222, al norte de Bogotá el 3 de octubre de 2015, System Of A Down hará su regreso al país con el Wake Up! Stadium Tour, que los llevará por América del Sur entre abril y mayo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Caracterizados por la potencia de su sonido en vivo, el grupo liderado por el cantante Serk Tankian es una gran incógnita abierta para el inicio de su gira, el próximo jueves 24 de abril en el estadio El Campín de Bogotá.

Y es que, a diferencia de otras oportunidades en las que era más factible conocer el listado de canciones que interpretarían, en Bogotá la banda dará su primera presentación del año, y dará inicio a la que será también su primera gira propiamente dicha desde 2015 con el Wake Up the Souls Tour, el mismo que los trajo a Colombia por primera vez.

System Of A Down realizó su primera presentación de su carrera en Colombia, en 2015 - crédito Colprensa

Desde entonces, la actividad de System Of A Down se limitó principalmente a presentaciones sueltas, que se desarrollaron entre rumores de un nuevo álbum de estudio que hasta la fecha sigue sin concretarse. Esto, debido a los distintos reportes de diferencias de criterio entre los miembros que les han impedido ponerse de acuerdo en una dirección musical para el sucesor del álbum doble Mesmerize/Hipnotize (2005).

A pesar de ese contratiempo, el grupo reconoció que todavía hay un buen entendimiento entre ellos cuando tocan en vivo, y pese a que se mantuvieron dando conciertos sueltos desde entonces (la mayoría en estadios) se las arreglaron para estrenar dos canciones en 2020: Protect The Land y Genocidal Humanoids, que se publicaron a raíz de la guerra de Nagorno-Karabaj que estalló ese año cuando Azerbaiyán (con apoyo de Turquía) movilizó tropas hacia Armenia y la república de Artsaj. Las ganancias de ambos sencillos se destinaron al Fondo de Armenia, que brinda apoyo a las familias afectadas por el conflicto.

Por lo demás, el cuarteto siempre se caracterizó por su actitud contraria a la política internacional implementada por los Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de George W Bush con motivo de la invasión a Iraq, que derivó en la Segunda Guerra del Golfo iniciada en 2003.

¿Qué canciones tocará System Of A Down en Bogotá?

Luego de su gira de 2015, la banda armenio-estadounidense brindó principalmente conciertos sueltos hasta que anunció el Wake Up! Tour a finales de 2024 - crédito Colprensa

Debido a que la banda no toca nuevo material desde 2005 (salvo por la incorporación de Protect The Land y Genocidal Humanoids a partir de 2020), eso podría significar que tendrán más que garantizada la posibilidad de escuchar los mayores éxitos del cuarteto en vivo, incluyendo Toxicity, Chop Suey!, B.Y.O.B., Aerials, Sugar, Lonely Day y muchas más.

Pero, a su vez, todo puede pasar con su repertorio: o hay un cambio total en la selección de temas, o mantienen la línea mostrada durante los últimos años.

Tras su presentación en El Campín ante más de 45.000 espectadores que agotaron la boletería en cuestión de horas desde que esta salió a la venta, System Of A Down continuará con su gira presentándose en Perú, Chile, Argentina, Brasil hasta mayo. Luego de unas semanas de descanso, la banda brindará una serie de presentaciones en Estados Unidos y Canadá entre agosto y septiembre, con las que cerrarían sus compromisos en vivo por este año.

Luego de su paso por Colombia, System Of A Down pasará por varios países de Suramérica y culminará la gira en Norteamérica, en septiembre - crédito @gregwatermann/Instagram

Este sería el probable listado de canciones de System Of A Down en el estadio El Campín, el próximo 24 de abril.

X

Suite-Pee

Prison Song

I-E-A-I-A-I-O

Holy Mountains

Soldier Side - Intro

B.Y.O.B.

Science

Deer Dance

Radio/Video

Hypnotize

Needles

Bounce

Suggestions

Psycho

Chop Suey!

Lonely Day

Kill Rock ‘n’ Roll

Lost In Hollywood

Spiders

Aerials

DAM

Genocidal Humanoids

Toxicity

Sugar