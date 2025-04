Desaparición de Tatiana Hernández en Cartagena: nuevo testigo aseguró ver a la estudiante de Medicina con un hombre: “No la obligaron”

La joven médica desapareció hace más de una semana en circunstancias aún no esclarecidas - crédito Redes sociales

La desaparición de Tatiana Hernández Díaz, una joven de 23 años y estudiante de Medicina en Cartagena, sigue generando inquietud.

Según los informes, la última vez que se tuvo noticia de Tatiana fue el domingo 13 de abril, alrededor de las 4:30 p. m., cuando salió del Hospital Naval, ubicado en el barrio Bocagrande.

De acuerdo con los reportes, la última imagen de la joven quedó registrada de manera fortuita en un video grabado por un turista que pasaba por el lugar. En este material, se observa a la joven sentada frente al mar sobre un espolón (rocas rompeolas) que colinda con la avenida Santander.

A medida que continúa la búsqueda por parte de las autoridades y sus familiares, un testimonio salió a la luz. En una entrevista con el diario El Tiempo, el hombre recordó que vio a la joven alrededor de las 4:40 p. m., un horario que recordó claramente por su rutina de trabajo.

La joven médica desapareció desde el domingo 13 de abril y continúa la intensa búsqueda en Cartagena - crédito @secinteriorctg/X/Armada de Colombia

Según su relato, cuando vio a Tatiana, su expresión era triste. El hombre indicó que, aunque no la conocía, pudo notar que algo la inquietaba: “Se veía triste. Uno se da cuenta. Había algo en su expresión, en su forma de sentarse, como si estuviera cargando algo por dentro (...)”, contó el testigo.

En ese momento, apareció un hombre de tez clara y barba, con quien Tatiana empezó a conversar. “Él se sienta donde ella estaba. Entonces ella se mueve a la piedra del frente. Quedaron frente a frente, hablando. Ella incluso se rio con él en un par de ocasiones. Pero esa tristeza no se le quitó del todo”, agregó el sujeto.

De acuerdo con su testimonio, la conversación duró unos 45 minutos. Después, el testigo observó la presencia de otro hombre cerca de ellos, parado a pocos metros, sin interactuar con los demás.

“Había algo extraño. No solo la conversación, sino el ambiente. Mientras ellos hablaban, el otro hombre estaba quieto, observando. No era casual. Estuvo ahí un buen rato. Cuando terminaron de hablar, él se fue detrás de ellos, caminando, como siguiéndolos desde lejos”, aseguró el testigo a El Tiempo.

Revelan video de estudiante de Medicina bogotana desaparecida en Cartagena- crédito Redes sociales

El hombre reveló que, después de un tiempo, Tatiana se levantó y se fue caminando junto al primer hombre, mientras el segundo los siguió. El testigo aclaró que la joven se fue de forma voluntaria, sin ser forzada ni abordada por un vehículo.

“Ella se fue caminando. No se subió a ningún carro. No la obligaron. Se fue por su propia cuenta. Pero claro, uno no sabe qué pasó después”, concluyó el hombre.

El caso de la desaparición de Tatiana Hernández ha movilizado a diversas unidades especializadas de la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía, la Armada Nacional, buceadores expertos, el Cuerpo de Bomberos, equipos de Distriseguridad y plataformas tecnológicas de rastreo.

En un esfuerzo por obtener información, las autoridades anunciaron el aumento de la recompensa para quien proporcione datos verificados que conduzcan a la localización de Tatiana.

El último paradero de Tatiana Hernández fue en inmediaciones del Hospital Naval de Bocagrande - crédito Armada de Colombia

“El compromiso de esta administración es encontrar a Tatiana. Por eso hemos decidido aumentar la recompensa a 200 millones de pesos para quien nos proporcione información veraz y útil para hallarla”, afirmó Bruno Hernández, Secretario del Interior de Cartagena.

Testimonio de la familia de la estudiante

Lucy Díaz, madre de Tatiana Hernández, reveló que según un testigo, su hija no estaba sola al momento de su desaparición, sino acompañada por dos hombres. Este testigo, que conversó tanto con las autoridades como con la familia, aseguró que Tatiana fue abordada por alguien.

El testimonio proporcionado señala que: “Recibí información directa de una persona que nos indicó que Tatiana se dirigió hacia la ciudad amurallada. No ingresó al mar, pero estamos esperando los resultados de la Fiscalía sobre esta investigación”, explicó Lucy Díaz en declaraciones a Noticias Caracol.

Tatiana Hernández última vez vista en Cartagena | Captura e video de redes sociales

La madre de Tatiana compartió más detalles sobre el relato, señalando que el informante mencionó que solo una persona se acercó a Tatiana, conversó con ella por un tiempo, y aparentemente, como si fuera alguien conocido, ella decidió cruzar la avenida Santander e ingresar al centro histórico de Cartagena por su propia voluntad.

La familia de Tatiana sospecha que pudo haber sido drogada para ser llevada por esta persona. “Es lo que realmente sospechamos. No tenemos evidencia que lo confirme, pero es lo más lógico, ya que no teníamos problemas con nadie. Tatiana era una persona muy dispuesta a ayudar a los demás”, afirmó la madre al noticiero.