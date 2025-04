Petro dijo en el polémico Consejo de Ministros que “cree” que Estados Unidos le quitó la visa: “Ya vi al pato Donald varias veces”

El presidente de la República, Gustavo Petro, fue acusado de desconocer las decisiones del Consejo de Estado, tras su aparición del lunes 21 de abril - crédito Juan Cano/Presidencia

La aparición en cadena nacional del presidente de la República, Gustavo Petro, durante la noche del lunes 21 de abril de 2025, en lo que se anunció como una alocución del jefe de Estado, pero terminó desarrollándose como un Consejo de Ministros televisado, desató la furia en las redes sociales. Y todo por lo que sería una aparente violación del más reciente fallo del Consejo de Estado sobre el particular.

Petro, que inició su intervención lanzando duros dardos a los dueños de los medios de comunicación, porque según él lo quieren censurar, no solo se defendió de los señalamientos acerca de que había desacatado un fallo judicial de un organismo que ha sido blanco de sus críticas; no solo en este caso, sino también cuando ha sido obligado a retractarse por señalamientos a miembros de la familia Vargas Lleras.

“¿Por qué la prensa tradicional de Colombia se encontró en la mentira? Esto no es un Consejo de Ministros. Consejo de Ministros tiene su formalidad. Sigue después de este programa en los canales públicos. Esta es una alocución presidencial y si nos van a censurar las alocuciones presidenciales, entonces mejor denle el golpe de Estado y veremos si ganan”, expresó el gobernante, que insistió en su versión.

Pese a que su intervención contó con la presencia de varios funcionarios, como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el presidente rechazó las acusaciones de que incumplió la sentencia del referido consejo, que lo obligaba a transmitir por los canales públicos sus reuniones con el gabinete. En respuesta, afirmó: “Entonces no digan mentiras. La prensa no está para decir mentiras”.

Pese a que le dio participación a varios de los miembros del gabinete en cadena nacional, el presidente de la República, Gustavo Petro, negó que estuviera llevando a cabo un Consejo de Ministros - crédito Presidencia

Gustavo Petro “cree” que Gobierno de Donald Trump le quitó la visa

Sin embargo, tras desconectarse la cadena nacional, que se extendió por una hora y 34 minutos, el gobernante reanudó, tras una pausa, su comparecencia frente a los colombianos. Y, ya con todos los miembros de su gabinete, dejó una frase que causó revuelo en las redes sociales: la posibilidad, según explicó, de que el Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le haya retirado su visa.

“Aquí tenemos que prepararnos para cosas, ministro de Hacienda, que está aquí reemplazando a Germán Ávila, que está precisamente en Estados Unidos... yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa, no tenía necesidad de tener visa, pero bueno, ya vi al pato Donald varias veces”, expresó el presidente, en un comentario que, como era de esperarse, tuvo serias repercusiones entre sus críticos.

Es preciso decir que el único jefe de Estado que se ha quedado sin el documento de ingreso a territorio norteamericano ha sido Ernesto Samper Pizano: que el 11 de julio de 1996 y por cuenta de que su campaña a la presidencia fue permeada por dineros del narcotráfico; en especial, del cartel de Cali, fue notificado de que su visa había sido revocada debido a este escándalo, que por poco le cuesta el cargo.

El presidente de la República, en sus redes sociales, indicó que "cree" que el Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le quitó la visa - crédito Presidencia

”Petro habría burlado decisión del Consejo de Estado, según sus críticos: polémica en redes

Frente a lo que sería el desconocimiento del fallo judicial, una de las primeras en pronunciarse fue la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, que en su perfil de X, apuntó hacia el jefe de Estado y lo señaló de desconocer lo determinado por el alto tribunal, que el 11 de abril resolvió una tutela que se refería a lo que sería el presunto abuso del mandatario del espectro electromagnético.

“Petro se burla del país y de las decisiones del Consejo de Estado. Disfrazó como alocución un Consejo de Ministros. Que no se le olvide que fue el M-19 el que quemó y mató a los magistrados de Corte Suprema en 1985″, dijo la senadora opositora en su declaración, con la que hizo alusión al pasado subversivo del mandatario, que integró la guerrilla del Movimiento 19 de Abril y posteriormente firmó la paz.

Con este fuerte mensaje en su cuenta de X, la senadora María Fernanda Cabal acusó al presidente Gustavo Petro de irrespetar a la justicia - crédito @MariaFdaCabal/X

A su vez, la representante a la Cámara Katherine Miranda también se refirió a lo hecho por Petro, en cadena nacional, y señaló al presidente de no respetar al sistema judicial colombiano. Un señalamiento que también hicieron otros miembros de la escena política nacional, entre ellos el concejal de Bogotá y veedor ciudadano Daniel Briceño; y el director del partido de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez.

La representante a la Cámara Katherine Miranda criticó al presidente de la República, Gustavo Petro, tras la controversial alocución presidencial - crédito @KatheMirandaP/X

“Oigan, increíble la burla de hoy de la ‘alocución presidencial’ ante la decisión del Consejo de Estado. Ataca, se burla y desconoce las decisiones de la justicia. Jamás había visto en Colombia un ataque tan feroz contra la institucionalidad y la separación de poderes”, dijo Miranda, que pasó de ser una aliada del primer mandatario a una dura opositora de cada una de sus iniciativas.