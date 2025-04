Influencer que barre las calles en Bogotá fue atropellado por un bus: “Se me salió un huesito”

El influencer José Molina resultó lesionado en un incidente con un bus de servicio público. (Crédito: @josebatero / Instagram)

El carismático influencer José Molina, que se ha hecho famoso en las redes sociales por registrar a diario cómo realiza su trabajo de barrer y limpiar las calles en la capital colombiana, sufrió un accidente en el que, según contó en su cuenta de Instagram (@josebatero), un bus del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Sitp) lo embistió cuando iniciaba labores el pasado lunes 21 de abril.

Aunque si bien por el hecho resultó lesionado, por fortuna, su vida no corrió peligro, pese a lo aparatoso del incidente, de acuerdo con lo que relató desde el Hospital de Kennedy, a donde lo trasladaron y se está recuperando.

“Bendito Dios no fue más grave, sí, fue un poquito el susto y cuando me golpeé el bus me quedé sin aire y no pude respirar”, contó.

El creador de contenido, que ha tenido un sinnúmero de aventuras con las que ha logrado conseguir 292.000 seguidores, detalló que el siniestro se dio en la localidad de Bosa, en el suroccidente de la ciudad.

“El bus pasó muy orillado al andén y tocó el palo de la escoba, me volteó y me pegó con el frente. Me lanzó, pues lejos, como a unos tres metros”, afirmó.

Por ese hecho, de acuerdo con lo que le dijo el personal médico que lo atendió, al parecer se le disloco el brazo izquierdo y le tendrán que realizar una intervención quirúrgica.

“Lo que pasa es que tengo salido el huesito. No sé si me disloqué y bueno, no sé qué toca hacer. Toca esperar que me atiendan”, insistió.

Luego de que fuera atropellado, rápidamente una ambulancia acudió a lugar en el que estaba y lo llevaron al centro asistencial, pero de acuerdo con lo que relató lo habrían tenido que sedar durante el traslado, por lo que ni siquiera sabía inicialmente en dónde estaba.

Sobre lo ocurrido, por el momento, ni las autoridades, ni en TransMilenio se han pronunciado.

Fatalidades no se reducen en los siniestros viales en Bogotá

En las vías de Bogotá, específicamente en la avenida Boyacá, se registraron 30 muertes por siniestros de tránsito entre enero y septiembre de 2024, según datos proporcionados por el Observatorio de la Secretaría de Movilidad.

Otras arterias viales con cifras significativas de fallecimientos fueron la avenida Ciudad de Cali con 22 víctimas, la avenida Caracas con 19 decesos y las avenidas Ciudad de Quito y de las Américas, que reportaron 18 y 11 muertos, respectivamente.

Durante el periodo mencionado, las fatalidades en accidentes de tránsito en la capital colombiana no solo no se redujeron, sino que crecieron un 1,4 %.

De acuerdo con el observatorio, un total de 413 personas perdieron la vida en siniestros viales, superando los 407 casos documentados en el mismo periodo del 2023. Entre los actores viales más afectados, los motociclistas representaron el mayor número de fatalidades con 157 casos, seguidos por los peatones con 107 muertes y los ciclistas con 41 fallecimientos.

Un análisis más detallado de las cifras refleja que la mayor concentración de decesos se dio entre los jóvenes de 21 a 28 años, con un total de 129 víctimas, segmentándose también un grupo importante entre los adultos mayores de 65 a 79 años, que acumularon 52 muertes.

En cuanto a la distribución geográfica, Kennedy sobresale como la localidad con el mayor número de fallecimientos, representando el 14 % del total reportado.

Le siguen Suba con un 11 %, Puente Aranda con un 10 %, y, en menor medida, las localidades de Bosa y Santa Fe, con 8 % cada una. A su vez, Fontibón y Engativá concentraron el 7 % cada una del total de víctimas.