Fuerte explosión en un CAI de la Policía en municipio de Jamundí, Valle del Cauca: no hay heridos

Según las autoridades, el CAI de la Policía Nacional se encontraba desocupado, motivo por el cual no se ha registrado ninguna víctima - crédito @MariaBarre74/X

En la noche del sábado 19 de abril de 2025, la ciudadanía reportó una fuerte explosión en El Rodeo, municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca. El hecho fue alertado después de las 10 p. m.

La explosión sucedió en un Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Policía Nacional. No obstante, las autoridades informaron que el lugar no está en servicio, razón por la cual no se ha reportado una víctima fatal.

La Policía Metropolitana de Cali indicó que se está verificando la situación. No se descarta que el hecho haya sido un atentado contra la fuerza pública. Se espera un reporte oficial en las próximas horas.

A través de las redes sociales se conocieron videos de lo que generó la explosión en la ciudadanía. En imágenes se puede observar como las paredes del CAI quedaron totalmente afectadas. La comunidad salió de sus viviendas para conocer lo que había sucedido.

Así quedó el CAI de la Policía Nacional luego de la explosión en EL Rodeo, municipio de Jamundí, Valle del Cauca - crédito @MariaBarre74/X

Usuarios rechazaron lo sucedido, razón por la cual le pidieron al Gobierno nacional tomar acciones inmediatas.

“Rechazamos y condenamos el cobarde atentado contra el CAI de El Rodeo en Jamundí. En pleno Sábado Santo, alteran la paz de una comunidad que solo quiere vivir tranquila. Esperamos que no haya víctimas. Que mas tiene que pasar para que el Gobierno nacional nos voltee a mirar”, manifestó un usuario en X.

La explosión en el municipio El Rodeo, en Jamundí, Valle del Cauca, se suma a los recientes atentados que ha sufrido el departamento.

El jueves 17 de abril de 2025 se registró un ataque en el corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí. Le atribuyen el ataque a las disidencias de las Farc, bloque ‘Jaime Martínez’, estructura que opera en la región, y que ha sido los responsables de los otros ataques en Valle del Cauca.

En este hecho se utilizaron explosivos, entre ellos, cilindros bomba, que fueron detenidos a pocos metros de la estación de Policía. El atentado no dejó víctimas fatales.

Ante los recientes ataques y la situación de inseguridad, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció una millonaria recompensa para dar con los responsables de los ataques. Y así, presentarlos ante la justicia.

“¡Hasta 200 millones de pesos de recompensa ofrecemos desde la Gobernación del Valle por información que permita capturar a los responsables de los actos terroristas de las últimas horas en el Valle!”, manifestó Dilian Francisca Toro través de su cuenta en la red social X.

Asimismo, la gobernadora del departamento anunció que continuará creando estrategias para garantizar la seguridad en Valle del Cauca.

“Vamos a reforzar la inteligencia, la presencia territorial y las operaciones ofensivas contra los grupos criminales que intentan atemorizar a la ciudadanía. Lo definimos en la Cumbre de Seguridad del Pacífico y estamos avanzando en ese objetivo: ¡no daremos tregua en esta lucha!”, indicó la mandataria.

Pronunciamiento de Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, ante los recientes ataques en el departamento - crédito @DilianFrancisca/X

Por tal motivo, envió un mensaje a la ciudadanía. “Invito a la ciudadanía a denunciar: si tienen información de estos delincuentes ayúdennos a capturarlos”, aseveró Dilian Francisca Toro.

Estos hechos se suman a un contexto más amplio de violencia que afecta al suroccidente colombiano. El 17 de abril, un ataque con explosivos sacudió la tranquilidad del corregimiento de Mondomo, en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, durante la mañana del Jueves Santo.

Según el Gobierno nacional, el atentado, perpetrado frente a la estación de Policía local, dejó como saldo una persona fallecida, al menos 20 heridos y cuantiosos daños materiales. En respuesta, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.

Los hechos ocurrieron en la mañana de este jueves 17 de abril de 2025 - crédito @Marovaan/X

El ataque fue ejecutado mediante la detonación de un vehículo cargado con explosivos, ubicado a un costado de la vía Panamericana, una de las principales arterias viales del suroccidente colombiano. Las autoridades restringieron el paso por esta carretera mientras se realizaban inspecciones para descartar la presencia de otros artefactos explosivos en la zona.