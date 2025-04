Aida Victoria Merlano confirmó cuántos meses tiene el bebé que espera: “Patea durísimo”

A pesar de sus propias reservas, Aida Victoria Merlano compartió con sus seguidores algunos detalles reveladores del hijo que espera - crédito @aidavictoriam/Instagram

Aida Victoria Merlano, creadora de contenido colombiana e hija de la excongresista Aída Merlano, confirmó el pasado 19 de marzo que está embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con el empresario Juan David Tejada, luego de meses de rumores sobre el tema.

Gracias al despliegue que realizó con un video publicado en su cuenta de Instagram titulado “¿Cómo eres tan fuerte?”, en el que recopiló momentos difíciles de su vida, incluyendo el caso judicial de su madre y la revelación de su vientre de embarazada, la noticia no tardó en tener alcance nacional.​

Tiempo después, la barranquillera explicó que optó por mantener su embarazo en secreto por recomendación médica, sumado a que se sintió afectada cuando la información se filtró y fue difundida tanto por Epa Colombia como por Yina Calderón en su momento.

En las semanas previas se supo que el bebé sería varón, con una fiesta frente al mar acompañados de sus seres cercanos, sugiriendo que este podría llamarse Emiliano o Emanuel.​

La barranquillera espera su primer hijo fruto de su relación con Juan David Tejada - crédito @aidavictoriam/Instagram

Sin embargo, y pese a que no ha ocultado su felicidad por este nuevo capítulo de su vida, Aida no viene publicando mucha información para sus seguidores relacionada con el embarazo, en contraste con lo que ocurrió con La Segura, que hace unos días dio a luz a Lucca, fruto de su relación con Ignacio Baladán.

Todo indica que la insistencia de sus seguidores para que les cuente más cosas del hijo que espera es recurrente, motivo por el que Aida Victoria subió un video en sus historias de Instagram, mientras se encuenta acostada en el sofá de su casa.

La creadora de contenido reveló que el niño que espera es más grande y pesado de lo que debería para tener cinco meses - crédito @aidavictoriam/Instagram

“Vi que me han regañado mucho porque no les cuento cosas del bebé”, contó, luego de lo cual dio detalles reveladores sobre este.

“Tiene 5 meses, patea durísimo, mide 29,6 cm y pesa 700 gr, o sea que está muy por encima de la media porque lo normal sería que pesara 450 g y midiera 26 cm”, comentó.

En la grabación, la creadora de contenido aparece con el vientre descubierto, y allí se evidencian los movimientos que hace el bebé en su interior. No obstante, la madre señaló que sus golpes pueden ser incluso más bruscos. “Aquí está pateando suave, porque él a veces se soya (sic)”, escribió.

Aida Victoria Merlano explicó por qué no muestra su barriga de embarazada

La creadora de contenido respondió la inquietud de los usuarios, pues no se suma a la tendencia de mostrar la evolución de su gestación - crédito @aidavictoriam/Instagram

A los seguidores de la barranquillera no deja de sorprenderles que, a pesar de su estatus como celebridad en redes sociales, haya optado por limitar considerablemente sus publicaciones relacionadas con su embarazo, marcando distancia con lo que en su día hicieron Epa Colombia y La Segura, que sí documentaron todo el proceso.

Semanas atrás, en sus historias de Instagram, la barranquillera explicó que en el pasado cuestionó a las embarazadas que difunden de esa manera su experiencia como mujeres gestantes.

“He criticado en la vida demasiado como para convertirme en eso que tanto critiqué. Siempre que subo algo me dicen ‘Nena y tu barriga?’ ¿Sabes todo lo que yo he criticado a las embarazadas cansonas como para aparecer todos los días en las historias cantando ‘No te esperaba...‘?. ¡Ya tu sabes que me preñaron!“, exclamó en la grabación.

En el mismo video, incluso advirtió acerca de lo que haría si alguien intentara sobarle su abdomen sin su permiso.

“El que me sobe la barriga sin mi consentimiento lo privo de un puño. No entiendo esa obsesión de la gente con sobarle la barriga a una preñada. No es como si fuera algo tipo ‘ay, voy a sobarle la barriga a una mujer preñada y voy a tener 100 años de buena suerte”, comentó, apelando a su sentido del humor.

En otra oportunidad, más seria, Aida Victoria se refirió a los síntomas que comenzaban a afectar su desempeñó habitual en redes sociales, incluyendo la tendencia a dormir demasiado (conocida como hipersomnia), o la dificultad para generar nuevas ideas para sus contenidos en plataformas digitales, debido a los problemas de concentración que padece fruto de su embarazo.