Karina García discutió con Altafulla porque la acusó del olor de un gas: “Mi cuerpo no produce pedos de la manera en la que tú crees”

Karina García protagonizó polémico momento por una flatulencia en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

En la jornada del 17 de abril sucedió un hecho inesperado entre Karina García y Altafulla en La casa de los famosos Colombia, ya que el influenciador y cantante se burló de la modelo paisa por una flatulencia de la que la culpó.

De acuerdo con lo que quedó registrado en las cámaras del 24/7, todo sucedió cuando Altafulla se sentó a conversar en la habitación fuego con La Toxicosteña, Emiro Navarro y Melissa Gate, pues ahí les comentó que unos minutos antes había presenciado el momento en el que Karina García se había tirado un gas, pero que lo disimuló y no se hizo cargo.

El cantante contó que él hacia su cama cuando se acercó a lado de Karina y sintió el olor del pedo, mientras que la modelo brincaba asustada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Ahorita que yo fui a donde Karina le dije: ‘Karina, me emboscaste, estabas pedadita’. Ella cuando vio que yo me acerqué se puso nerviosa y yo no quise decirle nada, pero por eso me vine para acá porque estaba pedada. Ella se puso nerviosa y saltó, pero yo dije: ‘Karina, me emboscaste’ porque eso olía a mierda. Ella estaba nerviosa y me decía: ‘Ay, dime, dime’”, empezó contando el cantante, mientras los demás participantes se reían.

Altafulla reveló que Karina se tiró una flatulencia y generó un conflicto - crédito cortesía del Canal RCN

Seguido a esto, Altafulla comentó que la situación se dio cuando ella estaba descansando en la habitación, pero al ser sorprendida por su compañero terminó quedándose de pie y fue ahí en donde él sintió el mal olor, Pero ella jamás aceptó la acción.

En ese momento La Toxicosteña dijo que la modelo siempre ha negado esas cosas y ha dicho que “ella no se tira pedos”, pero el participante aseguró que sí había sido ella porque solo estaban los dos cuando sucedió.

“Me emboscó, casi quedo yo allá tirado. Qué pedo. Fue un pedo hijueputa”, continuó diciendo.

Cuando escuchó la historia, Melissa Gate soltó una carcajada y confirmó que donde Karina supiera que estaban hablando así de ella se podría a llorar. Entonces Emiro tomó la iniciativa de ir hasta donde se estaba arreglando García y le comentó lo que se estaba rumorando.

Karina decidió enfrentar la situación y le alegó a Altafulla por los comentarios, se mostró molesta y le pidió respeto porque esa era una forma de dejarla mal parada ante el público, negó que ella se tirara flatulencias, incluso mencionó temas de negocios que no se podrían ejecutar si se hablaba de ese tema.

Karina García fue acusada de tirarse gases en 'La casa de los famosos Colombia' y así se defendió - crédito lacasadelosfamosoclmb/TikTok

“¿A ti te consta que yo me tiré un pedo? ¿Por qué me tienes que dañar así la reputación? O sea, tú estás dañando mi imagen. Para mí el tema de los pedos es muy delicado, es demasiado delicado, por favor te pido que no manches mi imagen de esa manera. Es en serio. El tema de mis gases, mi cuerpo no produce pedos de la manera en la que tú crees o como tú te lo imaginas, entonces a mí me respetas. A mí eso no me gusta y aquí lo saben. Digan lo que quieran, pero no que me tiro pedos", fueron las palabras con las que se empezó a defender Karina.

Sus compañeros de habitación le dijeron que eso era una acción natural y normal del cuerpo humano, que lo tomara con calma. Además, Altafulla la refutó diciendo que olía bien y que estuviera tranquila.

Sin embargo, la situación no paró ahí, pues Karina aseguró que si se quedaban haciendo eso y diciéndole ese tipo de cosas la podrían a afectar hasta profesionalmente.

“No digas eso, eso puede dañar mi imagen, yo necesito cerrar contratos cuando salga de acá. Tú aseguraste que fui yo y eso puede dañar mi imagen ante todo un país. Te confundiste, entonces no digas eso. Yo necesito salir de aquí a cerrar contratos y a trabajar”, puntualizó.

Karina García se defendió de los comentarios de que se tiraba gases en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

El episodio fue recapitulado en el After Show con Karen Sevillano y Vicky Berrío, las cuales no pudieron controlar las carcajadas, mientras veían lo que sucedió y aprovecharon para realizar varios comentarios.

“Yo apoyo a Karina porque es que no”, dijo Karen Sevillano.

“Yo quiero saber a qué huele usted (Vicky se acerca a oler a Karen). Ay, usted huele muy rico”, indicó Vicky.

“Viste, por eso es que me contratan”, respondió Karen con risas.

“Ah claro, por eso le salen muchos contratos”, expresó Berrío con una carcajada.

“Pero no, yo apoyo a Karina porque a mí tampoco me gusta que anden diciendo que uno se peda. Yo no creo que ni Karina, ni Ornella ni yo nos pedamos”, aseguró la presentadora.

“Ella tiene que aprovechar eso para hacerle publicidad a una cosa de gases”, puntualizó Vicky.