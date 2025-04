Angélica Monsalve contestó a Francisco Barbosa por los audios aportados por Laura Sarabia a la Fiscalía: “Da risa y hasta lástima”

Angélica Monsalve arremetió en contra de Francisco Barbosa luego de que reaccionara a audios de Armando Benedetti - crédito Camila Díaz/ Colprensa y @alazamo123/ cuenta X Angélica Monsalve

Nuevos audios entregados por la canciller Laura Sarabia a la Fiscalía General de la Nación han generado revuelo en la Casa de Nariño. En ellos, el ministro del Interior Armando Benedetti menciona una supuesta reunión con el exfiscal Francisco Barbosa.

Barbosa ha desmentido tajantemente haber tenido algún encuentro con Benedetti durante su periodo al frente de la Fiscalía. “Niego categóricamente las insinuaciones que hace Armando Benedetti”, dijo en una parte de su mensaje al respecto.

Frente a esto, la exfiscal Angélica Monsalve por medio de su cuenta de X reaccionó a las declaraciones de Francisco Barbosa con respecto a esta controversia. “Da risa y hasta lástima”, escribió en su publicación.

Con respecto al mensaje de Francisco Barbosa, en una parte de la extensa publicación comentó lo siguiente: “Niego categóricamente las insinuaciones que hace Armando Benedetti en un audio enviado a Laura Sarabia. Mientras me desempeñé como Fiscal General de la Nación jamás me reuní con Armando Benedetti, ni participé en acuerdos de ningún tipo con ese señor”.

Y agregó: “Por el contrario, la Fiscalía que yo dirigí avanzó contra él en procesos de extinción de dominio. Si no fuera porque —con la complacencia de Gustavo Petro— fue nombrado en diferentes cargos lo que implicó cambiar de fuero permanentemente, con toda seguridad se hubiera avanzado en las acciones penales”.

La controversial exfiscal Angélica Monsalve, que ha sido crítica de Francisco Barbosa en múltiples ocasiones, reaccionó a las recientes declaraciones del exfiscal general en su cuenta de X. Monsalve señaló, de manera contundente, su opinión sobre la posición asumida por Barbosa ante la opinión pública.

“Da risa y hasta lástima ver cómo el poca cosa de Francisco Barbosa (@fbarbosadelgado) quiere hacerse ver ante los colombianos como el fiscal general que nunca fue. Peor aún, pretende que creamos que es un paladín de la justicia”, comentó Monsalve.

De igual manera, arremetió contra Barbosa en dicha publicación, acusándolo de actuaciones irregulares durante su gestión como fiscal General y cuestionando la veracidad de sus declaraciones recientes.

“Barbosa, así como usted miente al decirnos que no se reunió con @aabenedetti, ¿también nos va a mentir para decirnos que no se reunió en varias oportunidades con el representante @wilmercarrillom para que este le archivara ilegalmente el proceso por el cual yo lo denuncié en la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso a cambio de esconderle el proceso de extinción de dominio que afectaba a ese representante y sus amigos de Norte de Santander?”, cuestionó.

A lo anterior agregó que “también nos va a mentir como lo hizo con el Pegasus. Nos seguirá mintiendo al afirmar que no cometió cualquier serie de tropelías y vagabunderías durante su nefasta y gris gestión”.

Asimismo, Monsalve aprovechó los días de Semana Santa de este año para lanzar una nueva crítica hacia Francisco Barbosa, comparando sus acciones con un episodio bíblico: “A propósito de la Semana Santa, estoy segura que muy pronto usted va a negar al menos tres veces a Martha Mancera, como lo hizo Pedro con Jesús. No se puede esperar menos de semejante sujeto como usted”.

En las grabaciones reveladas, en las que Armando Benedetti conversaba con Laura Sarabia, muchos interpretaron que se refería al entonces fiscal general Francisco Barbosa. En los audios, Benedetti habría señalado que había hablado con el fiscal general para garantizar ser nombrado en algún cargo del gobierno sin que sus procesos judiciales interfirieran en dichos movimientos. En aquel momento, Sarabia se desempeñaba como jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro.

“Laura, yo pensé llamarte el miércoles-jueves, pero yo me moví hoy duro en la Fiscalía y me dicen que me pueden nombrar de lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada... Ahora (...) con el número uno, y con Jaimes, y me dijeron que no pasa un culo, que me pueden nombrar de lo que tú quieras”, dijo el ministro del Interior del Gobierno Petro en dichos audios.