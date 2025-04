Petro no reconoció oficialmente la victoria de Daniel Noboa en las presidenciales de Ecuador

Los mandatarios hablaron sobre la crisis energética que se vive en territorio ecuatoriano - crédito Presidencia

En la noche del martes 15 de abril el presidente de la República, Gustavo Petro, oficialmente no reconoció la reelección del presidente Daniel Noboa en Ecuador y respaldó la versión de un fraude en la contienda electoral del domingo.

A través de su cuenta oficial de la red social X sostuvo que desde la misma Organización de Estados Americanos (OEA) están reportando anomalías, por lo que tomaba esa decisión.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“La OEA señala irregularidades en las elecciones del Ecuador. En siete provincias se decreto el estado de excepción. El ejército dirigió la jornada electoral, las mesas durante las elecciones, y el conteo de votos [sic]”, trinó.

Agregó que ante esta situación, que calificó como “estado de sitio” no se podía hablar de unas “elecciones libres” por lo que no respaldaría el resultado de las votaciones en el hermano país.

“No puedo reconocer las elecciones en el Ecuador [sic]”, aseveró el jefe de Estado.

Trino de Petro en el que no reconoció la elección de Daniel Noboa como presidente en Ecuador. (Crédito: @petrogustavo / X)

De esta manera el presidente Petro oficializó su posición respecto a los resultados del domingo, donde Noboa aventajó con un 10 % a Luisa González, la candidata de izquierda y aliada del expresidente Rafael Correa que actualmente se encuentra asilado en Bélgica, luego de que fuera condenado en 2020 por delitos de corrupción en su país.

Precisamente, durante la tarde del lunes, el mandatario colombiano venía dilucidando esa declaratoria, tras lo informes de los veedores que estuvieron en la jornada del domingo en Ecuador.

“Se enviaron personas veedores de Colombia a las elecciones del Ecuador. Los informes que recibo son preocupantes. Leonidas Isa, escandidato indígena, fue detenido unos días antes. Las zonas de mayoría de la oposición fueron puestas bajo estado de sitio y control militar dos días antes de las elecciones [sic]”, sostuvo en su cuenta de X.

La candidata presidencial ecuatoriana Luisa González se dirige a sus partidarios durante las elecciones presidenciales en Quito, Ecuador. 13 de abril de 2025. REUTERS/Karen Toro

También expresó su preocupación por la presencia de miembros de la Fuerza Pública ecuatoriana en las mesas de votación.

“La dirección de las elecciones siempre estuvo bajo vigilancia militar directa y armada con rostros en capucha. Cada mesa tuvo fuerte presencia militar uniformada y con armas. Hay veedores extranjeros que tuvimos que proteger porque tenían temor de no poder salir. Impidieron la salida del país de un veedor argentino [sic]”, señaló.

No obstante, señaló que no tenía diferencias con el jefe de Estado del vecino país, incluso sostuvo que tenía “buenos recuerdos y amistad” con él, por lo que no interfirió en los comicios y conservó su neutralidad frente a los mismos en aras de sostener “la mejor de las relaciones diplomáticas con nuestros vecinos de la antigua Gran Colombia”, por lo que expresó que era necesario que se conocieran en este caso “las actas de cada mesa” y de esta manera poder verificarlas para poder dar un pronunciamiento sobre la reelección de Noboa.

“Igual que en el caso venezolano, las cosas deben aclararse al máximo. Solo así tendré la seguridad de no equivocarme [sic]”, insistió.

Trino de Petro sobre las elecciones presidenciales en Ecuador. (Crédito: @petrogustavo / X)

A esta situación se sumó el balance que presentó la senadora Clara López del Pacto Histórico, el movimiento político con el que Petro llegó a la Presidencia de la República, donde también dio cuenta de las irregularidades en las elecciones de Ecuador y la presencia de uniformados en las mesas donde los ciudadanos sufragaron.

“Junto con la parlamentaria francesa @alma_dufour y la misión de la Internacional Progresista expresamos nuestra preocupación por el elevado grado de militarización de los puestos de votación, con militares armados con fusiles en cada puesto de votación [sic]”, publicó.

La congresista oficialista también señaló que ante la OEA y la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y Naciones Unidas dieron cuenta de su “desconcierto” ante “la declaratoria de estado de excepción del presidente Noboa a menos de 12 horas” del inicio de los comicios.