Marelbys Meza reveló vivir en las sombras por la indiferencia: “Yo le ayudé a Petro con mucho amor y él me olvidó”

En una entrevista, Marelbys Meza cuenta cómo pasó de apoyar la campaña de Petro a ser ignorada tras el escándalo que la involucró - crédito Andrea Puentes/Presidencia - @DesigualCol/X

Marelbys Meza, que se hizo conocida tras denunciar los hechos de violencia institucional que aseguró vivió dentro de las instalaciones del poder ejecutivo en Colombia, cuando se desempeñaba como niñera del hijo de Laura Sarabia —actual ministra de Relaciones Exteriores—, ofreció una entrevista al medio digital alternativo Desigual.

En la conversación, abordó los acontecimientos ocurridos en 2023, cuando la funcionaria aún ejercía como jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro. En particular, se refirió al episodio de la desaparición de un maletín con dinero en la residencia de su antigua empleadora, situación que dio pie a una controversia nacional por presunto abuso de poder. Durante la entrevista, la exempleada entregó información sobre su estado actual, relató sus conexiones con personalidades del ámbito político y mediático, y explicó cómo este episodio transformó su vida personal y laboral.

En el año de los hechos, Marelbys Meza, exempleada de Laura Sarabia, fue señalada por la desaparición de una maleta en casa de su jefa. Como parte de la indagación extraoficial, fue llevada a una prueba de polígrafo en los sótanos de la Casa de Nariño, situación que denunció que fue víctima de malos tratos por parte de miembros de la Policía, algunos hoy investigados o condenados. Su relato fue publicado en una entrevista con la revista Semana, en ese entonces bajo la dirección de Vicky Dávila, actual precandidata presidencial, hecho que expuso el caso ante el país y la comunidad internacional.

Marelbys Meza, exempleada de Laura Sarabia, fue llevada a una prueba de polígrafo en los sótanos de la Casa de Nariño - crédito Jesús Aviles/Infobae

En su testimonio, la exempleada insistió en su inocencia frente a las acusaciones relacionadas con el presunto hurto de dinero en casa de Sarabia. Explicó que durante su estancia en la residencia le fue entregado un equipaje por parte de una teniente y que Andrés Fernando Parra, exesposo de la alta funcionaria, fue el que le preguntó por el maletín posteriormente: “Él entra a la habitación del niño. Entonces él me dice ‘Mari, lo que pasa (...)’ Yo le dije ¿qué pasó? Entonces él me dijo ‘lo que pasa es que se ha perdido, se perdió una gruesa suma de dinero y quiero que tú me digas si tú la tomaste’”.

Meza denunció que fue maltratada verbalmente por funcionarios policiales durante el proceso de indagación: “Uno de ellos, un policía (...) me saca al pasillo y me dice ‘usted es una ladrona, devuelva la plata que se robó. Es que aquí no estamos hablando de $100, aquí estamos hablando de 150 millones de pesos que usted se robó'”. Situación que la tomó por sorpresa y que ella misma hizo pública, ante la injusticia.

Andrés Parra, exesposo de Laura Sarabia, fue señalado de iniciar con los abusos contra su exempleada Marelbys Meza por el rob de un maletín lleno de dinero - crédito Presidencia - Redes sociales

Su relación con Petro: el dolor de apoyar a un político que al llegar a la Presidencia le dio la espalda

Marelbys Meza afirmó que trabajó durante siete años junto a Armando Benedetti, actual ministro del Interior, periodo en el que Laura Sarabia se desempeñaba como su secretaria, cuando él ocupaba una curul en el Senado, antes de que ambos se integraran al Gobierno de Gustavo Petro. Según explicó, ese vínculo la acercó al entorno de la campaña presidencial del ahora jefe de Estado, en 2022, en la que también habría participado con actividades de apoyo logístico.

“Yo, por ejemplo, con muchas personas de la localidad de Suba, una señora edil me ayudó mucho, con votos y todo. Ella le trabajó en la alcaldía de cuando él fue alcalde y la señora olvidada también, sin trabajo, sin nada.”, indicó.

En la entrevista, Meza comentó sentirse utilizada y olvidada tras ofrecer su respaldo en la campaña. Relató que personas de su pueblo, a quienes motivó a votar por Petro, hoy se sienten decepcionadas: “Nosotros confiamos en el presidente. Y mire, o sea, nada. Olvidados también por completo”. Añadió que nunca recibió un mensaje ni una llamada de parte del mandatario o de su equipo, pese a la visibilidad mediática del caso: “Por lo menos yo, en nombre de todos los colombianos, le pido al presidente Petro que por lo menos me dé una cita, que me reciba en el Palacio, porque yo necesito hablar con él, pedirle ayuda”.

Gustavo Petro es señalado por Marelbsy Meza, exempleada de Laura Sarabia, por incumplir su palabra de apoyo si llegaba a la Presidencia - crédito César Carrión/Presidencia

En su diálogo con el medio digital, la exempleada señaló sentirse olvidada, a pesar de haber respaldado de forma directa la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia, apoyo que, según indicó, contribuyó a su llegada a la Casa de Nariño, pero que rápidamente fue dejado a un lado: “Olvidados por completo. Gente pobre que votó por él. Y yo le decía ‘mire, hay mucha gente que cree en usted’ y él me decía ‘si quedo de presidente, cuente con eso’. Hasta ahorita ni siquiera. ¿Oiga, cómo está? ¿Cómo amaneció usted? (...) El simple hecho de verme ‘uy, no, esa señora es un peligro’ (...) no puedo viajar, no puedo entrar a un banco, no puedo entrar a un centro comercial, no puedo pasar mi cédula nada. O sea, me quitaron las tarjetas. Yo soy una ‘NN’ ahorita. O sea, yo no existo para nadie (...) mi vida se derrumbó”.

La exempleada indicó que, tras el episodio del maletín y los abusos que denunció haber sufrido, creyó que el presidente la contactaría, pero ocurrió lo opuesto: recibió indiferencia y fue marginada. A partir de ese momento, ya no se refiere únicamente a ese hecho específico, sino al respaldo que brindó como ciudadana, junto con su comunidad, al proyecto político por el cual votaron.

Meza dijo al periodista: “El presidente nada. Mire, yo por ejemplo, yo le ayudé con mucho amor, con mucho cariño, y a mí no me pagaron absolutamente nada. Cuando el tema de la campaña, listo, y yo le dije ‘sí yo le ayudo’, mire mucha gente creyó en él. Mucha gente votó por él porque nosotros pedíamos ayuda. Votemos, votemos. (...) Cuando yo lo conocí en campaña, él tenía muy buenas ideas y uno veía que él, él en sí iba a ayudar a la gente pobre”.

Marelbys Meza, la exempleada de Laura Sarabia, detalló cómo el escándalo del maletín transformó su vida personal y profesional - crédito @DesigualCol/X