Gustavo Petro aseguró que pidió la renuncia de funcionaria que renovó licencia de exploración minera en Antioquia: “Traicionó el programa del gobierno nacional”

El presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta de X que ha determinado frenar las actividades de exploración minera en Jericó, Antioquia, tras la prórroga de una licencia otorgada sin consulta por una funcionaria de La Agencia Nacional Minera (ANM).

Según el mandatario, dicha decisión contradice el programa de su gobierno y una promesa hecha a la comunidad de Jericó.

Petro señaló que la funcionaria en cuestión ya no ocupa su cargo y argumentó que la región, al ser predominantemente agrícola, no debe someterse a la explotación minera.

“Una funcionaria de la agencia nacional minera, sin consultar, decidió prorrogar la licencia de exploración hasta diciembre, licencia que concedió la agencia minera departamental, traicionando el programa del gobierno nacional y la promesa del presidente al pueblo de Jericó. La funcionaria ya no está y he ordenado que en Jericó no haya exploración minera”, escribió el el presidente desde su cuenta de X.

Además, enfatizó en los riesgos que representan las características geológicas del terreno, describiendo las montañas como “deslenables ante la minería de túnel” e indicando antecedentes de deslizamientos hacia el río Cauca.

“La zona es agrícola y de tierras muy fértiles, y porque las montañas son deslenables ante la minería de túnel y ya ha sucedido en el pasado, el derrumbe de montañas hacia el río Cauca”, añadió el mandatario.

La publicación de Petro llegó después de qué campesinos de la zona se pantaran en forma de protesta para defender las fuentes hídricas y pedir el retiro de la empresa china AngloGold Ashanti.

“Hoy 15 de abril seguimos en platón campesino desde el sector Manzanilla, en la vereda Vallecito del municipio de Jericó, Antioquia. Aún no hay unas soluciones de fondo. Como campesinos seguimos acá en el plantón hasta que nos den solución a las peticiones”, dicen los campesinos de esta zona.

Petro respaldó a Jericó y otras regiones cafeteras frente a la minería de AngloGold Ashanti

En agosto de 2024, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivó la solicitud de licencia ambiental presentada por la multinacional AngloGold Ashanti, que buscaba desarrollar un proyecto de extracción de cobre en el suroeste de Antioquia.

Esta decisión avivó el debate en torno a la minería en la región, enfrentada desde hace tiempo a una fuerte oposición por parte de las comunidades locales y sectores políticos que consideran estas actividades una amenaza para el medio ambiente y la agricultura tradicional.

En ese contexto, el presidente Gustavo Petro expresó en esa oportunidad su respaldo a las regiones cafeteras de Jericó, en Antioquia, y el norte de Caldas, destacando la importancia de preservar la belleza natural y la productividad agrícola de estas zonas. Según declaraciones del mandatario, el Gobierno buscaba impulsar un modelo de desarrollo sostenible que incluyera la creación de una reserva de producción campesina, agroindustrial, ecológica y de turismo sostenible.

“Jericó, el sureste de Antioquia y el norte de Caldas, hermosas regiones cafeteras, desde antaño muy conservadoras, merecen el respaldo del gobierno del cambio en su lucha por mantener la belleza de sus tierras y la producción agraria. Allí puede prosperar una gran reserva de producción campesina, agroindustrial, ecológica y de turismo sostenible. El aeropuerto de Palestina le daría un gran impulso. Le pido al @MinAmbienteCo actuar con prontitud para salvar una joya inestimable de Colombia”, afirmó Petro en su cuenta oficial de X.

Petro también subrayó la relevancia de proyectos de infraestructura como el Aeropuerto del Café, en Palestina, Caldas, considerado una pieza clave para fortalecer la economía local.

Este proyecto, en desarrollo durante varios años, fue señalado como una herramienta estratégica para mejorar la conectividad de la región y facilitar el transporte de productos agrícolas, además de atraer turismo.

El presidente calificó las tierras de Jericó y alrededores como una “joya inestimable de Colombia”, instando al Ministerio de Ambiente a actuar con rapidez para garantizar su conservación.

En un mensaje en su cuenta oficial de X, señaló que Jericó, el sureste de Antioquia y el norte de Caldas merecían el respaldo del Gobierno en su lucha por conservar la riqueza de sus tierras y su identidad agrícola.