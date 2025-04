Ever Villafañe: esta es la historia del excapo del Cartel del Norte del Valle que llegó deportado desde Estados Unidos

Ever Villafaña Martínez fue deportado después de salir de prisión en Florida - crédito redes sociales

El 15 de abril de 2025, el excapo del Cartel del Norte del Valle, Ever Villafañe, llegó deportado desde los Estados Unidos al aeropuerto El Dorado de Bogotá.

De acuerdo con la información que obtuvo en primicia el medio Semana, después de su liberación, las autoridades migratorias de los Estados Unidos lo detuvieron para evaluar sus condiciones legales en el país norteamericano, y resolvieron deportarlo a su país de origen. Villafañe había cumplido una condena de 20 años en suelo estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico.

Así, Villafañe se sumó a la lista de exintegrantes de carteles de narcotráfico que recientemente han regresado a Colombia tras cumplir largas condenas en EE. UU.

De acuerdo con la información que incluyó el medio en su informe, este es el segundo excapo que regresa al país en menos de un mes. A finales de marzo, Colombia conoció el caso de Carlos Lehder, uno de los miembros más conocidos del cartel de Medellín, que también fue deportado a Colombia.

La historia de Ever Villafañe: su fuga inspirada en “El Chapo” Guzmán

Para la primera semana del mes de febrero del 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó la detención en Miami del colombiano.

La captura tuvo lugar el 3 de febrero, apenas un día después de que Villafañe cumpliera una condena de 20 años en una prisión de Florida.

Ever Villafaña, el capo colombiano que se inspiró en "El Chapo" para escaparse de prisión, un día después de cumplir su condena de 20 años - crédito redes sociales

Villafañe Martínez, conocido también por los alias de “Juancho” o “Granito”, fue detenido inicialmente en Colombia a finales de los años 90 durante la llamada “Operación Milenio”, un operativo coordinado por la CIA que buscaba extraditarlo a Estados Unidos.

Sin embargo, en aquel entonces, logró escapar de la cárcel de Itagüí, en Antioquia, y frustró temporalmente los esfuerzos de las autoridades estadounidenses y colombianas.

Villafañe Martínez fue señalado como una figura clave dentro del cartel del Norte del Valle, una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas de Colombia en su momento. El ex capo actuaba como enlace entre el grupo liderado por Alejandro Bernal Madrigal, alias ‘Juvenal’, y otros carteles del narcotráfico en el Valle del Cauca.

Además, fue identificado como socio de Diego León Montoya Sánchez, conocido como “Don Diego”, otro de los grandes capos de la época.

El 4 de febrero, las autoridades estadounidenses publicaron el arresto de Villafañe, antes de comunicar su deportación - crédito @WhiteHouse/X

Tras su fuga de la cárcel de Itagüí, Villafañe permaneció prófugo durante casi siete años. Finalmente, en 2008, fue capturado en México y extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó un juicio que resultó en una condena de 240 meses de prisión, equivalentes a 20 años. Según las fuentes consultadas por el diario mencionado, Villafañe cumplió su sentencia el 2 de febrero de 2025, lo que indica que su detención por parte del ICE ocurrió inmediatamente después de su liberación

En menos de un mes, dos ex capos deportados de Estados Unidos a Colombia

Villafañe es el segundo ex narcotraficante que regresa al país en menos de un mes. A finales del mes de marzo, Carlos Lehder, uno de los miembros más conocidos del cartel de Medellín, también fue deportado a Colombia.

Juez decidirá si Carlos Lehder deberá cumplir condena por delitos relacionados con armas en Colombia - crédito @MigracionCol/X

Tras su llegada, Lehder fue detenido por la Policía Nacional, pues existía una orden de captura vigente en su contra. Posteriormente, un juez ordenó su liberación, tras confirmar que no tenía pendientes con la justicia colombiana. En una entrevista, Lehder aseguró: “Yo quiero mucho a los colombianos. Yo no estoy arrepentido de lo que hice porque este caso me lo montaron. Yo en el pasado me sometí a la justicia, pero este caso me lo montaron”.

A lo largo de las últimas décadas, otros narcotraficantes vinculados a carteles como el de Medellín han sido liberados tras cumplir sus sentencias en EE. UU. Fabio Ochoa, otro de los ex capos del cartel de Medellín, también regresó al país en diciembre de 2024, luego de pasar más de 20 años en prisión.