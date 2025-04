“Petro no se ve como un presidente de paso, sino como un mesías eterno”: Marelen Castillo lanza alerta

Marelen Castillo cuestionó a Gustavo Petro | Álvaro Tavera y AP/Fernando Vergara

La congresista Marelen Castillo manifestó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro luego de una reciente publicación del mandatario en redes sociales, en la que compartió un video musical acompañado por un mensaje que, según él, recibió durante el fin de semana.

En ese mensaje le pedían: “no se vaya, quédese”. Para Castillo, este tipo de gestos son indicios de un propósito más allá del mandato constitucional.

Marelen Castillo contra Petro | Colprensa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A través de su cuenta en la red social X, la representante reaccionó a lo que considera señales reiteradas del jefe de Estado orientadas a extender su influencia política más allá de su periodo.

“A un año de la elección presidencial, Gustavo Petro ya no oculta lo que antes insinuaba: no quiere irse. Cada día lanza una nueva señal de que su prioridad no es gobernar, sino perpetuarse”, afirmó la congresista.

La advertencia se produce justo cuando inicia la cuenta regresiva hacia los comicios presidenciales de 2026, y el presidente ha hecho comentarios sobre su permanencia en la vida pública y el futuro de su proyecto político.

Estos comentarios se entrelazan con otras declaraciones en las que ha expresado desinterés por continuar en la Presidencia, mencionando que le resulta agotadora la rutina en la Casa de Nariño.

Castillo no considera casual la publicación del video por parte de Petro. Para ella, no se trata de una simple expresión artística o una muestra de apoyo espontáneo. En sus palabras, “este video, que él mismo promueve, no es un ‘regalo’, es una advertencia peligrosa. Petro no se ve como un presidente de paso, sino como un mesías eterno”. De acuerdo con la representante, estos mensajes forman parte de una estrategia que busca preparar el terreno para poner en duda las elecciones de 2026 si los resultados no favorecen al Gobierno.

La legisladora añadió que el presidente ha enfocado sus esfuerzos en consolidar un relato que lo presenta como víctima de ataques políticos, lo cual considera parte de una táctica para mantenerse en el debate público más allá del período presidencial. “Gustavo Petro se ha dedicado a sembrar narrativas, victimizarse y preparar el terreno para desconocer los resultados de 2026 si no le son favorables”, advirtió.

A juicio de Castillo, lo más preocupante no son solo las publicaciones del presidente, sino la acogida que estas ideas puedan tener entre sectores que respaldan su agenda política. Según la representante, la sociedad colombiana debe mantenerse alerta. “El culto a la personalidad, la propaganda disfrazada de poesía y la amenaza de quedarse ya no son síntomas, son el plan”, subrayó en su mensaje.

En su llamado, Castillo cuestionó si las instituciones están preparadas para enfrentar una posible crisis democrática. Sostuvo que la estabilidad del país no está garantizada y pidió una reflexión nacional sobre los caminos que está tomando el poder Ejecutivo.

Con estas declaraciones, Marelen Castillo se suma a otras voces que han advertido sobre la necesidad de preservar las reglas del juego democrático en un contexto donde el discurso presidencial, según sus críticos, empieza a cruzar líneas sensibles.