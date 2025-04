Dayana Jaimes, en medio del escándalo de infidelidad, publicó mensaje recordando a Martín Elías por el aniversario de su muerte: “Eternamente contigo”

Dayana Jaimes recordó a Martín Elías en el octavo aniversario de su muerte - crédito @dayanajaimes55/Instagram

El 14 de abril de 2025 se conmemoraron ocho años desde la trágica muerte de Martín Elías Díaz Acosta, uno de los exponentes más destacados de la llamada Nueva Ola del vallenato e hijo del legendario Diomedes Díaz.

El cantante falleció en un accidente automovilístico en la vía entre Coveñas y San Onofre, en el departamento de Sucre, tras ofrecer un concierto durante la Semana Santa de 2017. Tenía 26 años y una prometedora carrera que lo posicionaba como el heredero del legado musical de su padre.

Dayana Jaimes rindió homenaje al cantante con un emotivo mensaje en redes - crédito @dayanajaimes55/Instagram

En esta fecha especial, su viuda, Dayana Jaimes, hizo un homenaje al artista con una emotiva publicación en redes sociales. La comunicadora social y periodista compartió una fotografía de su hija Paula Elena, fruto de su matrimonio con Martín Elías, posando junto a un árbol adornado con flores amarillas, el color favorito del cantante.

En el mensaje que acompañó la imagen, expresó su nostalgia y gratitud hacia el fallecido artista: “Que fortuna fue haberte conocido y hacer parte de tu vida. Eres ese recuerdo que entre más pasan los años, más presente estás en nuestros corazones. Hoy te recuerdo con nostalgia, pero a la vez con un profundo agradecimiento por haberme hecho tan feliz. Gracias oso 🐻 gracias por tanto. Sin ti pero eternamente contigo”.

Dayana compartió una imagen de Martín Elías con su hija en brazos, recordando momentos familiares junto al mensaje: “Tus días más felices” - crédito @dayanajaimes55/Instagram

La comunicadora social, que se encuentra actualmente en Punta Cana junto a su hija disfrutando de unas vacaciones en el parque temático Nickelodeon Hotels & Resorts, también compartió una imagen en la que Martín aparece con Paula Elena Díaz en brazos, acompañada del mensaje: “Tus días más felices”.

En otra publicación, Dayana aludió a la difícil situación que enfrenta actualmente mediante un salmo bíblico, en el que expresa su búsqueda de fortaleza espiritual:

En otro mensaje, Dayana expresó su estado emocional a través de un texto religioso - crédito @dayanajaimes55/Instagram

“Por más difícil que parezca ser la situación que estés enfrentando, no desvíes tu mirada, tu caminar ni tu confianza a otro lado, permanece creyendo, confiando y clamando, Dios está contigo y solamente Él puede darte la victoria en esta batalla. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¡Pondré mi esperanza en Dios! Nuevamente lo alabaré, ¡mi Salvador y mi Dios!”.

A pesar de los homenajes y el recuerdo de Martín Elías, este aniversario no ha estado exento de polémica. Dayana Jaimes se encuentra en el centro de una controversia tras ser señalada de mantener una supuesta relación sentimental con Evelio Escorcia, esposo de Lily Díaz, hermana del fallecido cantante. Una fotografía que circuló en redes sociales habría desatado los rumores, generando una ola de críticas hacia la periodista.

La foto que sacudió las redes: Dayana Jaimes besando a Evelio Escorcia - crédito @santamaria1.1/TikTok

La familia Díaz también recuerda a Martín Elías

En este aniversario, otros miembros de la familia Díaz también han recordado al cantante. Su madre Patricia Acosta, compartió una fotografía junto a su hijo, mientras que su hermano, Rafael Santos, publicó un video en el que ambos aparecen juntos en el escenario, acompañado de un mensaje emotivo: “Ocho años de tu partida, hermanito del alma. Martín vive por siempre”.

Asimismo, Martín Elías Jr., hijo mayor del cantante, también dedicó unas palabras a su padre en redes sociales: “Te amaré por siempre. Hoy hace 8 años se fue una parte de mí, pero jamás te olvidaré”.

Patricia Acosta, madre de Martín Elías, Rafael Santos y Martín Elías Jr. recordaron al fallecido cantante - crédito @rafaelsantosdiazoficial - @rafaelsantosdiazoficial - @martineliasjr/Instagram

Lily Díaz, hermana del artista vallenato, a pesar de la controversia con su excuñada Dayana Jaimes, no dejó en el olvido el aniversario de la muerte de Martín Elías y compartió una foto de su pequeño hijo Emmanuel, junto a un corazón amarillo y una estrofa de la canción El complemento de mi vida:

“El complemento de mi vida está en tu risa y la forma en que me besas y me miras. Eres la pista donde baila mi alegría. Mi complemento está en tu amor. No me interesa conocer a otra persona, porque todo lo que haces me enamora”.

Lily Díaz, hermana del cantante, publicó una foto de su hijo Emmanuel junto a un corazón amarillo y una estrofa de la canción ‘El complemento de mi vida’ - crédito @lilydiazg/Instagram

Martín Elías dejó una huella imborrable en el vallenato moderno. El cantante logró modernizar el género sin perder sus raíces, ganándose el cariño de una generación de seguidores que se autodenominan “Martinistas”. Entre sus éxitos más recordados se encuentran canciones como El terremoto, Diez razones para amarte y Mi ex, que continúan sonando en emisoras y plataformas digitales.