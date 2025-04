Carlos Carrillo respondió denuncias de la representante Carolina Giraldo sobre corrupción en los contratos de la Ungrd: “Eran unos chambones”

Carlos Carrillo y Carolina Giraldo discutieron debido a una denuncia de la representante por un contrato de la Ungrd - crédito Catalina Olaya/Colprensa y carolinagiraldobotero.com

La representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo de la Alianza Verde, denunció a través de su cuenta de X presuntas irregularidades en contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que suman más de 10.000 millones de pesos. Estos contratos están relacionados con la construcción de puentes en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda.

Recientemente, frente a la denuncia de la representante, el director de la entidad, Carlos Carrillo habló de estos contratos en W Radio, en un programa en el que coincidió con la congresista Giraldo. En este espacio Carrillo arremetió en contra de Olmedo López exdirector de la entidad. “En la administración de Olmedo López eran unos chambones”, dijo.

Según la representante, las obras fueron contratadas como medidas de urgencia debido a la ola invernal de 2023, pero hasta el momento no se ha avanzado en su construcción. En cuanto a las irregularidades, Giraldo señaló que en Mistrató, el contrato para la construcción de 12 puentes fue otorgado a un solo oferente, mientras que en Pueblo Rico el contratista presentó autocertificaciones para cumplir con los requisitos establecidos.

Carolina Giraldo denuncia presuntas irregularidades en contratos de la Ungrd para puentes en Risaralda - crédito @CaroGiraBo

Giraldo también alertó sobre posibles sobrecostos en el proyecto, señalando que el precio del metro cúbico de concreto se pagó a $1.100.000, mientras que el valor de referencia era de solo $500.000. Un año después de iniciar el contrato, se comunicó que los recursos disponibles solo serían suficientes para la construcción de seis puentes.

“Puentes sin construir , contratos con presuntos sobrecostos y urgencia por ola invernal que solo sirvió para evadir la licitación pública porque urgente no hubo nada. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde están los puentes? Más de 16 meses después , solo hay irregularidades , sobrecostos y excusas . ¡Los recursos públicos se respetan!”, escribió en su cuenta de X al respecto.

Carolina Giraldo denunció presuntas irregularidades en contratos de la Ungrd - crédito @CaroGiraBo

Debido a esta denuncia, Giraldo se encontraba en W Radio para hablar de dichos contratos, “hoy los puentes no existen. Los contratos están firmados desde noviembre y diciembre de 2023, pero no hay un solo puente terminado”, dijo en la entrevista. En el espacio también entró a participar el director de la Ungrd, Carlos Carrillo y respondió sobre estos señalamientos a la entidad.

En respuesta a la denuncia de Carolina Giraldo, el contratista Carlos Carrillo defendió su gestión y criticó la administración anterior. Según Carrillo, los problemas señalados por Giraldo no son atribuibles a su administración, y afirmó que “en la administración de Olmedo López eran unos chambones. Yo asumí esto sin empalme, con Olmedo huyendo de la justicia”. Además, insistió en que los puentes en Pueblo Rico “están para entregar”.

“Esos puentes sí se hicieron, esos puentes, y pues qué bueno sería que, cuando los entreguemos oficialmente, la representante nos acompañe. Pero, ¿entonces, que el contrato es un contrato chambón? Sí, es un contrato chambón”, contestó Carrillo en este espacio.

En su defensa, Carrillo invitó a la representante Giraldo a que presentara las denuncias correspondientes de manera formal, y no solo a través de los medios. Insistió en que no fue responsable de la firma del contrato, pero que su prioridad siempre ha sido la construcción de los puentes.

“Y pues yo invito a la representante a que haga las denuncias correspondientes. Que eso no se quede simplemente en los medios de comunicación y de buscar visibilidad, sino que haga las denuncias. Y ahí, por ejemplo, se va a encontrar con una cosa, y le repito, ese contrato no lo firmé yo. Yo lo recibo ya firmado y a mí lo que me interesa es que los puentes se hagan”, comentó el funcionario del Gobierno nacional.

Carrillo respondió a las acusaciones de sobreprecio en el concreto, justificando que el valor no solo correspondía al cemento, sino que también abarcaba otros elementos como la mano de obra y las varillas. Sin embargo, esta explicación fue rechazada por la representante Giraldo durante una intervención en vivo.

Giraldo, por su parte, reiteró que si la información sobre estos contratos estuviera disponible en el Secop, como lo establece la ley, no habría tenido que recurrir a la vía judicial. “Me tocó insistir hasta por la vía judicial para obtener los documentos”, expresó.