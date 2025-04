Hija de Carlos Lehder contó qué pasó con los lujosos bienes que tenía el exnarco y la relación con su padre: “No disfruté absolutamente nada”

Hija de Carlos Lehder habló sobre la fortuna de su padre - crédito @ monicalehder/Instagram

Carlos Lehder, una de las figuras más emblemáticas del narcotráfico en Colombia, volvió a ser noticia tras su regreso al país después de 38 años. El exnarcotraficante, conocido como “El Loco” y cofundador del Cartel de Medellín junto a Pablo Escobar, fue capturado al aterrizar en territorio colombiano procedente de Alemania el 28 de marzo de 2025.

Este hecho marcó un nuevo episodio en la vida de Lehder, que fue el primer narcotraficante colombiano extraditado a los Estados Unidos y cumplir una condena de más de 33 años por tráfico de drogas.

Lehder había sido liberado en junio de 2020 de una cárcel estadounidense y deportado a Alemania, país donde residió hasta su reciente retorno a Colombia. Su captura en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, no derivó en un proceso judicial prolongado, ya que un juez colombiano ordenó su liberación al determinar que las órdenes en su contra habían prescrito. Este fallo judicial puso fin, al menos por ahora, a cualquier intento de procesarlo nuevamente en el país.

Carlos Lehder es recordado como uno de los personajes más excéntricos y poderosos del narcotráfico colombiano. Su influencia se extendió más allá de las fronteras de Colombia, controlando rutas clave para el tráfico de drogas hacia el sur de la Florida, en Estados Unidos.

Su capacidad logística era impresionante: manejaba una flota propia de aviones y, a los 23 años, adquirió el Cayo Norman, una isla en las Bahamas conocida como la “isla de la fantasía”, ubicada a solo 112 kilómetros del territorio estadounidense. Este lugar se convirtió en un punto estratégico para el transporte de cargamentos de cocaína hacia Norteamérica.

En medio de las múltiples historias que rodean a Carlos Lehder, su hija, Mónica Lehder ofreció una visión distinta sobre su padre. En una entrevista con Los Informantes, Mónica desmintió algunos de los mitos que se han tejido alrededor del capo. “No era un drogadicto, no era un demente, no era un loco, no era una persona agresiva, era una persona muy centrada, más pasiva, muy paz y amor”, afirmó.

De igual manera, narró que pasó con la basta fortuna de su padre, de la cual, según ella, no pudo gozar nada, ya que su madre fue capturada cuando ella era una bebé, por lo que pasó sus primeros años de vida bajo el cuidado de su abuela alejada de la riqueza de su familia. Sin embargo, sostuvo que su padre siempre fue amoroso y especial con ella.

“Pues generoso era en amor. Nosotros no tenemos nada de mi papá, entonces es la generosidad, económicamente nosotros no tenemos nada. No vi nunca a mi mamá llena de joyas y diamantes”, aseguró.

Mónica también expresó su amor incondicional hacia su padre: “De la fortuna de mi papá no disfruté absolutamente nada, pero es mi papá. Lo amo con pasión y locura desenfrenada”.

La hija del exnarcotraficante también explicó que todos los bienes y recursos millonarios que obtuvo su padre gracias al cartel de Medellín fueron incautados y subastados al mayor postor por parte de la justicia estadounidense.

En el relato, Mónica narró que habían sido escasas las veces que había logrado ver a su padre luego de que fuera encarcelado en una prisión norteamericana. Su primera estadía en una cárcel de ese país fue en la prisión de máxima seguridad de Marion, Illinois.

“En esa época, mi papá estaba en Marion, que sigue siendo la prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos, donde lo tenían seis pisos bajo tierra, entonces lo tenían aislado totalmente, la comunicación telefónica era muy poca”, aseguró al medio citado.