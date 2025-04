Centro Democrático presentó sus propuestas sobre fracking y crisis energética en Colombia: Álvaro Uribe los escuchó

El expresidente Álvaro Uribe lideró un encuentro con los precandidatos del Centro Democrático, en el que se discutieron opciones técnicas, fiscales y regulatorias para superar la crisis energética - crédito Jesús Aviles/Infobae

En medio de la carrera interna del Centro Democrático para definir su candidato presidencial de cara a las elecciones de 2026, los precandidatos del partido centraron sus esfuerzos en el análisis del panorama energético colombiano. Durante un conversatorio virtual dirigido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, los senadores María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia, Miguel Uribe Turbay y Andrés Guerra, expusieron sus posturas sobre la crisis energética que atraviesa el país, con énfasis particular en el uso del fracking como posible solución a las dificultades actuales.

El encuentro sirvió para reiterar el compromiso del partido con una política energética que integre recursos disponibles, sostenibilidad fiscal y conservación ambiental, teniendo como eje el uso responsable de los recursos no convencionales.

Fracking y desarrollo ambiental: propuestas de Paloma Valencia

Paloma Valencia aseguró que “ya las pruebas existen” y que no muestran afectación ambiental por fracking - crédito Colprensa

La senadora Paloma Valencia defendió con firmeza la utilización del fracking como una opción viable para afrontar la crisis energética nacional. En su intervención, indicó que “el principio de precaución, que fue el que se utilizó para decir que no se hiciera fracking porque no se conocía cuál iba a ser el impacto que iban a tener estas nuevas tecnologías de fracturar la roca con el agua”, ya no se sostiene de la misma manera, debido a la existencia de estudios más recientes sobre sus efectos.

Según explicó, “hoy ya las pruebas existen y lo que muestran es que no hay un debilitamiento de nuestros ecosistemas”.

Valencia también enfatizó el valor ambiental que, según su propuesta, puede derivarse del aprovechamiento de esta técnica extractiva. “Nosotros lo que hemos propuesto es que vamos a llevarle regalías (…) más del 10% en las regalías con destino al sector ambiental”, explicó, asegurando que esos recursos podrían ser utilizados para la protección del Amazonas, la conservación de parques nacionales y el combate contra el comercio ilegal de especies y madera.

Paola Holguín y la importancia de los proyectos piloto

La senadora Holguín insistió en que frenar el fracking por posturas ideológicas afecta el desarrollo - crédito Juan Tuto Cardona/Colprensa

Por su parte, la senadora Paola Holguín ratificó su respaldo al fracking como herramienta de aprovechamiento energético, destacando que “el mundo hace más o menos 50 años hace fracking (…) y hasta ahora no hay una prueba científica concluyente de impactos negativos sobre el tema del fracking”.

Holguín recordó que junto al representante Juan Espinal, presentó un proyecto de ley al Congreso que busca obligar la realización de proyectos piloto de fracking en Colombia. Según afirmó, “se pueda tomar una decisión científica sobre el establecimiento la prohibición del fracturamiento hidráulico en Colombia”.

Insistió en que es posible encontrar un balance entre desarrollo y sostenibilidad: “uno puede producir, conservando y conservar, produciendo”, afirmó, y añadió que “nosotros no estamos en contra del medio ambiente, estamos en contra del fundamentalismo que destruye”.

Miguel Uribe Turbay: sostenibilidad financiera y fracking como base de crecimiento

Miguel Uribe Turba propuso reducir el gasto público y aumentar la inversión para financiar el sistema eléctrico, al tiempo que promueve el fracking para ampliar la oferta energética y reducir tarifas - crédito Colprensa

El senador Miguel Uribe Turbay abordó el problema energético desde una perspectiva fiscal, al hacer referencia directa a la deuda del gobierno con el sistema eléctrico, que asciende a 7 billones de pesos. Propuso un enfoque dual: “pagar la deuda (…) y buscar sostenibilidad a largo plazo”, vinculando este segundo objetivo con el incremento de la oferta energética mediante proyectos como el fracking.

“Generar más oferta (…) alivia la carga de los subsidios, pero además genera oferta, la oferta genera competencia, la competencia reduce los precios”, afirmó, al resaltar que ello beneficiaría tanto a los consumidores como al sector productivo.

Además, propuso incentivar la inversión como mecanismo para aumentar los ingresos del Estado, sin recurrir a nuevos impuestos. “Si usted genera inversión, la inversión genera impuestos, los impuestos generan un mayor recaudo para el gobierno”.

Andrés Guerra: modelo de energía prepago y alivios tarifarios

Andrés Guerra planteó la implementación progresiva de un modelo de energía prepago, comenzando por los estratos 1, 2 y 3 en la región Caribe - crédito Andrés Guerra Hoyos/Facebook

El precandidato Andrés Guerra centró su propuesta en el fortalecimiento del acceso a la energía a través de esquemas de prepago, particularmente para los estratos 1, 2 y 3. Señaló que antes de implementar estos modelos, es necesario garantizar el pago de los subsidios de energía eléctrica pendientes por parte del Estado y resolver los saldos de opción tarifaria en los siete departamentos del Caribe colombiano.

En cuanto al modelo de prepago, destacó ejemplos de países como Sudáfrica, República Dominicana y regiones del sur de Asia, donde ya se ha implementado con resultados positivos. “Con el beneficio de prepago se dan cinco puntos: control de costos, eliminación de facturas sorpresa, hábitos de ahorro energético, menor posibilidad de cortes de suministro y mayor eficiencia general”, explicó.

María Fernanda Cabal: flexibilización normativa para inversión energética

María Fernanda Cabal propuso una ventanilla única ambiental digital para facilitar inversiones en energía - crédito Luis Cortes/Reuters

Finalmente, la senadora María Fernanda Cabal centró su intervención en la necesidad de simplificar los trámites para el desarrollo de proyectos energéticos mediante la creación de una ventanilla única ambiental digital. “La ventanilla única hace que el inversionista nacional o el extranjero pueda ser mucho más eficiente en la inversión del dinero que viene a traer”, afirmó, destacando que esta herramienta ya se utiliza en países como Chile.

Cabal señaló que en esta ventanilla deberían participar múltiples entidades del Estado, incluyendo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Agencia Nacional de Tierras y el Servicio Geológico Colombiano, con el fin de evitar “un laberinto lleno de obstáculos donde usted resuelve un problema, pero le surge otro”.