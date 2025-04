Yina Calderón le confesó al Jefe que extraña a Melissa Gate en ‘La casa de los famosos’: “Con ella siento conexión”

La joven reveló sus verdaderos sentimientos en el confesionario - crédito TikTok

En un momento de sinceridad dentro del confesionario de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón reveló algo que muchos de los seguidores del programa notaron: la ausencia de Melissa Gate la afectó, pues ella admitió que, a pesar de no tener una relación de amistad con su compañera, siente una conexión especial que no ha logrado establecer con otros participantes del reality.

Esta confesión llegó después de que el Jefe le preguntara directamente a Yina si extrañaba a Melissa tras su partida a La casa de los famosos All Stars, en medio de su intercambio con la mexicana Manelyk González. La respuesta fue contundente: “Sí, jefe, sí extraño a Melissa. Puedo asegurar que la casa está vacía”. Estas palabras reflejan que la paisa se ha ganado el cariño hasta de sus enemigos en medio de las interacciones dentro de la casa y el inesperado impacto que su ausencia tuvo en la DJ.

En su declaración, Yina no dudó en dar elogios a su principal “rival” en el concurso, reconociendo su talento y la relevancia de su presencia en el programa: “Yo siento que Melissa juega un papel muy importante en el reality, no me hace menos mujer poder decir que esa mujer es demasiado talentosa en lo que hace”, afirmó. Estas palabras demuestran la admiración que Yina siente por Melissa.

A pesar de no considerar que sea su amiga, la famosa dejó claro que la ausencia de Melissa Gate ha afectado su experiencia en el programa: “Yo no pretendo ser su amiga, a mí no me interesa, pero a mí me hace falta. O sea, yo digo: nadie va a poder hacer lo que hace Melissa aquí en esta casa, Yo no me hallo peleando con otra persona que no sea Melissa, porque no tienen el perfil de ella”, confesó.

Yina reconoció que extraña a su "rival" y sus declaraciones se viralizaron en redes - crédito canal RCN

Uno de los aspectos más llamativos está relacionado con que Yina siente una conexión especial con Melissa Gate, a pesar de no ser amigas: “Yo mirando esa cama yo decía, ’Parce, yo me doy cuenta esos momentos que yo tengo muchas cosas parecidas a ella‘”, expresó, demostrando que más allá de las diferencias que puedan existir entre ambas, Yina encontró un vínculo inesperado.

En su respuesta al Jefe, la famosa aseguró que prefiere competir con personas que considera grandes rivales, como Melissa, ya que esto le permite sentirse más desafiada dentro del reality: “Yo la verdad prefiero competir este programa con grandes. Con Melissa me pasa algo diferente, yo con Melissa, vea, yo siento como conexión. No somos amigas, pero yo la quiero aquí”, afirmó.

La ausencia de Melissa Gate no solo ha afectado a Yina Calderón, sino que parece haber alterado la dinámica general dentro de la casa con la llegada de Manelyk, pues a ella no le gustó para nada su nueva compañera: “Yo aquí ahora aquí le busco pelea a las otras, las otras no me llegan ni a los tobillos”, dejando claro que, para ella, Melissa es una figura clave en el desarrollo del programa.

Su ausencia dejó un vacío que, según Calderón, nadie más ha podido llenar, lo que resalta aún más el impacto que la creadora de contenido y modelo tenía en la dinámica del grupo.

En su famoso programa de entrevistas, el novio de Dani Duke no dudó en preguntarle a Yina qué sentía por la partida de Melissa. Aunque este clip es antiguo tomó relevancia tras las declaraciones de la DJ - crédito TikTok

Las palabras de Yina Calderón dejaron una gran cantidad de reacciones entre los seguidores de La casa de los famosos tras esta confesión que causó revuelo en redes sociales, donde se destacan comentarios como: “No hay nada más leal que una buena enemiga”, “Jajaja ella extraña a Melissa para pelear”, “Yo creo que en esa casa a quien más le ha dolido la salida de Melissa ha sido a Yina” y “Yina siempre ha querido ser amiga de Melissa”.

Sin embargo, hay otros que no le creen este repentino cambio y dejaron textos como: “Yina no extraña a Melissa. Eso es solo para caerle “bien” al fandom de Melissa” y “Yina, desde que vio ese porcentaje ama a Melissa”.