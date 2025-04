Empresario Santiago Botero, que aspira a la Presidencia de Colombia, aseguró que financiará su campaña solo: “No acepto dinero”

El empresario aseguró que no recibirá recursos de terceros - crédito Desnúdate con Eva/YouTube

Las elecciones presidenciales de 2026 parecen estar dividas entre la izquierda y la derecha. La oposición al actual Gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro, ya tiene a varios precandidatos en campaña, buscando sacar al progresismo de izquierda del poder. Por su parte, algunos aliados del petrismo alistan sus cartas para la contienda electoral.

En el listado de aspirantes que hasta el momento han revelado a la opinión pública su interés por el cargo más importante del país está un empresario, que figura como una opción nueva entre los precandidatos. Se trata del agrónomo Santiago Botero Jaramillo. Es fundador y CEO de Finsocial, una de las principales fintech (servicios financieros) de Colombia.

El empresario, que también es fundador del grupo empresarial SBO Lab Company Builder, estaría buscando llegar a la Presidencia sin ningún tipo de ayuda financiera. Así lo aseguró en entrevista con la periodista Eva Rey, en el programa Desnúdate con Eva. Según detalló, su capital actual le permite costear toda una campaña electoral completamente solo, por lo que no está interesado en recibir recursos de terceros.

El empresario aseguró que puede ganar las elecciones de 2026 - crédito Colprensa y @Santibotero2026/X

Su situación financiera es tan sólida que, al parecer, no tendría problemas económicos en el futuro, en caso de que llegue a perder las elecciones. “Primero que todo, voy a ganar. Si no ganara, no se preocupe, puedo seguir viviendo. Y de pronto mi segunda generación puede vivir tranquila”, afirmó.

Su caso difiere de otros políticos que se han sumado a contiendas electorales sin tener éxito: se han quedado sin dinero y con millonarias deudas. El exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Jorge Enrique Robledo, es uno de los aspirantes que pasó por una compleja situación económica tras su derrota electoral.

En 2023 tuvo que iniciar una “vaca” para pagar los gastos de su campaña, en la que invirtió más de $300 millones. De acuerdo con el exaspirante, aunque la voluntad de pagar las deudas estaba, el dinero, no.

“Como se sabe, amigas y amigos muy queridos decidieron hacer una vaca por Robledo para, a través de Vaki, recoger una plata importante que estamos necesitando porque como los votos para la Alcaldía (de Bogotá) no fueron suficientes, no tuve reposición de votos del Estado (…). Estoy debiéndole a la Cooperativa Confiar $350 millones que no estamos en condiciones de pagarlos”, informó en su momento.

Allegados a Jorge Robledo iniciaron una campaña de recolección de fondos para pagar los gastos que tuvo en campaña a la Alcaldía de Bogotá - crédito Jorge Robledo

El gabinete que tendría Santiago Botero: militares y empresarios

En la entrevista con Eva Rey, el empresario dio pistas que las personas de las que quisiera rodearse en caso de ganar la Presidencia. Según explicó, el vicepresidente de Colombia tendría que ser una persona ligada a las Fuerzas Militares o que tenga experiencia en la justicia, puesto que su intención es “cambiar el sistema” y permitir que tenga las herramientas necesarias en materia de seguridad y defensa.

Asimismo, mencionó a empresarios de renombre con los que se sentiría a gusto para trabajar. Ellos estarían liderando importantes entidades del país, relacionadas con la economía, el comercio y las finanzas.

Santiago Botero quisiera contar con empresarios en su gabinete - crédito Luisa González/Reuters

“A mí me encantaría, por ejemplo, un David Vélez (fundador de NuBank) en el tema de Superintendencia Financiera. A mí me encantaría, por ejemplo, un Arturo Calle (dueño de la empresa Arturo Calle) en el tema producción textil o algo así. A mí me encantaría un Álvaro Gómez de familia como canciller o como algo importante: en un Ministerio de Comercio”, detalló.

No obstante, aseguró que no quisiera tener en su gabinete a Jaime Gilinski, banquero, empresario y propietario del Grupo Gilinski, porque, desde su perspectiva, ha apoyado al Gobierno actual, que representa a la izquierda colombiana. “Él ayuda y ha ayudado a este Gobierno a estar donde está”, aclaró.