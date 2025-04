‘Mr. Taxes’ respondió si el BonIce subirá por culpa de Trump y terminó con una advertencia económica para Colombia

Diversificar los mercados de exportación es clave ante los cambios globales, según Reyes - crédito Europa Press

A veces, una pregunta hecha con humor puede abrir la puerta a una explicación bastante seria (y muy útil). Eso fue lo que pasó en redes sociales, cuando Luis Carlos Reyes, ex ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y conocido por muchos como “Mr. Taxes”, respondió a una ocurrencia que mezclaba economía internacional con un clásico del congelador colombiano: el BonIce. La pregunta fue tan insólita como graciosa, “¿Los aranceles impuestos por Donald Trump a la “Isla de los Pingüinos” harán que el BonIce suba de precio?”

Lejos de esquivar el chiste, Reyes decidió contestar con su estilo relajado y directo. Entre risas, aseguró que no, que el BonIce no va a subir por cuenta de unos aranceles aplicados a las Islas Heard y McDonald —territorios remotos del océano Índico habitados casi exclusivamente por pingüinos—. Y, de paso, lanzó una broma al decir, “creo que de pronto estás listo para unirte al equipo comercial del presidente Trump, ya que los podrías ayudar a hacerse las preguntas que no se están haciendo claramente”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Luis Carlos Reyes usó el humor para exponer aranceles impuestos a países inesperados - crédito Luis Carlos Reyes/TikTok

Pero lo que empezó como una respuesta en clave de humor, se convirtió rápidamente en una reflexión sobre la política comercial actual de Estados Unidos y cómo decisiones aparentemente aleatorias pueden tener efectos reales, incluso para países como Colombia.

Para él, lo más preocupante no es un arancel absurdo aquí o allá, sino el nivel de improvisación con el que se están tomando estas decisiones. “Justo hoy anunciaron que esos aranceles que le habían impuesto a múltiples países, como Vietnam —competidor de Colombia en exportaciones de café—, los acaban de bajar”, explicó, añadiendo que algo similar ocurrió con la Unión Europea. “Otros países que tenían grandes aranceles se les está bajando otra vez al mismo ‘percent’ de la Isla de los Pingüinos… y de Colombia”, remató con sarcasmo.

La preocupación de fondo es clara y se trata de que la política comercial de Estados Unidos, que históricamente había sido estable y predecible, ahora parece regirse por impulsos y estrategias de corto plazo. “Lo que eso muestra es improvisación”, aseguró Reyes, y advirtió que esto genera incertidumbre no solo en otros países, también dentro del propio Estados Unidos. “Quienes quieren invertir —ya sea en EE. UU. o fuera— tomando como base la política comercial estadounidense, ahora no saben qué hacer”.

Las políticas comerciales de Trump generan incertidumbre y cambios constantes en aranceles - crédito Nathan Howard/REUTERS

Un ejemplo concreto lo dio con el caso del café. Hasta hace poco, Colombia podía considerar que tenía una ventaja competitiva frente a Vietnam gracias a menores aranceles. Pero esa diferencia ya no existe. “Una cosa era ayer, otra es hoy. ¿Quién sabe cómo será en 90 días si Trump retoma los aranceles que inicialmente había anunciado?”, se preguntó.

Para Reyes, este tipo de medidas son ineficaces para solucionar problemas como el déficit comercial, al tiempo que pueden tener efectos negativos en la economía de Estados Unidos y de sus socios. “Incluso los problemas que busca solucionar se pueden manejar de otras maneras mucho menos nocivas”, explicó. Y agregó que las reacciones dentro del propio EE. UU. no fueron del todo positivas frente a estas políticas, lo que refuerza la idea de que no se trata de estrategias sostenibles.

Los cambios en aranceles reflejan improvisación y afectan la competencia global de Colombia - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

Está claro que Colombia no puede darse el lujo de depender únicamente de un solo mercado, especialmente cuando ese mercado cambia las reglas sin previo aviso. Por eso, Reyes recalcó la importancia de que el país siga trabajando en diversificar sus destinos de exportación y busque oportunidades en escenarios comerciales que ofrezcan mayor estabilidad. Y aunque la respuesta al BonIce fue un rotundo “no”, la anécdota quedó como una excusa para hablar de temas más complejos, con claridad, humor y crítica constructiva.