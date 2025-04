Manelyk eligió a Yina Calderón como su pareja de baile y el momento desató reacciones en redes sociales: “Todo para que no me castiguen”

Las integrantes de La casa de los famosos tuvieron que dejar sus roces por un momento para bailar juntas - crédito @sandrajaan / X - montaje Infobae

En medio de un juego de integración en La casa de los famosos Colombia, en el que debían girar una ruleta que elegía la actividad que debían realizar, la suerte apuntó a que Manelik y Yina, quienes han protagonizado roces en la última semana, debían trabajar juntas.

El momento ocurrió después de que Mane, la invitada de La casa de los famosos All Stars de Telemundo, girara la ruleta y esta apuntara a la actividad “Reto libre”, momento en el que tuvo que leer una tarjeta en la que se detallaba el desafío.

“Bailar con más poder, deberás bailar con una pareja durante un minuto mientras suenan diferentes canciones”, decía la tarjeta. Sin dudarlo un momento y entre risas, decidió que su compañera fuera Yina.

Ante la decisión de la mexicana, Yina se negó inmediatamente, diciendo: “No jefe, usted sabe que yo soy mala para eso... yo no bailo eso”. Sin embargo, sus compañeros le aconsejaron que lo hiciera para evitar castigos.

“Que yo no bailo, pero todo para que no me castiguen… Quiero decir que yo estoy amenazada en ese programa todo el tiempo… pero vamos a bailar así separadas”, aclaró la empresaria.

Pese al desprecio de Yina hacia Mane, ambas tuvieron que bailar en un reto que les puso el jefe - crédito @sandrajaan / X

Las famosas debían bailar por 60 segundos, tiempo en el que Mane se le acercó para bailar pegadas, pero solo recibió rechazo por parte de Calderón, quien le decía en medio del baile: “No sea pegachenta”, “córrase para allá”, pero la mexicana en medio de las risas no le hizo caso.

“Mane es muy buena en los realities, ella sabe como se maneja todo”, “Mane si es inteligente y se le acerca sin miedo”, “eso es lo que Yina quiere, que la noten”, "Mane sabe que Yina solo es una insegura, me parece muy inteligente su forma de romperle el personaje“, fueron las reacciones en redes sociales.