Susana Muhamad suena para el DNP y María Fernanda Cabal no aguantó: “¿Ahora sí puede sentarse con Benedetti?”

La posibilidad de que Susana Muhamad, exministra de Ambiente, se convierta en la nueva directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP) despertó una nueva ola de tensiones políticas y críticas dentro y fuera del Gobierno, en especial por los antecedentes de confrontación que protagonizó junto a otros funcionarios durante el último consejo de ministros en el que participó.

Aunque el anuncio oficial no se ha hecho aún, diversas fuentes en la Casa de Nariño dan por hecha la designación de Muhamad como reemplazo de Alexander López, que presentó su renuncia irrevocable tras el agitado encuentro ministerial del 4 de febrero. Esa jornada quedó marcada por el enfrentamiento directo entre varios ministros y el entonces jefe de la cartera del Interior, Armando Benedetti, cuya permanencia en el gabinete fue cuestionada abiertamente.

Durante ese Consejo de Ministros, Susana Muhamad alzó la voz con contundencia. Su intervención, cargada de emoción, dejó claro que no estaba dispuesta a compartir mesa con Benedetti. “Presidente, como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa con Armando Benedetti. Y yo no soy la que va a renunciar. Es algo que hay que decirlo y expresarlo”, afirmó visiblemente afectada.

El momento no quedó allí. Muhamad insistió en que su decisión no pasaba por abandonar el cargo, sino por poner en evidencia lo que consideraba una contradicción inaceptable en el equipo de gobierno. “Para mí fue un poco sorprendente esto, pero yo no voy a renunciar. Pero, obviamente, no me voy a sentar en esta mesa con Armando Benedetti y la decisión está en sus manos”, añadió.

Paradójicamente, solo semanas después de ese pronunciamiento, su nombre volvió a sonar con fuerza como una de las figuras de mayor confianza del presidente Gustavo Petro, ahora con el rol de liderar el DNP, una de las entidades más estratégicas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y la orientación del gasto público.

La noticia de su posible llegada a esa posición no pasó desapercibida para la oposición. Una de las primeras en reaccionar fue la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, que cuestionó la aparente inconsistencia de Muhamad respecto a su postura previa. “Solo le duró dos meses la ‘indignación’ a Susana Muhamad. ¿Ahora como directora del DNP sí se puede sentar en la mesa con Armando Benedetti?”, escribió en tono irónico desde sus redes sociales.

La crítica de Cabal reflejó una inquietud compartida en varios sectores sobre el manejo interno de las tensiones en el alto gobierno y la coherencia de sus integrantes en momentos clave. Mientras tanto, el presidente Petro, que no se ha pronunciado públicamente sobre el reemplazo en Planeación, deberá decidir si ratifica a Muhamad en el cargo.

Lo cierto es que, con o sin confirmación oficial, la figura de Susana Muhamad vuelve al primer plano de las decisiones estratégicas del Ejecutivo, esta vez en un entorno que exigirá no solo capacidad técnica, también una gestión política afinada para navegar entre tensiones que, aunque no siempre se hacen públicas, siguen marcando el rumbo del Gobierno nacional.

Los desafíos del DNP

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), pieza central del engranaje económico del Gobierno, estuvo acéfalo por más de un mes tras la salida de Alexander López. Ahora, con la llegada de la exministra Susana Muhamad, la entidad retomará su liderazgo en la coordinación interministerial para impulsar proyectos de inversión, hacer seguimiento al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y articular la ejecución territorial con alcaldes y gobernadores.

Su nombramiento coincide con el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre diez proyectos estratégicos que espera financiar mediante vigencias futuras, una tarea en la que el DNP juega un papel fundamental. Uno de estos proyectos, enfocado en la “revitalización de la Amazonía”, se alinea especialmente con la visión ambientalista que caracteriza la trayectoria de Muhamad.