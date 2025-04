Petro ya está en Honduras para asumir la presidencia de la Celac

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda con el pulgar hacia arriba a sus partidarios al llegar a una reunión con delegados de los Comuneros del Sur, una facción disidente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), para discutir las conversaciones de paz en curso, en Pasto, Colombia, el sábado 5 de abril de 2025. (Foto AP/Fernando Vergara)

En la noche del martes 8 de abril el presidente de la República, Gustavo Petro, arribó a Tegucigalpa donde se llevará a cabo la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), organismo que encabezará por un año, para suceder a su homóloga de Honduras, Xiomara Castro.

Durante un diálogo preliminar con periodistas, el mandatario dilucidó que impulsar la transición energética en la región será uno de sus principales objetivos mientras lidera la Celac, y buscará que se pongan en marcha proyectos para que los retomen en la siguiente presidencia que asumirá el jefe de Estado de Uruguay, Yamandú Orsi.

“Acordamos trabajar conjuntamente durante estos dos años en unos proyectos concretos que garanticen realmente la integración latinoamericana y dejemos los discursos y la retórica a un lado. Tienen que ver con la integración energética, la red eléctrica americana, desde Alaska hasta la Patagonia, y sus energías limpias”, explicó.

También detalló que otra de las iniciativas en la que trabajarán en esos dos periodos, con la sucesión del país suramericano, será conformar una nueva entidad sanitaria que le permita a los países de la región estar preparados ante una pandemia como la que ocurrió en 2020.

“Consolidar una agencia para la producción de medicinas esenciales que nos libere, en tiempos de pandemias, de una dependencia que costó demasiados muertos en América latina con el Covid-19. Lo mismo que lograr una coordinación alrededor de temas que tienen que ver con la carrera espacial, la inteligencia artificial y la matemática cuántica”, señaló.

Petro también se refirió a la actual coyuntura de la guerra arancelaría que inició su homólogo estadounidense, Donald Trump, y sostuvo que en la región se tienen que estrechar los lazos para poder estos nuevos desafíos a nivel mundial.

“Primero actuar en bloque y segundo abrirnos al mundo. Por eso van a existir unas reuniones entre la Celac y la Unión Europea en noviembre. También con China este mes de mayo. Con África y los países del Golfo en fechas posteriores”, agregó.

Entre tanto el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, también se refirió a los cambios en el orden mundial, donde la tendencia es a la separación entre países.

“En un mundo donde los sucesos son de desintegración, una reunión de integración y de intereses comunes es una muy buena noticia”, afirmó ante periodistas.

También expresó su beneplácito sobre el liderazgo que asumirá Colombia en la Celac ante el hecho de que se seguirán estrechando los lazos entre las naciones latinoamericanas con proyectos para beneficiar a sus ciudadanos.

En la noche del martes también se conoció una carta que dirigió el expresidente José Alberto ‘Pepe’ Mujica con un sentido mensaje de unión para los jefes de Estado de Honduras, Xiomara Castro; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia.

“Hoy las grandes decisiones que mueven al mundo se toman en otras partes, lejos de nuestra mesa. Es necesario construir cercanía en nuestra región para hacernos oír a nivel internacional. Los desafíos que tenemos como humanidad necesitan más que nunca esfuerzos colectivos y propuestas innovadoras”, lo instó en la misiva.

También recordó que Latinoamérica, reconocida como una de las más ricas en recursos naturales, enfrenta el desafío de evitar un modelo económico basado únicamente en la extracción de estos bienes. Esta situación ha sido señalada como uno de los principales factores que, históricamente, ha impedido alcanzar una verdadera independencia económica, a pesar de que las naciones lograron su “independencia política” en el pasado.

“Al igual que como se llevaron el oro de Potosí, el mundo que se viene nos demanda materias primas a cambio de productos con valor agregado y por el otro busca someternos a sus normas y protocolos. Hoy no tenemos donde discutir colectivamente estas cosas, que no son cuestiones de izquierda o derecha, sino de ser o no ser como región en el concierto internacional”, afirmó.