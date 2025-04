Westcol volvió a generar polémica por la publicidad de su restaurante en Pereira: le puso a un plato “La Perreirana”

La representante a la Cámara, Carolina Giraldo, aseguró que no permitirá que se maltrate más el nombre de la mujer pereirana - crédito @CaroGirBo/X

Una polémica vuelve a sacudir al influencer Westcol, debido a una denuncia que hizo la representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo, a propósito de un video publicitario en el que el streamer promociona una de las comidas rápidas que ofrece en su restaurante de Pereira.

“¡Westcol, respete a las pereiranas!”, indicó la congresista molesta, pues en el video el antioqueño se refirió a las mujeres de esta región como “perreiranas”.

Sin embargo, en el mencionado clip no aparecer Westcol, pero sí le preguntan a los comensales: “¿Cómo se llamaría y qué tendría una hamburguesa para que la gente se la coma?”, a lo que ellos responden en compañía de mujeres: “Se llamaría ‘perreirana’”.

Westcol lanzó su propia marca de hamburguesas y ya generó polémica con la publicidad - crédito @fuegoburger.co/IG

Otra parte de la denuncia hecha por la congresista señala que se hace mención de temas sexuales, que para Carolina Giraldo son un claro irrespeto a las mujeres de esta región del país. El clip hace referencia al llamado de atención que recibió de parte de la Corte Constitucional sobre los pronunciamientos en contra de la comunidad Lgbti.

“No podemos seguir normalizando este tipo de contenidos que ofenden y degradan a las mujeres. La indignación con este video fue tanta que les tocó bajarlo”, afirmó la representante.

La congresista denunció que recibió amenazas en sus redes sociales relacionada con la denuncia a Westcol - crédito @CaroGiraBo/X

Finalmente, la representante aseguró que después de hacer la denuncia recibió amenazas de todo tipo en la publicación, por lo que fue respaldada por aquellos que están en desacuerdo con el hecho de que no se pueden escudar en el marketing para agredir a las mujeres.

"Mi mensaje como mujer pereirana es claro: no vamos a permitir que se sigan utilizando nuestros cuerpos, nuestra identidad como herramientas de burla o estrategias publicitarias. No somos un chiste. Llamar a una hamburguesa ‘La Perreirana’ no es publicidad creativa, es una agresión directa contra las mujeres de mi ciudad. ¡No nos vamos a dejar pisotear!“, concluyó.

El youtuber colombiano Westcol utiliza posición pública para intentar evitar un comparendo vial - crédito Señor Biter

La denuncia de la congresista pone sobre la mesa nuevamente el tema del calificativo con el que durante años se han referido de manera despectiva hacia las pereiranas, pues desde diferentes agremiaciones se ha combatido para evitar que se denigre a la mujer estigmatizándolas.

Esta no es la primera vez en que el paisa está envuelto en este tipo de polémicas, pues en el pasado así lo ha hecho con ciudades como Ibagué, Armenia y Cúcuta, con mensajes que incitan al odio por la aparente falta de oportunidades en ciudades intermedias.

“¿Usted cree que allá le van a decir ‘Ibagué’ ‘Cúcuta?‘, ni por el hp … Siempre van a mencionar a Medellín … Que los tomen como referente, nunca va a pasar, para que lo sepan” o “Para los de Ibagué que viven en ese pu… hueco, eso no pasará jamás, para que lo sepan … Solo quiero que lo sepan y me encanta decirlo”, fueron las declaraciones que lo pusieron en el ojo del huracán.

El paisa volvió a generar polémica con sus comentarios segregados sobre las regiones del país - crédito Pereira En Vivo/Facebook

El turno más reciente fue para Armenia, pues el creador de contenido protagonizó una nueva polémica en redes sociales, cuando con desagrado expresó la falta de oportunidades en la capital del Quindío.

“Con todo respeto, pues una persona que yo siento que se quede viviendo en Armenia pa’ mi no va a llegar a nada hablando claro. Chimba uno querer la ciudad y creer la vuelta, pero usted tiene que buscar sus oportunidades”, indicó el paisa.

Aunque el paisa recalcó que en ningún momento quiso referirse a la ciudad en malos términos y sus habitantes, sí considera necesario que las personas busquen nuevas oportunidades para no quedarse estancados.

“Uno no lo dice a mal ni tampoco por menospreciar o tirarle mierda a la ciudad, pero es la realidad y usted no puede quedarse viviendo en un lugar donde no hay oportunidades”, desatando la ira del mandatario local.