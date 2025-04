Tatiana Franko criticó los premios India Catalina porque ‘Vos Podés’ no ganó el premio al mejor vodcast: “No entiendo los criterios”

Tatiana Franko cuestionó los criterios de los Premios India Catalina tras polémica en la categoría de "Mejor Vodcast" - crédito @tatiana_franko/Instagram

La edición número 41 de los Premios India Catalina, celebrada el sábado 5 de abril de 2025 en Cartagena, se convirtió en el centro de una controversia que generó un intenso debate en las redes sociales.

La periodista y creadora de contenido Tatiana Franko, reconocida por su pódcast Vos Podés, expresó públicamente su inconformidad con los resultados en la categoría de “Mejor Vodcast”, un galardón que fue otorgado por primera vez este año y que resultó ganador el Video Cast, de Telecafé.

Según Franko, el proyecto ganador no cumplía con los requisitos esenciales para ser considerado un pódcast, lo que le generó dudas en los criterios de evaluación del jurado.

“Quiero entender cuál es el criterio que tienen los jurados para elegir al ganador de esta categoría, ¿en qué se basan?”, expresó Franko en un video publicado en sus cuentas de TikTok e Instagram. Según detalló, el proyecto ganador no está disponible en plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts, lo que, en su opinión, lo descalifica como un pódcast: “Este proyecto que ganó no aparece en ninguna de estas plataformas, solamente aparece en YouTube”.

En su mensaje, Franko dejó claro que su crítica no se limitaba a su caso personal, sino que buscaba representar a todos los nominados que, según ella, sí cumplían con los requisitos establecidos para este tipo de formatos. Entre los proyectos que competían en la categoría se encontraban Microdosis de amor propio, de Katherine Porto; Sin Reserva, de José Fernando Patiño; y Gente que hace cine Podcast, todos ellos distribuidos en plataformas oficiales de podcasting y con audiencias consolidadas.

Tatiana destacó que su pódcast ha liderado los rankings de Spotify en Colombia y cuenta con una amplia base de seguidores. En contraste, indicó que los episodios del proyecto ganador, disponible únicamente en YouTube, registran cifras de audiencia significativamente bajas, con algunos capítulos que apenas alcanzan las cuatro reproducciones.

“Ahora estuve revisando en YouTube los episodios del proyecto ganador y me encontré con que tiene capítulos de cuatro vistas, 50 vistas, 77 vistas. Evidentemente, la audiencia no es la más relevante. Y ojo, porque con esto no pretendo demeritar el trabajo de nadie. Yo entiendo que cada persona está haciendo su esfuerzo y todo tiene su valor. Aquí el asunto es una conversación de cara al equipo que compone el jurado calificador de los Premios India Catalina, porque quisiera comprender cuáles son esos requisitos o quizá ese componente relevante que el proyecto ganador tenía frente a los otros proyectos para aprender”, afirmó.

La periodista también sugirió que el hecho de que el proyecto ganador sea producido por un canal regional de televisión podría estar en contradicción con la esencia de los pódcasts, que suelen ser formatos independientes y alejados de las estructuras tradicionales de los medios: “Los pódcast deberían tener como componente que sean productos independientes porque esto está aislado de la televisión. Son nuevos formatos digitales, pero esta es una opinión 100% personal”.

A pesar de no haber ganado el premio, la periodista aseguró que ya se siente triunfadora gracias al apoyo de su audiencia.

“Yo ya gané. Hace rato gané y no porque tenga una estatuilla en la casa que puedo poner sobre la mesa de decoración. Yo gané, porque los tengo a ustedes, porque conquisté el corazón de Colombia y no solo eso, gané porque a través de mi propósito estoy cambiando el mundo una historia a la vez y lo vamos a seguir haciendo porque este es el verdadero premio”, añadió.

La respuesta de los Premios India Catalina

Ante la polémica, la organización de los Premios India Catalina comentó la publicación de la presentadora a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que defendió la transparencia del proceso de evaluación.

Según explicaron, el jurado se basó en tres criterios técnicos: formato, conexión y calidad técnica, dejando por fuera las métricas como la audiencia o el número de reproducciones: “Esta categoría fue evaluada este año dentro del bloque de industria por un grupo diverso de Miembros Acreditados, siguiendo criterios técnicos definidos en el reglamento (...) Como bien mencionas, el alcance y las reproducciones no hicieron parte de los criterios de evaluación para esta edición”.

La respuesta no convenció del todo a Franko, que agradeció la apertura al diálogo, pero insistió en que el formato premiado no se ajusta a la definición técnica de un pódcast. “Uno de los requisitos fundamentales para que un formato sea considerado un podcast es que esté alojado y distribuido en plataformas de podcasting (...) Este punto, para mí, no tiene discusión y considero que debe ser revisado”, respondió.

En su mensaje, Tatiana también propuso que en futuras ediciones de los premios, la categoría de “Mejor Vodcast” sea decidida por el público, dado que se trata de formatos digitales cuyo éxito depende directamente de la aceptación de las audiencias: “Sería interesante que en el futuro, pues esta categoría sea elegida por el público entendiendo que son formatos digitales que tienen audiencia”.

La organización de los premios reconoció que este es un punto válido y aseguró que lo tendrán en cuenta para mejorar el enfoque de la categoría en próximas ediciones: “Coincidimos contigo en que esta categoría tiene un fuerte componente de afinidad con las audiencias, y ese elemento que has expuesto —sin desmeritar en absoluto las cualidades del proyecto ganador— será tenido en cuenta para repensar el enfoque de la categoría en futuras ediciones”.