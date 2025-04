Apareció Emmanuel Morales, joven reportado como desaparecido por su familia: qué fue lo que le pasó

El joven de 23 años habría decidido ausentarse por varias horas en el día de su graduación como profesional - crédito redes sociales/X

Emanuel Morales Botero fue reportado como desaparecido el lunes 7 de abril de 2025, luego de que tuviera una cita programada en el salón de belleza Murano, en la Zona G de Bogotá, muy temprano en horas de la mañana.

Sin embargo, sus familiares no volvieron a tener noticias del joven horas después, por lo que decidieron dar aviso a las autoridades competentes, pues ese día Morales Botero tenía su ceremonia de graduación, y desde su salida de la vivienda su teléfono celular se reportaba como apagado.

Luego de todas las labores investigativas, los boletines entregados y difundidos por las redes sociales sobre su ausencia repentina, El Tiempo afirmó que el joven, de 23 años y estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Los Andes, ya apareció.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El medio no entregó más detalles de la situación y explicó que, al parecer, en medio de las declaraciones entregadas, su ausencia habría sido voluntaria. Por el momento, la familia de Emanuel no se ha pronunciado sobre los hechos, así como las autoridades tampoco lo han hecho.

El joven de 23 años habría decidió evadirse de sus familiares teniendo presente que no iba a poder graduarse -crédito redes sociales

Información suministrada por el programa 6 AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, Debido a problemas en el ámbito académico que le impedirían recibir su título, Emmanuel habría tomado la decisión de no llegar a su ceremonia. En el espació radial se comunicó que el joven podría estar en la ciudad de Neiva, departamento del Huila, y ya estando allí sin tener conocimiento, sus familiares lo habrían reportado como desaparecido. A pesar de ello, el medio también habría informado que el joven aún no estaría en su vivienda.

En una de las descripciones entregadas por los familiares se asegura que el joven salió de su vivienda vestido con pantalón beige y saco verde. Mide 1.80 metros de altura, es de cabello negro ondulado, barba y bigote, así como ojos oscuros y cejas pobladas.

Sobre las 9:56 a. m. la periodista Adriana Díaz, informó por medio de su cuenta de X que el joven ya está en compañía de su familia: “Actualización| Emmanuel Morales Botero ya apareció, y se encuentra con su familia, según reportan las autoridades”.

Cámaras de seguridad captaron imágenes del joven cruzando la Avenida Circunvalar el 7 de abril - crédito redes sociales

De acuerdo con la W Radio, sobre las 3:00 p. m. del lunes 7 de abril, el joven al salir de su residencia se dirigió al terminal de transportes de Bogotá y tomo un bus con dirección al la capital de Huila y desde allí envío mensaje a sus familiares asegurando que estaba secuestrado y fue trasladado hasta Neiva.

Como se puede reportar una persona desaparecida en Colombia

El Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) dispuesto por la Fiscalía General de la Nación que permite que de manera inmediata las autoridades pongan en marcha las diligencias necesarias para la localización de la persona desaparecida.

Para ello se debe suministrar información personal del presunto desaparecido como nombre completo, RH, fecha de nacimiento y nacionalidad, prendas de vestir, características físicas, lugar de residencia y rasgos, entre otros. Se debe presentar su documento de identificación.

Medicina Legal denunció que en el 2024 en Colombia se presentaron 4.862 casos de desaparición, de los cuales 1.730 ciudadanos fueron encontrados con vida, mientras que los 150 restantes aparecieron muertos - crédito Sashenka Gutierrez/EFE

El contacto con el ente investigativo se puede hacer por medio de las líneas 01 8000 9197 48 y, en Bogotá, al (601) 570 2000, opción 7. También puede marcar desde su celular al 122. Además, la Policía Nacional tiene a disposición la línea telefónica 123, en la cual se puede recibir asesoría para realizar la respectiva denuncia.

Medicina Legal denunció que en el 2024 en Colombia se presentaron 4.862 casos de desaparición, de los cuales 1.730 ciudadanos fueron encontrados con vida, mientras que los 150 restantes aparecieron muertos.

De este número, 1.030 fueron niñas y adolescentes, 775 son mujeres mayores de 18 años, 551 son niños y adolescentes, y más de 2.500 son hombres adultos.