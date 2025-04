Ingrid Karina, exmodelo en rehabilitación, reapareció en redes sociales desde un reconocido restaurante y posó en un lujoso carro

Ingrid Karina Sánchez destaca en redes sociales tras compartir avances en su proceso de rehabilitación - crédito @ingridkarinamodelo/TikTok

En los últimos días, la exmodelo Ingrid Karina Sánchez, que en el pasado formó parte de la agencia Stock Models, volvió a ser tendencia tras la publicación de nuevos videos en redes sociales que muestran avances en su proceso de recuperación.

Las imágenes, compartidas en su cuenta de TikTok administrada por su hijo Antonio, muestran a la exmodelo en un ambiente más estable, disfrutando de momentos cotidianos en la capital del país. Este cambio contrasta con las difíciles circunstancias que enfrentó en el pasado, cuando fue vista viviendo en las calles de Medellín.

Tras meses de tratamiento, Ingrid Karina reapareció en redes sociales con una apariencia renovada. En un video publicado en TikTok, se le vio en el centro comercial Andino, ubicado en el norte de Bogotá, posando dentro de un automóvil en exhibición.

La exmodelo fue vista recientemente en el centro comercial Andino, en el norte de Bogotá - crédito @Ingridkarinamodelo/TikTok

Vestida con una blusa negra, accesorios y el cabello recogido, la exmodelo lanzó un mensaje optimista: “Quiero contarles que si ustedes siguen un estilo de vida bien, comiendo bien, haciendo ejercicio, van a estar montados en un carro como estos dando vueltas, muchos besos”. Este video, que acumuló más de 900.000 reproducciones, fue interpretado por muchos como una señal de su determinación por superar las dificultades.

En otro video, también grabado en el centro comercial Andino, Ingrid aparece disfrutando de una comida en el restaurante Crepes & Waffles, acompañada de su hijo Antonio. La elegancia con la que se desenvolvía en el lugar llamó la atención de los internautas, que recordaron su época como modelo profesional.

“La elegancia y la clase no se olvidan”; “¿Ella es Ingrid Karina? Me alegra que se haya recuperado. Si se puede. Ejemplo para muchos”; “La clase no se pierde 🤭”; “La elegancia se nota ella tiene educación”; “me alegra verla tan recuperada”; “tiene aire como actriz de telenovela 😭😍❤️”; “el amor de tu hijo te llene”; “Sigue así, no abandones👏”; “Vamos Ingrid Karina, eres linda no pierdas tu belleza. Recupera el tiempo perdido disfrutando del amor de tu hijo. Disfruta la vida de manera sana”; “Que bella, me da tanta felicidad verte”, son algunas reacciones de la red social TikTok.

La exmodelo envió un mensaje optimista sobre hábitos saludables y superación personal - crédito @Ingridkarinamodelo/TikTok

Rehabilitación de Ingrid Karina Sánchez

La historia de Ingrid Karina comenzó a robarse la atención pública en noviembre de 2024, cuando la creadora de contenido Andreita Moreno compartió su caso en TikTok. En ese momento, la exmodelo fue encontrada en el Bronx de Medellín, una zona conocida por sus condiciones adversas, enfrentando problemas de adicción y viviendo en situación de calle.

Durante una conversación con la influencer, Ingrid expresó su deseo de cambiar su vida, aunque reconoció que no contaba con el apoyo necesario para hacerlo. Conmovida por su testimonio, Moreno decidió ayudarla a ingresar a un centro de rehabilitación, coincidiendo con el cumpleaños de la exmodelo.

Sin embargo, el camino hacia la recuperación no ha sido sencillo. Ingrid se fugó en dos ocasiones del centro de rehabilitación, lo que generó preocupación entre quienes seguían su caso.

Ingrid Karina Sánchez reapareció en redes sociales mostrando avances en su recuperación - crédito @ingridkarinamodelo/TikTok

Posteriormente, denunció haber sufrido maltratos en algunos de los lugares donde estuvo internada. A pesar de estos obstáculos, en enero de este año, Ingrid anunció públicamente que había tenido una recaída, pero que estaba decidida a retomar su tratamiento.

En un video publicado el 28 de enero, explicó que se internaría nuevamente en un centro de rehabilitación por un mes, desconectándose de las redes sociales durante los primeros 15 días para enfocarse en su recuperación.

A lo largo de este proceso, Antonio, el hijo de Ingrid Karina, ha desempeñado un papel crucial en su recuperación. El joven, que en un principio no era mayor de edad, utilizó sus redes sociales para expresar su intención de apoyar a su madre y ayudarla a salir adelante. Desde entonces, ha documentado los avances de Ingrid en TikTok, mostrando cómo ha ido recuperando su estabilidad física y emocional.

Los seguidores han reaccionado con mensajes de apoyo y aliento al proceso de rehabilitación de Ingrid Karina - crédito @ingridkarina_1/ Instagram

Aunque el futuro de Ingrid Karina sigue siendo incierto, su historia ha inspirado a muchos como un ejemplo de superación. Algunos de sus seguidores sueñan con verla regresar a las pasarelas, retomando la carrera que alguna vez la hizo brillar. Por ahora, Sánchez continúa trabajando en su recuperación, mientras su hijo y sus seguidores la acompañan en este proceso.