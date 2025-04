Esta es la razón por la que Johana Velandia, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ se negó a operarse

Johana Velandia pensó en operarse, pero esto la hizo cambiar de opinión - crédito @unagordaahi2/IG

A través de una entrevista con el productor Cristian López “Cookie“, se conoció la historia detrás de lo que pensaba Johana Velandia, más conocida en el mundo de la comedia y las redes sociales como Una gorda ahí, con respecto a su peso, pues tuvo una temporada de su vida en la que no era tan segura con ese tema y estuvo pensando en operarse.

De acuerdo con sus declaraciones, cuando inició en la comedia hizo parte de sus monólogos la idea de que quería realizar una cirugía estética, pero que estaba esperando a que se la regalaran, hasta que llegó el día en el que se le hizo realidad esas palabras.

A Velandia le llegó un médico que le ofreció hacerle la operación para reducir tallas, pero cuando estaba a punto de acceder y hacerse el procedimiento tuvo un cambio de opinión y contó los detalles de todo en la conversación con el productor.

“¿Que si nunca he pensado en operarme? Sí. Antes de iniciar en el tema de la comedia y toda esa vaina, yo quería operarme. Entonces había un show en el que yo decía que si en el público había un cirujano que me colaborara porque yo necesitaba bajar un gordito de acá (señala su cuello) al dedo gordo del pie, que no era más. Entonces yo siempre decía eso el show hasta que un día en un show me llegó un man y me dijo que me operaba", empezó contando Johanna.

Johana Velandia de 'La casa de los famosos Colombia' confesó que pensó en operarse, pero cambió de opinión - crédito La casa de los famosos Colombia/Facebook

Johana explicó que el hombre le ofreció realizarse la operación estética a cambio de publicidad, lo que quería decir que ella no tenía que pagar nada de dinero por el procedimiento, sino solo contar el proceso y hacerle propaganda a los servicios del doctor.

“Yo dije: ‘Gloria a Dios’. Entonces me fui para el consultorio del man. El man me dijo: ‘Bueno, empelótese’, y empezó con ese marcador a marcarme el cuerpo en las zonas que tenía que intervenir. Eso era aquí y aquí y aquí, eso pedía más Sharpie (marcador) y era marque y marque, se acabó el Sharpie en Villavo ese día (risas). Entonces el man dijo: ‘Bueno, entonces te opero tal día. Hazte los exámenes y no sé cuántas’”, explicó Johana.

Aunque ya todo estaba listo, la comediante empezó a tener dudas y sentimientos de susto porque sentía que no se estaban haciendo las cosas de la manera más adecuada, pues ella “estaba muy subida de peso” y para antes de ser intervenida quirúrgicamente como esperaba debía haber tenido otras indicaciones y precauciones previamente como bajar un poco de peso porque podía no resistir a la operación.

“Un cirujano que te vaya a operar tiene que ponerte a dieta y todo porque es que, por ejemplo, yo como estoy ahorita no me puedo hacer una lipo porque yo me puedo morir, el corazón se me puede parar y chao”, expresó Johana respecto a lo que vio en ese momento.

Johana Velandia cuenta cómo dejó de pensar en realizarse una cirugía estética - crédito @soycookielopezz/IG

Sin embargo, lo que más la puso a pensar y terminó siendo el punto clave para desistir de operarse fue una contundente reflexión a la que llegó, teniendo en cuenta su trabajo, su presencia en las los medios y las redes sociales y el mensaje que quería dejarle a las personas.

“Yo me fui para la casa y dije: ‘Bueno, cuál es el sentido de la comedia que yo estoy haciendo, qué lo que yo quiero transmitirle a la gente, yo qué quiero transmitirle a las mujeres, porque es que las gordas sufrimos harto por la gordura. Uno de gorda siente la discriminación, uno en una rumba se da cuenta de que el man bueno, chao, se fue con la flaca y uno quedó ahí como un guevón parado. Entonces, si el mensaje que yo quiero dar a las mujeres es que se tienen que querer animismas como son, pues me toca seguir siendo gorda. Además, yo soy una hijueputa gallina, entonces yo dije no, yo no me meto en esa vaina porque a mí me da miedo operarme y que me quede allá y chao”, puntualizó.